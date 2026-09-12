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నేటి నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు.. కాలేజీలు, స్కూళ్లు, ఆఫీసులు బంద్.. పండగ వాతావరణంలో హైదరాబాద్-విజయవాడ మార్గం..!!

3 Days Holidays: నేటి నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. పాఠశాలలు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు మూడు రోజుల పాటు మూతపడి ఉంటాయి. రెండో శనివారం, ఆదివారం, సోమవారం వినాయకచవితి సందర్భంగా ఈ వరుస సెలవులు వచ్చాయి. మంళవారం, బుధవారం వర్కింగ్ డే అయినప్పటికీ.. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో గురువారం కూడా సెలవు ఉంది. విశ్వకర్మ జయంతి సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉంది. ఇక వరుస సెలవులతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సొంతూళ్లకు వెళ్లే ఉద్యోగులు, విద్యార్థులతో హైదరాబాద్, విజయవాడ హైవే పై పండగ వాతావరణం నెలకొంది.  భారీగా వాహనాలు వెళ్తుండటంతో రద్దీ నెలకొంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 12, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:30 AM IST
నేటి నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు.. కాలేజీలు, స్కూళ్లు, ఆఫీసులు బంద్.. పండగ వాతావరణంలో హైదరాబాద్-విజయవాడ మార్గం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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