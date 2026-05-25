/Gulmarg ropeway stuck Video: కేబుల్ కార్ సేవల్లో సాంకేతిక లోపం.. గాల్లోనే 300ల మంది టూరిస్టులు.. వీడియో వైరల్..

300 tourists stranded as ropeway stalls mid air in gulmarg gondola: ఉత్తర కాశ్మీర్లోని బారాముల్లా జిల్లాలో సోమవారం గుల్మార్గ్ గోండోలా సర్వీస్లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. ఈ ఘటనలో సుమారు 300 మంది పర్యాటకులు గాలిలోనే కొంతసేపు చిక్కుకుపోయారు. అక్కడున్న వారు అరుపులు, కేకలు పెట్టడంతో స్థానికులు అప్రమత్తమై బలగాలకు సమాచారం ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా కేబుల్ కార్ లో టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే ఆర్మీ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ దళాలు రంగంలోకి దిగాయి. కేబుల్ కార్ లో చిక్కున్న టూరిస్టులను కిందకు తెవడానికి చర్యలు చేపట్టాయి.
Several tourists have been left stranded mid-air after a technical snag halted Gulmarg Gondola service in north Kashmir.
Rescue teams comprising personnel from Army's 9 Raj Rif, J&K Police & civil administration rushed to the spot & launched evacuation efforts. Report @Ieshan_W pic.twitter.com/SbZfHYOUOf
— Sanjay Jha (@JhaSanjay07) May 25, 2026
ముఖ్యంగా గొండోలా ప్రాంతంలో గాలిలో మధ్యలోనే కేబుల్ కార్ సడెన్ గా ఆగిపోయినట్లు గుర్తించారు. ఆ సమయంలో కేబుల్ కారులలో మహిళలు, పిల్లలతో సహా వందలాది మంది టూరిస్టులు ఉన్నారు.
వారంతా కూడా తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం సిట్యువేషన్ అదుపులోనే ఉందని ఆర్మీ అధికారులు వెల్లడించారు. కేబుల్ కార్ లోని టెక్నికల్ సమస్యను గుర్తించడానికి, కార్యకలాపాలను పునరుద్ధరించడానికి సాంకేతిక నిపుణులను రంగంలోకి దించినట్లు ఆర్మీ సిబ్బంది తెలిపారు. ఇప్పటికైతే హెలికాప్టర్ సాయంతో టూరిస్టులను నెమ్మదిగా కిందకు రోప్ సాయంతో దించుతున్నారు. ఈ ఘటనకు గల కారణాలపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
