Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Gulmarg ropeway stuck Video: కేబుల్ కార్ సేవల్లో సాంకేతిక లోపం.. గాల్లోనే 300ల మంది టూరిస్టులు.. వీడియో వైరల్..

Gulmarg ropeway stuck Video: కేబుల్ కార్ సేవల్లో సాంకేతిక లోపం.. గాల్లోనే 300ల మంది టూరిస్టులు.. వీడియో వైరల్..

Gulmarg Gondola ropeway tragedy in Kashmir: సాంకేతిక లోపం కారణంగా కేబుల్ కార్ సేవలు నిలిచిపొవడంతో గాల్లోనే దాదాపు 300 ల మంది టూరిస్టులు చిక్కుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆర్మీ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. ఉత్తర కాశ్మీర్ లో చోటుచేసుకున్న  ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 25, 2026, 04:37 PM IST|Updated: May 25, 2026, 06:10 PM IST
Gulmarg ropeway stuck Video: కేబుల్ కార్ సేవల్లో సాంకేతిక లోపం.. గాల్లోనే 300ల మంది టూరిస్టులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: kashmir(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Python Video: బాప్ రే... పెద్ద జింకను అమాంతం మింగేసిన 10 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ..

Python Video: బాప్ రే... పెద్ద జింకను అమాంతం మింగేసిన 10 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ..

Karnataka10 min ago
2

TVK Vijay Govt: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. సీఎం విజయ్‌కు మద్దతిచ్చిన ముగ్గురు

Tamil Nadu49 min ago
3

హీరోయిన్ రంభ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం.."నా ప్రపంచం ఇక శూన్యం" అంటూ ఎమోషనల్!

Rambha1 hr ago
4

YS Sharmila: పెట్రోల్‌ ధరల పెంపుపై వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం.. ప్రధాని మోదీ లూటీదారుడు

YS Sharmila1 hr ago
5

తెలంగాణ ప్రజలకు షాకింగ్ న్యూస్..రేషన్ కార్డులను రద్దు చేస్తున్న ప్రభుత్వం..ఎందుకంటే?

Telangana Ration Cards1 hr ago