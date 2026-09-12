/నేటి నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు.. కాలేజీలు, స్కూళ్లు, ఆఫీసులు బంద్.. పండగ వాతావరణంలో హైదరాబాద్-విజయవాడ మార్గం..!!

3 Days Holidays: ఏపీ, తెలంగాణలోని విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఈ వారంతం మూడు సెలవులు వచ్చాయి. రెండో, శనివారం, ఆదివారం సెలవులకు తోడుగా సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ వినాయక చవితి పర్వదిన రావడంతో సెప్టెంబర్ 12 నుంచి 14వ తేదీ వరకు లాంగ్ వీకెండ్ ఏర్పడింది. దీంతో స్కూల్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ ఆఫీసులు, బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చింది. వీటిలో, సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ శనివారం. నెలలో రెండవ శనివారం కావడం వల్ల బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సాధారణంగా మూసి ఉంటాయి. చాలా పాఠశాలలు కూడా రెండవ శనివారం నాడు మూసి ఉంటాయి. అయితే, కొన్ని విద్యాసంస్థలు తమ అకడమిక్ క్యాలెండర్ ఆధారంగా ప్రత్యేక తరగతులు లేదా ఇతర కార్యక్రమాలను నిర్వహించవచ్చు. సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ ఆదివారం కావడం వల్ల, ఆ రోజు సాధారణ వారాంతపు సెలవు ఉంటుంది. శనివారం నుండి మొదలుకొని విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు ఇది వరుసగా రెండవ సెలవు రోజు.
సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ, సోమవారం నాడు వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా ప్రభుత్వ సెలవు ఉంటుంది. దీనివల్ల శని, ఆదివారాలతో కలిపి మూడు రోజుల విరామం లభిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 12, 13, 14 తేదీలు సెలవు దినాలు. సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ, మంగళవారం నాడు సాధారణ కార్యకలాపాలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి.
వరుసగా మూడు సెలవులు ఉండటం వల్ల, హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్, తిరుపతి వంటి నగరాల్లో చదువుతున్న చాలా మంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు తమ సొంత ఊళ్లకు ప్రయాణించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. దీనివల్ల బస్ స్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరిగింది. వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు రాబోతుండటంతో, హైదరాబాద్లోని ఆంధ్ర వాసులు తమ సొంత ఊళ్లకు బయలుదేరుతున్నారు. ఫలితంగా, హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై ట్రాఫిక్ పెరిగింది. అంతేకాకుండా, వరుస సెలవుల కారణంగా బ్యాంకులు కూడా మూతపడతాయి. ఉద్యోగుల సమ్మె కారణంగా శుక్రవారం కూడా బ్యాంకులు మూతపడ్డాయి. దీంతో మొత్తం సెలవుల సంఖ్య నాలుగుకు చేరింది.
ఇదిలా ఉండగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి వేడుకలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో గణేష్ మండపాలను నిర్మిస్తున్నారు. యువజన, ఉత్సవ కమిటీలు విగ్రహాలను తయారు చేస్తూ, ప్రత్యేక అలంకరణలు చేస్తున్నాయి. వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు గణేష్ ఉత్సవ వేడుకలను మరింత ఉధృతం చేస్తాయని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నగరాలు, పట్టణాల్లోని మండపాల వద్ద భక్తుల రద్దీ కనిపిస్తుంది. తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 17న తెలంగాణలో సెలవు దినంగా ఉంటుంది. గణేష్ నవరాత్రులకు ముగింపు పలికే నిమజ్జనం రోజున కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థానిక సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
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