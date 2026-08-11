/Maharashtra School: గిరిజన ఆశ్రమ స్కూల్ లో ఘోరం.. పాము కాటుకు ముగ్గురు బాలికలు మృతి.. అసలు విషయం ఇదే..!

3 girls die and 1 critical after snake bite at gadchiroli: కొన్ని రోజులుగా దేశ వ్యాప్తంగా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇటీవల పాములు ఇళ్లలోకి , జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర పాఠశాల హాస్టల్లో పాము కాటు ఘటన సంచలనంగా మారింది. గడ్చిరోలిలోని జప్తలై గ్రామంలోని ఒక ప్రాథమిక-మాధ్యమిక వసతి పాఠశాల హాస్టల్లో నిద్రిస్తున్న ఆరుగురు విద్యార్థులను సోమవారం తెల్లవారుజామున పాము కాటు వేసింది. దీంతోముగ్గురు బాలికలు నిద్రలోనే చనిపోయారు. మరో బాలిక సిట్యువేషన్ సీరియస్ గా ఉండటంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు.
హాస్టల్లో విషాదం.. పాము కాటుతో ముగ్గురు బాలికలు మృతి! 🐍
మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి జిల్లా జప్తలై గ్రామంలోని గిరిజన బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల హాస్టల్లో నిద్రిస్తున్న ఆరుగురు విద్యార్థినులను పాము కాటేసింది.
చికిత్స పొందుతూ 8, 12, 14 ఏళ్ల ముగ్గురు బాలికలు మృతి చెందారు. మరో బాలిక… pic.twitter.com/ed8mJMQ7IY
— greatandhra (@greatandhranews) August 11, 2026
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రాత్రి పూట బాలికలు నిద్ర నుంచి ఏదో కరిచిందని ఏడుస్తు లేవడంతో సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. ఆ తర్వాత అక్కడ పాము కన్పించింది. వెంటనే సిబ్బంది బాలికల్ని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ముగ్గురు బాలికలు చికిత్స పొందుతూ చనిపోయారు. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా ఆ హస్టల్ లో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో హస్టల్ కు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు చేరుకున్నారు.
ప్రాథమిక చికిత్స తర్వాత వారిని మెరుగైన వైద్యం కోసం జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఒక యువతి సిట్యువేషన్ సీరియస్ గా ఉండటంతో ఆమెను మెరుగైన వైద్యం కోసం వెంటనే నాగ్పూర్లోని జీఎంసీ ఆసుపత్రికి హెలికాప్టర్లో తరలించారు. మరోవైపు హస్టల్ చుట్టుపక్కల పాముల సంచారం ఉందని ఎన్నిసార్లు చెప్పిన సిబ్బంది పట్టించుకోలేదని అక్కడి వారు వాపోతున్నారు.
ఉన్నతాధికారులు అక్కడకు చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. గతంలో కూడా పలు మార్లు పాములు వచ్చినట్లు హస్టల్ విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. దీనిపై హస్టల్ సిబ్బందిపై అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. గ్రామస్థులు , పిల్లల తల్లిదండ్రులు సైతం తీవ్రమన ఆరోపణలు చేశారు.
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