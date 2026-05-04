5 States Assembly Election Results 2026: మూడు రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీలకు షాక్ ఇచ్చిన ప్రజలు..

తాజాగా ఐదు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మూడు రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీకి చుక్కదెరు అయింది. ముఖ్యంగా దేశ వ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన పశ్చిమ బంగాల్ ఎన్నికల్లో అధికార టీఎంసీకి ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పారు. నాల్గోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుదామనుకున్న మమత బెనర్జీకి భారతీయ జనతా పార్టీ బ్రేకులు వేసింది. ముఖ్యంగా గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీ అధికారంలో వస్తుందని పలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పాయి. కానీ తీరా మమతా బెనర్జీ 215 సీట్లలో విజయ ఢంకా బజాయించింది. కానీ ఈ సారి మోడీ, అమిత్ షా తంత్రం పశ్చిమ బంగాల్లో ఫలించింది. మొత్తంగా బీజేపీ మాత్రం 190 సీట్లలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. మొత్తంగా రోహింగ్యాలకు ఓటు హక్కు కల్పించడం, శాంతి భద్రతల అంశం, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ వంటివి మమత ఓటమికి కారణాలుగా నిలిచాయి. మొత్తంగా మమత పోటీ చేసిన భవానీ పూర్ నుంచి వెనుకంజలో ఉంది. అక్కడ మమత ఓడిపోవడం దాదాపు ఖాయం అని తెలుస్తుంది.
మరోవైపు తమిళనాడులో గత 5 యేళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే.. ముఖ్యంగా యాంటీ హిందూ సెంటిమెంట్ కూడా బలంగా పనిచేసింది. సనాతన ధర్మం పై ఉదయ నిధి స్టాలిన్ సహా ఇతర నేతలు కూసిన మాటలు ఆ పార్టీని బలంగా దెబ్బ కొట్టాయి. మరోవైపు విజయ్ కు దళిత, క్రిష్టియన్ ఓటర్లతో పాటు హిందూ ఓటర్ల మద్దతు కూడా కలిసి రావడం కూడా తమిళనాడులో డీఎంకే ఓటమికి కారణంగా నిలుస్తుంది. మొత్తంగా విజయ్ పార్టీ అక్కడ 118 సీట్లకు గాను 106 సీట్లలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్ధి స్టాలిన్ కూడా ఎమ్మెల్యేగా రేసులో వెనకబడ్డారు.
మరోవైపు కేరళలో పినరయ్ విజయన్ గత పదేళ్లుగా అధికారంలో ఉండంతో సహజంగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వ వ్యతిరేఖత ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ కు కలిసొచ్చింది. మొత్తంగా పదేళ్ల తర్వాత పినరయి విజయన్ అధికార పీఠం నుంచి కిందికి దిగబోతున్నారు. అటు విజయన్ కూడా తాను పోటీ చేస్తోన్న స్థానంలో రేసులో వెనకబడ్డాడు. మొత్తంగా మమతా బెనర్జీ 15 యేళ్ల తర్వాత సీఎం పీఠం నుంచి వైదొలగనుంది. అటు పినరయ్ విజయన్.. 10యేళ్ల తర్వాత.. స్టాలిన్ మాత్రం 5 యేళ్ల తర్వాత తమ పీఠాల నుంచి వైదొలగడం పెద్ద విచిత్రం.
