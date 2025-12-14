English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
4-Day Work Week In India: కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా కొత్త కార్మిక నియమావళిని ప్రకటించింది. ఈ నియమావళి దేశంలోని 29 పాత కార్మిక చట్టాలను ఏకీకృతం చేసేలా ఉంది. ఇందులో ప్రధానంగా నాలుగు రూల్స్ మార్పులు చేశారు. అందులో ముఖ్యంగా నాలుగు రోజుల పనిదినం వంటి నియమావళి గురించి ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 14, 2025, 04:55 PM IST

4 Days Work Week: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..వారానికి మూడు రోజులు సెలవులు..4 రోజులే పని..ఎప్పుడు నుంచి అంటే?

4-Day Work Week In India: కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా కొత్త కార్మిక నియమావళిని ప్రకటించింది. ఈ నియమావళి దేశంలోని 29 పాత కార్మిక చట్టాలను ఏకీకృతం చేసేలా ఉంది. ఇందులో ప్రధానంగా నాలుగు రూల్స్ మార్పులు చేశారు. అందులో శాలరీ, పారిశ్రామిక సంబంధాలు, సామాజిక భద్రతా, వృత్తి భద్రత వంటి వాటిపై మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది మోదీ సర్కారు. కార్మికుల హక్కులను రక్షించడం సహా కంపెనీ ప్రక్రియను సరళీకృతం చేయడమే దీని లక్ష్యంగా మారింది. 

ప్రభుత్వం చేసిన నియమావళి ప్రకారం.. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన కార్మిక నియమావళి ఏప్రిల్ 1 నుండి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటిలో ఉద్యోగులకు ప్రయోజనకరమైన అనేక నిబంధనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, గ్రాట్యుటీ పొందడానికి ఇకపై ఐదేళ్ల సర్వీస్ తప్పనిసరి కాదు. ఉద్యోగులు కేవలం ఒక ఏడాది సర్వీస్‌తో గ్రాట్యూటీ పొందవచ్చు. అదనంగా కనీస వేతనంలో మార్పు.. మహిళా ఉద్యోగుల సంరక్షణతో పాటు ఇతర అనేక అంశాలను జోడించారు. 

Also Read: BSNL 3300 GB Plan: 399 రూపాయలకే మూడు నెలల రీఛార్జ్..3300 జీబీ డేటా పూర్తి ఉచితం..BSNL బంపర్ ఆఫర్!

దీంతో పాటు ఇప్పుడు భారతదేశంలో నాలుగు రోజుల పనిదినాలను పరిశీలిస్తున్న అంశం. జపాన్, జర్మనీ, స్పెయిన్ మొదలైన దేశాల్లో వారానికి నాలుగు రోజులు మాత్రమే పనిదినాలు ఉండగా.. మూడు రోజుల పాటు సెలవులు ఇప్పటికే ఆయా దేశాల్లో అమలులో ఉన్నాయి. ఇదే పనితీరు వ్యవస్థ ఇప్పుడు వస్తుందో రాలేదో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం. 

కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం.. కొత్త కార్మిక కోడ్ రోజుకు గరిష్టంగా 12 గంటల పనితో నాలుగు రోజుల పని షెడ్యూల్‌ను అనుమతిస్తుంది. అంటే, మీరు వారానికి నాలుగు రోజులు పని చేస్తే.. మిగిలిన మూడు రోజులు వేతనంతో కూడిన సెలవు పొందవచ్చు. అయితే ఇది తప్పనిసరి నియమం కాదు. ఇది సంస్థ, ఉద్యోగి మధ్య పరస్పర ఒప్పందంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఈ కొత్త కార్మిక నియమావళి అనేది అనధికారిక రంగాలలోని 40 కోట్ల మందికి పైగా కార్మికులను ప్రభావితం చేస్తాయని భావిస్తున్నారు. పని గంటలు, వేతన వ్యవస్థలు, సామాజిక భద్రతలో మార్పుల ద్వారా భారతీయ కార్మిక చట్ట వ్యవస్థలో ఇవి పెద్ద మార్పులు తీసుకురాగలవని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మొత్తంమీద, వారానికి మూడు రోజుల పని అందరికీ కుదరకపోవచ్చు. కానీ, కొత్త లేబర్ కోడ్‌ వల్ల ఉద్యోగులకు అనేక రకాలైన ఎంపికలు ఉన్నాయి. 

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..12 రోజులు క్రిస్మస్ సెలవులు..డిసెంబరు 24 నుంచి జనవరి 5 వరకు నాన్‌స్టాప్!

 

New Labour Codes4 Days Work WeekIndia labour laws4-day work week Indiagig workers benefits

