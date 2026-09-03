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200 ఏళ్ల తర్వాత పుట్టిన ఆడబిడ్డ కోసం ఊరంతా సంబరాలు!

Maharashtra Baby Girl Birth Celebration: మహారాష్ట్రలోని ఓ కుటుంబంలో దాదాపు 200 ఏళ్ల తర్వాత ఆడబిడ్డ జన్మించింది. నాలుగు తరాల తర్వాత ఆడబిడ్డ జన్మించడంతో ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. అంతేకాకుండా తల్లి బిడ్డలు ఆసుపత్రుల నుంచి డిశ్చార్జ్ ఇంటికి వస్తున్న క్రమంలో ప్రత్యేకమైన రథంలో ఘనస్వాగతం పలికారు. ఈ వేడుకల్లో గ్రామస్తులు కూడా పాల్గొని సక్సెస్ చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 03, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:58 AM IST
200 ఏళ్ల తర్వాత పుట్టిన ఆడబిడ్డ కోసం ఊరంతా సంబరాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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200 ఏళ్ల తర్వాత పుట్టిన ఆడబిడ్డ కోసం ఊరంతా సంబరాలు!
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