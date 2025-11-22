English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Thane Road Accident video: మరో ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం.. ఫ్లైఓవర్ మీద అదుపు తప్పిన కారు.. 4 గురు దుర్మరణం.. వీడియో వైరల్..

Car accident on flyover in Maharashtra: కారు రన్నింగ్ లో ఉండగా డ్రైవర్ కు గుండెపోటు రావడంతో అతను ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలపైకి ఒక్కసారిగా దూసుకునిపోయాడు. ఈ ఘటనలో నలుగురు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు.ఈ ప్రమాదంకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 22, 2025, 11:12 AM IST
  • థానెలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..
  • వీడియో వైరల్..

Thane Road Accident video: మరో ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం.. ఫ్లైఓవర్ మీద అదుపు తప్పిన కారు.. 4 గురు దుర్మరణం.. వీడియో వైరల్..

4 killed and 4 injured in thane road accident: ఇటీవల కాలంలో తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జనాలకు  కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. అసలు ఇంట్లో నుంచి బైటక వెళ్లాలంటేనే ప్రజలు భయపడిపోతున్నారు. మొత్తంగా బస్సుప్రమాదాలు తరచుగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మన మార్గంలో మనం వెళ్లిన కూడా ఎక్కడి నుంచి ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో అని జనాలు భయపడిపోతున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో అనేక రోడ్డు ప్రమాదం ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. ఇది చాలదన్నట్లు దేశంలో పలు రాష్ట్రాల్లో తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదం ఘటనలు టెన్షన్ ను తెప్పిస్తున్నాయి.ఈ క్రమంలో మరోవైపు తాజాగా..తాజాగామహారాష్ట్రంలోని థానెలో జరిగిన ఘోర ప్రమాదం వార్తలలో నిలిచింది. దీనికి చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

మహారాష్ట్ర - థానే జిల్లా అంబర్ నాథ్ ఫ్లైఓవర్‌పై కారు కంట్రోల్ తప్పి ఎదురుగా వస్తున్న కారు, బైక్ లను బలంగా ఢీకొట్టింది. కారు స్పీడ్ లో ఉండగా డ్రైవర్ కు గుండెపోటు వచ్చింద. దీంతో అతను అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. కారులో శివసేన పార్టీకి చెందిన అభ్యర్థి కిరణ్ చాబే ఉన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంను ముగించుకుని వస్తుండగా డ్రైవర్ కు ఒక్కసారిగా హర్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. దీంతో కారు అదుపు తప్పి ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాల్నిఢీకొన్నాయి.

Kerala Hospital Wedding Video: ఆస్పత్రిలో ఐసీయూ బెడ్ మీద వధువుకు తాళికట్టిన వరుడు.. గుండెల్ని పిండేస్తున్న ఘటన.. వీడియో వైరల్..

ఈ ప్రమాదం జరగ్గానే.. గాల్లోకి ఎగిరి ఒక బైకర్ కిందపడ్డాడు. ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్, మరో ముగ్గురు మృతి.. కిరణ్ చాబేతో సహా మరికొందరికి గాయాలు అయ్యాయి. అనేక వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యాయి. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. బాధితులు ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతున్నారు.  ఈ ప్రమాదంకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. 

 

