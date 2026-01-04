Parrots Death: హృదయ విదాకర దృశ్యం.. నర్మదా నది ఒడ్డున 200 చిలుకలు మృతి.. పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో విస్తుపోయే నిజం..!

200 Parrots Died In Madhya Pradesh: మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఖర్గోన్లో హృదయ విదాకర దృశ్యం కన్పించింది. విషం కలిపిన గింజలు తిని చూడ ముచ్చటైన చిలుకలు క్షణాల్లోనే విగత జీవులుగా మారాయి. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా రెండు వందలకు పైగా చిలుకలు మరణించాయి. ఈ గుండెలు పగిలే దృశ్యం నర్మదా నది ఒడ్డున కన్పించింది.
అయితే విషపూరిత ఆహారం వల్లే ఈ దారుణం జరిగినట్లు పోస్టుమార్టం నివేదికలో తేలింది. పర్యాటకులు వేసిన విషం కలిపిన గింజలు లేదా కలుషిత అన్నం వల్లే చిలుకలు మరణించాయి. పాపం ఆ మూగ జీవులకు అది విషపూరిత ఆహారం అని తెలియక.. తినడానికి ఆహారం దొరికింది కదా అని తినేశాయి. ఇక అంతే తిన్నచోటే ప్రాణాలు వదిలాయి. ఒక్క చిలుకలే కాదు పావురాలు కూడా ఆ కలుషిత ఆహారం తిని చనిపోయాయి. పెద్ద సంఖ్యలో చిలుకలు ఇలా చనిపోవడం పక్షి ప్రేమికులను తీవ్ర ఆవేదనకు గురి చేసింది.
నర్మదా నది తీరాన విషపూరిత ఆహారం కారణంగానే కనీసం 200 చిలుకలు మరణించాయని అక్కడి అధికారులు తెలిపారు. గత నాలుగు రోజులుగా బద్వా ప్రాంతంలోని నదీ తీరంలోని ఒక కాలువ వంతెన దగ్గర చనిపోయిన పక్షులు కన్పించాయి. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో పక్షులు చనిపోవడానికి మొదట బర్డ్ ఫ్లూ కారణమని అనుకున్నారు. అయితే పోస్టుమార్టం నివేదికలో అసలు నిజం బయటపడింది. చిలుకల మరణానికి బర్డ్ ఫ్లూ కారణం కాదని.. విషం కలిసిన ఆహారం అని తేలింది.
దీంతో అధికారులు రెస్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. వారు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లిన సమయంలో నేలపై పడి ఉన్న చిలుకల్లో కొన్ని ప్రాణాలతో ఉండటం గమనించారు. వాటిని కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ లాభం లేకపోయింది. విష ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అవి కాసేపటికే చనిపోయాయని జిల్లా వన్యప్రాణి వార్డెన్ టోనీ శర్మ చెప్పారు. బర్డ్ ఫ్లూ భయం అనుమానంతో ఈ మరణాలు ఆ ప్రాంతంలో భయాందోళనలకు దారితీశాయి. కానీ పశువైద్య పరీక్షల్లో ఇన్ఫెక్షన్ జాడ కనిపించలేదు. ఈ ఘటన తర్వాత అటవీ శాఖ అధికారులు అక్విడక్ట్ వంతెన దగ్గర ఆహారం ఇవ్వడం నిషేధించారు. అంతేకాదు అక్కడ ఎవరూ ఆహారం వేయకుండా ఆ ప్రదేశంలో సిబ్బందిని నియమించారు.
పక్షుల అంతర్గత అవయవాల నమూనాలను తదుపరి పరీక్షల కోసం జబల్పూర్కు పంపినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పశువైద్య శాఖ అధికారుల ప్రకారం, ఆహార విషప్రయోగం, సరైన ఆహారం లేకపోవడం వల్ల ఈ మరణాలు సంభవించాయి. నివాసితుల నుండి సమాచారం అందిన తర్వాత పశువైద్య, అటవీ శాఖలతో పాటు వన్యప్రాణి విభాగం బృందాలు గత నాలుగు రోజులుగా ఆ ప్రాంతాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్లే ఈ మరణాలు సంభవించినట్లు అనిపిస్తోందని అధికారులు తేల్చారు. పురుగు మందులు చల్లిన పంట పొలాల్లోని ఆహారం కూడా వీటి మరణాలకు కారణం అంటున్నారు. వంతెనను సందర్శించిన సందర్శకులు వండిన లేదా మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని.. పక్షులకు పెట్టడం వల్ల ప్రాణాంతకమై ఉండొచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
