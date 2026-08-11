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Maharashtra School: గిరిజన ఆశ్రమ స్కూల్ లో ఘోరం.. పాము కాటుకు ముగ్గురు బాలికలు మృతి.. అసలు విషయం ఇదే..!

3 Girls die in gadchiroli: గిరిజన బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల హాస్టల్‌లో నిద్రిస్తున్న ఆరుగురు విద్యార్థినులను పాము కాటేసింది. వీరిలో ముగ్గురు నిద్రలోనే చనిపోయారు . ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 11, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:17 PM IST
Maharashtra School: గిరిజన ఆశ్రమ స్కూల్ లో ఘోరం.. పాము కాటుకు ముగ్గురు బాలికలు మృతి.. అసలు విషయం ఇదే..!
Image Credit: maharashtragirlssnakebite

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Maharashtra School: గిరిజన ఆశ్రమ స్కూల్ లో ఘోరం.. పాము కాటుకు ముగ్గురు బాలికలు మృతి.. అసలు విషయం ఇదే..!
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