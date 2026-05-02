  • 2700 Crore Bank Fraud: రూ.2,700 కోట్లు ఎగ్గొట్టిన కేసులో నిందితుడు అరెస్టు..ఆర్థిక మోసగాడ్ని భారత్‌కు అప్పగించిన యూఏఈ!

2700 Crore Bank Fraud Case: సుమారు రూ.2,700 కోట్ల మేరకు బ్యాంకులను మోసం చేసిన కేసులో ఇప్పుడు పురోగతి వచ్చింది. కోల్‌కతాకు చెందిన శ్రీ గణేష్ జ్యువెలరీ హౌస్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్ కమలేష్ పరేఖ్‌ను సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) అరెస్టు చేసింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : May 2, 2026, 06:33 PM IST

2700 Crore Bank Fraud Case: సుమారు రూ.2,700 కోట్ల మేరకు బ్యాంకులను మోసం చేసిన కేసులో ఇప్పుడు పురోగతి వచ్చింది. కోల్‌కతాకు చెందిన శ్రీ గణేష్ జ్యువెలరీ హౌస్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్ కమలేష్ పరేఖ్‌ను సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) అరెస్టు చేసింది. 2016లో కోల్‌కతాలోని సీబీఐ బ్యాంకింగ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఫ్రాడ్ బ్రాంచ్ నమోదు చేసిన కేసు ప్రకారం.. ఆ కంపెనీతో పాటు దాని అనుబంధ సంస్థలు అనేక మార్గాల ద్వారా 25 బ్యాంకుల కన్సార్టియం నుంచి దాదాపుగా రూ.2,672 కోట్లు కాజేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 

2022 డిసెంబర్ 31న ప్రమోటర్ కమలేషన్ పరేఖ్‌పై అధికారికంగా సీబీఐ ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. అయితే, దర్యాప్తు మొదలైనప్పటి నుంచి అతను పరారీలో ఉండగా.. ఇప్పుడు చాలా ఏళ్లుగా అధికారులు కళ్లుగప్పి తిరుగుతున్నాడు. 2024లో ఇంటర్‌పోల్ ద్వారా అతనిపై రెడ్ కార్నర్ నోటీసు జారీ చేయగా.. సభ్య దేశాలలోని చట్ట అమలు సంస్థలకు అతన్ని కావలసిన పరారీలో ఉన్న వ్యక్తిగా గుర్తించారు. ఆ తర్వాత యూఏఈ అధికారులు అతనిని గుర్తించి, అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతనిపై నమోదైన ఆరోపణలను ఎదుర్కొనేందుకు భారతదేశానికి అప్పగించారు.

కమలేష్ పరేఖ్‌ను భారత్ అప్పగించగా.. అతను స్వదేశానికి వచ్చిన తర్వాత ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ కోసం పరేఖ్‌ను ఈరోజు ఢిల్లీలోని ఒక కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తున్నారు. ఢిల్లీ కోర్టు విచారణలు పూర్తయిన తర్వాత, అతన్ని కోల్‌కతాకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది. అక్కడ అసలు కేసుపై అధికార పరిధి ఉన్న సంబంధిత కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తారు.

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

