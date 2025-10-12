3 arrested over medical student gang rape case in Durgapur: వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఎంబీబీఎస్ వైద్యవిద్యార్థినిపై అత్యాచారం ఘటన మరోసారి రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. ఒడిశాలోని జలేశ్వర్కు చెందిన బాధితురాలు, దుర్గాపూర్లోని ఓ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో సెకండియర్ చదువుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో.. శుక్రవారం రాత్రి స్నేహితుడితో డిన్నర్కు వెళ్లింది. అయితే.. వీరిని కొంత మంది బైక్లపై వచ్చిన వెంబడించారు.
ఆ తర్వాత మెల్లగా యువతిని దట్టమైన అడవుల్లోకి వెళ్లగానే.. ఆమెపై దాడిచేశారు. యువతిని పొదల్లోకి తీసుకెళ్లి ఆమెపై అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. దట్టమైన అడవి కావడంతో అక్కడ సీసీ కెమెరాలు ఉండవని వారుపక్కాప్లాన్ ప్రకారం దారుణంకు ఒడిగట్టారు ఈ క్రమంలో యువతిపై ముగ్గురు అత్యాచారంకు పాల్పడినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత యువతి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లడంతో ఆమెను వదిలేసి నిందితులు పరారయ్యారు.
ఆమెకు అక్కడున్న కొంత మంది సాయం అందించేందుకు ముందుకు వచ్చారు.ఈ క్రమంలో పోలీసులకు సమాచారం అందించి, బాధితురాలిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఆ మార్గంలోని బైక్ లపై ఆరాతీశారు. డ్రోన్లను సాయంతో విచారణ ప్రారంభించారు.
అయితే.. నిందితులు చేసిన ఒక చిన్న పొరపాటే ఈ కేసులో పోలీసులకు కీలక ఆధారంగా మారి వారిని పట్టించింది. తొలుత బాధితురాలి నుంచి ఫోన్ లు లాక్కున్నారు. ఘటన అనంతరం అక్కడ సాయం చేస్తున్నట్లు బాధితురాలికి ఫోన్ లు చేశారు. దీంతో పోలీసులు బాధితురాలికి వచ్చిన కాల్స్ తో తీగ లాగితే.. నిందితుల డొంకంతా కదిలింది.
ఆదివారం అదుపులోకి తీసుకున్న ముగ్గురు నిందితుల వివరాలను పోలీసులు ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఈ కేసులో మొత్తం ఐదుగురిని గుర్తించామని, పరారీలో ఉన్న మిగతా ఇద్దరి కోసం తీవ్రంగా గాలిస్తున్నామని అసన్సోల్ - దుర్గాపూర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. మరో ఇద్దరి కోసం పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు.
ఈ ఘటనపై జాతీయ మహిళా కమిషన్ (ఎన్సీడబ్ల్యూ) తీవ్రంగా స్పందించింది. ఐదు రోజుల్లోగా నివేదిక ఇవ్వాలని బెంగాల్ డీజీపీని ఆదేశించింది. మరోవైపు, బాధితురాలు మేజిస్ట్రేట్ ముందు తన వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ ఘటనపై అపోసిషన్ పార్టీ నేతలు మమతా సర్కారును ఏకీపారేస్తున్నారు. ఇంకా ఎన్ని ఘోరాలు జరగాలని కూడా ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.
