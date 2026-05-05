5 States Assemlby Election Results 2026: మమతా, స్టాలిన్ ఎమ్మెల్యేలుగా ఓడిపోవడానికి కారణం అదేనా..!

దేశ వ్యాప్తంగా జరిగిన 4 రాష్ట్రాలు ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి జరిగిన ఎన్నికల్లో తమిళనాడులో అధికార డీఎంకేను ఓడించి.. విజయ్ కు చెందిన టీవీకేకు పట్టం కట్టారు ప్రజలు. అటు స్వయంగా ఎంకే స్టాలిన్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన కొలత్తూర్ నియోజకవర్గంలో ఓడిపోయారు. అటు మమతా బెనర్జీ కూడా అధికారాన్ని కోల్పోవడంతో పాటు ఎమ్మెల్యేగా భవానీ పూర్ నుంచి ఓటమి పాలైంది. వీరి ఓటమికి కారణం.. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం.. చేపట్టిన సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన (స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్) సర్ ప్రాసెస్ వీరి ఓటమికి కారణంగా నిలిచింది.కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రతి 10 యేళ్లు కానీ 15 యేళ్లకు కానీ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ పేరిట ఓటర్ల జాబితాను ప్రక్షాళన చేస్తూ ఉంటుంది. కొంత మంది చనిపోవడం.. స్థానికంగా వేరే చోటికి వెళ్లడం. కొంత మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బదిలీల కారణంగా ఇంకో చోట కొత్త ఓటర్ ఐడీ తీసుకుంటూ ఉంటారు. మరోవైపు దొంగ ఓటర్లను తొలిగించడమే లక్ష్యంగా ఈసీ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ చేపట్టింది. ఈ కారణంగా స్టాలిన్ పోటీ చేస్తోన్న కొలత్తూర్ లో అక్రమంగా ఉన్న 1లక్ష 2 వేల ఓట్లను తెలిగించింది.
అందులో రెండు చోట్ల ఓటు హక్కు ఉన్నవారున్నారు. ఈ నియోజకవర్గంలో స్టాలిన్.. దాదాపు 8795 ఓట్ల తేడాతో ఎమ్మెల్యేగా ఓటమి పాలయ్యారు. మరోవైపు మమతా బెనర్జీ పోటీ చేసిన భవానీ పూర్ నియోజకవర్గంలో 51,000 వేల ఓట్లు తెలిగించబడ్డాయి. ఇక్కడ మమతా బెనర్జీ 15000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది. అయితే పశ్చిమ బంగాల్ లో మమతా బెనర్జీ.. తమిళనాడులో స్టాలిన్ వంటి వారు ఓడిపోవడానికి కారణం ఈసీ చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అని చెబుతున్నారు. అయితే ఎలక్షన్ కమిషనర్ మాత్రం మేము అక్రమంగా ఉన్న ఇక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయిన వాళ్ల ఓట్లను మాత్రమే తెలిగించాము. ఒకవేళ అక్రమంగా తొలిగిస్తే మళ్లీ అప్లై చేసుకోవచ్చని చెప్పింది. అంతేకాదు ఈ ఓటర్ల తొలిగింపు పై ఫిర్యాదులు కూడా చేయవచ్చు అని చెప్పింది. కానీ ఏ పార్టీ లేదా ఓటర్లు కూడా పెద్దగా ముందుకు వచ్చిన దాఖలాలు లేవు.
గతంలో అక్రమంగా ఉన్న ఓట్లను ఆయా నియోజకవర్గాల్లో బూత్ ఏజెంట్స్ కొంత మంది అధికారులతో కుమ్మక్కై 5 గంటల తర్వాత ఓటు వేయడానికి రానీ వారి ఓట్లతో పాటు అక్కడ నుంచి ఖాళీ చేసి వేరే చోట ఓటు హక్కు పొందిన వారి ఓట్లను ఎంచక్కా రిగ్గింగ్ చేసుకునేవారని పలు పార్టీలు ఆరోపించిన దాఖలాలున్నాయి. మరోవైపు గత యేడాది జరిగిన ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కు సంబంధించిన న్యూ ఢిల్లీ నియోజకవర్గంలో 38000 వేల ఓట్లు అక్రమ ఓట్లు తొలిగించబడ్డాయి. ఈ నియోజకవర్గంలో కేజ్రీవాల్ 4000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. అయితే స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ పై ఇంత రాద్ధాంతం చేస్తోన్న ఆయా నేతలు.. అపుడు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నపుడు తమ నియోజకవర్గాల్లో అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు తొలిగిస్తే ఊరకే ఉండరు కదా అని పొలిటికల్ అనలిస్టులు చెబుతున్న మాట. తాము ఓడిపోయినపుడు ఓ మాట. గెలిచినపుడు మరో మాట చెప్పడం ఆయా రాజకీయ పార్టీల నేతలకు అలవాటైపోయిందంటున్నారు.
