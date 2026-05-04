English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • 5 States Assembly Election Results 2026: మూడు రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీలకు షాక్ ఇచ్చిన ప్రజలు..

5 States Assembly Election Results 2026: మూడు రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీలకు షాక్ ఇచ్చిన ప్రజలు..

5 States Assembly Election Results 2026: నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి జరిగిన ఎన్నికల్లో ఈ సారి ప్రజలు విలక్షణ తీర్పు ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళం, తమిళనాడు ఓటర్లు అధికార పార్టీకి బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 4, 2026, 12:23 PM IST

Trending Photos

Alert Message: కేంద్రం పంపిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మీకు రాలేదా? వెంటనే ఈ సెట్టింగ్స్ మార్చకపోతే ప్రమాదమే!
5
Emergency alert system India
Alert Message: కేంద్రం పంపిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మీకు రాలేదా? వెంటనే ఈ సెట్టింగ్స్ మార్చకపోతే ప్రమాదమే!
Jio Recharge: చౌక ప్లాన్‌కు గుడ్‌బై... జియో కీలక నిర్ణయం.. యూజర్లకు భారీ దెబ్బ..ఇక 1జిబి డేటా లేనట్టే!
4
Jio Rs 209 plan discontinued
Jio Recharge: చౌక ప్లాన్‌కు గుడ్‌బై... జియో కీలక నిర్ణయం.. యూజర్లకు భారీ దెబ్బ..ఇక 1జిబి డేటా లేనట్టే!
Sobhita Dhulipala: నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతున్న నాగచైతన్య భార్య శోభిత ధూళిపాళ లేటెస్ట్ ఫోటోస్
5
Sobhita Dhulipala
Sobhita Dhulipala: నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతున్న నాగచైతన్య భార్య శోభిత ధూళిపాళ లేటెస్ట్ ఫోటోస్
Bank Holidays Next Week: ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక..ఈ వారంలో రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు..ఎప్పుడంటే?
5
Bank holidays
Bank Holidays Next Week: ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక..ఈ వారంలో రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు..ఎప్పుడంటే?
5 States Assembly Election Results 2026: మూడు రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీలకు షాక్ ఇచ్చిన ప్రజలు..

తాజాగా ఐదు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మూడు రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీకి చుక్కదెరు అయింది. ముఖ్యంగా దేశ వ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన పశ్చిమ బంగాల్ ఎన్నికల్లో అధికార టీఎంసీకి ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పారు. నాల్గోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుదామనుకున్న మమత బెనర్జీకి భారతీయ జనతా పార్టీ బ్రేకులు వేసింది. ముఖ్యంగా గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీ అధికారంలో వస్తుందని పలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పాయి. కానీ తీరా మమతా బెనర్జీ 215 సీట్లలో విజయ ఢంకా బజాయించింది. కానీ ఈ సారి మోడీ, అమిత్ షా తంత్రం పశ్చిమ బంగాల్లో ఫలించింది. మొత్తంగా బీజేపీ మాత్రం 190 సీట్లలో  ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. మొత్తంగా రోహింగ్యాలకు ఓటు హక్కు కల్పించడం, శాంతి భద్రతల అంశం, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ వంటివి మమత ఓటమికి కారణాలుగా నిలిచాయి. మొత్తంగా మమత పోటీ చేసిన భవానీ పూర్ నుంచి వెనుకంజలో ఉంది. అక్కడ మమత ఓడిపోవడం దాదాపు ఖాయం అని తెలుస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు తమిళనాడులో గత 5 యేళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే.. ముఖ్యంగా యాంటీ హిందూ సెంటిమెంట్ కూడా బలంగా పనిచేసింది. సనాతన ధర్మం పై ఉదయ నిధి స్టాలిన్ సహా ఇతర నేతలు కూసిన మాటలు ఆ పార్టీని బలంగా దెబ్బ కొట్టాయి. మరోవైపు విజయ్ కు దళిత,  క్రిష్టియన్ ఓటర్లతో పాటు హిందూ ఓటర్ల మద్దతు కూడా కలిసి రావడం కూడా తమిళనాడులో డీఎంకే ఓటమికి కారణంగా నిలుస్తుంది. మొత్తంగా విజయ్ పార్టీ అక్కడ 118 సీట్లకు గాను 106 సీట్లలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్ధి స్టాలిన్ కూడా ఎమ్మెల్యేగా రేసులో వెనకబడ్డారు. 

మరోవైపు కేరళలో పినరయ్ విజయన్ గత పదేళ్లుగా అధికారంలో ఉండంతో సహజంగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వ వ్యతిరేఖత ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ కు కలిసొచ్చింది. మొత్తంగా పదేళ్ల తర్వాత పినరయి విజయన్ అధికార పీఠం నుంచి కిందికి దిగబోతున్నారు. అటు విజయన్ కూడా తాను పోటీ చేస్తోన్న  స్థానంలో రేసులో వెనకబడ్డాడు. మొత్తంగా మమతా బెనర్జీ 15 యేళ్ల తర్వాత సీఎం పీఠం నుంచి వైదొలగనుంది. అటు పినరయ్ విజయన్.. 10యేళ్ల తర్వాత.. స్టాలిన్ మాత్రం 5 యేళ్ల తర్వాత తమ పీఠాల నుంచి వైదొలగడం పెద్ద విచిత్రం. 

Also Read:  Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!

Also Read:  Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Pinarayi Vijayan DefeatMamata Banerjee DefeatKeralam DefeatTMCDMK

Trending News