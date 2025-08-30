English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heart Attack: విషాద ఘటన.. హాస్పిటల్‌లో డ్యూటీలో ఉండగా గుండెపోటు.. యువ హార్ట్‌ సర్జన్‌ మృతి

Cardiac Surgeon: ఆయనో యువ హార్ట్‌ సర్జన్‌. డ్యూటీలో భాగంగా హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందుతున్న పేషెంట్స్‌ను పరిశీలిస్తున్నారు. ఇంతలో గుండెపోటు రావడంతో ఒక్కసారిగా ఉన్నచోటే కుప్పకూలిపోయారు. తోటి వైద్యులు అతడిని కాపాడటానికి ఎంత ప్రయత్నించిన లాభం లేకుండాపోయింది. ఈ విషాద ఘటన చెన్నైలోని ఓ హాస్పిటల్‌లో చోటుచేసుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 30, 2025, 05:27 PM IST

Heart Attack: విషాద ఘటన.. హాస్పిటల్‌లో డ్యూటీలో ఉండగా గుండెపోటు.. యువ హార్ట్‌ సర్జన్‌ మృతి

Heart Attack During Rounds At Hospital In Chennai: ఇటీవల కాలంలో గుండెపోటు మరణాలు భయంకరంగా పెరిగిపోతున్నాయి. శారీరకంగా ఫిట్‌గా కనిపించే యువత, అలాగే ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేనివారు సైతం ఒక్కసారిగా హార్ట్‌అటాక్‌తో చనిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా అలాంటి ఘటనే తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంది. 

చెన్నైలోని సవితా మెడికల్‌ కాలేజీలో కార్డియాక్‌ సర్జన్‌గా పనిచేస్తున్న 39 ఏళ్ల డాక్టర్‌ గ్రాడ్లిన్‌ రాయ్‌.. విధుల్లో భాగంగా రౌండ్స్ నిర్వహిస్తుండగానే గుండెపోటుకు గురై ప్రాణాలు విడిచారు. వెంటనే తోటి డాక్టర్లు అతడిని రక్షించేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఫలితం దక్కలేదు. సీపీఆర్‌తోపాటు అత్యవసర అంజియోప్లాస్టీ, ఇంట్రా-ఆరోటిక్‌ బలూన్‌ పంప్‌, ఈసీఎంఓ చేసినప్పటికీ డాక్టర్‌ గ్రాడ్లిన్‌ మ‌ృతిచెందాడు.  

హెల్తీగా మరియు కార్డియాలజీపై పూర్తి అవగాహన ఉన్న ఒక హార్ట్ సర్జన్.. గుండెపోటుతో చనిపోవడం వైద్య వర్గాలను షాక్‌కు గురి చేసింది. 30 నుండి  40 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న యువ వైద్యులు ఆకస్మికంగా హార్ట్ ఎటాక్ బారినపడటం సాధారణ విషయం కాదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. యువతలో పెరుగుతున్న గుండెపోటు మరణాలకు ప్రధాన కారణాలు.. పని ఒత్తిడి, గంటల తరబడి ఎక్కువసేపు విధులు నిర్వహించడం, అనారోగ్యకర జీవనశైలి వల్లే.. తరచూ ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని అంటున్నారు.

కొందరు నిద్ర, రెస్ట్ లేకుండా డబుల్ షిఫ్ట్‌లలో పని చేయడంతో గుండెమీద తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుందంటున్నారు. అలాగే వ్యాయామం లేకపోవడం, ఆహారం తినే వేళల్లో మార్పులు, టెన్షన్‌తో కూడిన జీవనశైలి కూడా హార్ట్‌అటాక్స్‌కు దారితీస్తున్నాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

అయితే.. డాక్టర్లు రోజులో 12 నుంచి 18 గంటలపాటు పనిచేస్తున్నారని.. కొన్నిసార్లు ఒకే షిఫ్ట్‌లో 24 గంటల కంటే ఎక్కువగా డ్యూటీలు నిర్వహించాల్సి వస్తుంది. దీని వల్ల వారు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. అంతేకాకుండా మెడికో లీగల్‌ కేసులు, చావో రేవో తేల్చుకోవాల్సిన సందర్భాలు కూడా అధిక ఒత్తిడికి కారణమవుతున్నాయి. వీటికితోడు అనారోగ్యకరమైన లైఫ్ స్టైల్, శారీరక వ్యాయామం లేకపోవడం, తరచూ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించుకోకపోవడం కూడా గుండె పోటుకు కారణమవుతున్నాయి. 

