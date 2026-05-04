English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • 5 States Assemlby Elections Results 2026: బెంగాల్, తమిళనాడులో గెలిచేదెవరు..? వేల కోట్లలో బెట్టింగ్స్..

5 States Assemlby Elections Results 2026: బెంగాల్, తమిళనాడులో గెలిచేదెవరు..? వేల కోట్లలో బెట్టింగ్స్..

5 States Assemlby Elections Results 2026: బిహార్ ఎన్నికల తర్వాత దేశ వ్యాప్తంగా ఈ యేడాది అత్యంత కీలకమైన 4 రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి జరిగిన ఎన్నికల్లో  ఎవరు విజేతలుగా నిలుస్తారనేది తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ రాష్ట్రాల్లో అస్సాం, పుదుచ్చేరి, కేరళలను పక్కన పెడితే.. పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడులో ఎవరు గెలుస్తారనేది తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. అంతేకాదు పశ్చిమ బంగాల్, తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారనే దానిపై వేల కోట్లలో బెట్టింగ్ నడుస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 4, 2026, 07:32 AM IST

Trending Photos

AC Safety Tips: ఏసీ పేలిపోవడానికి అసలు కారణాలు ఇవే.. ఈ తప్పులు చేస్తే కంప్రెసర్ పేలి ప్రాణాలు పోవచ్చు!
5
AC Safety Tips
AC Safety Tips: ఏసీ పేలిపోవడానికి అసలు కారణాలు ఇవే.. ఈ తప్పులు చేస్తే కంప్రెసర్ పేలి ప్రాణాలు పోవచ్చు!
Emergency Alert On Mobile Today: ఈరోజు అన్ని ఫోన్లకు ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్… భయపడకండి!
7
emergency alert mobile today
Emergency Alert On Mobile Today: ఈరోజు అన్ని ఫోన్లకు ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్… భయపడకండి!
Moon Transit 2026: స్వాతీ నక్షత్రంలో చంద్రుడు.. ఈ రాశులవారికి కాసుల వర్షమే!
6
Moon Transit
Moon Transit 2026: స్వాతీ నక్షత్రంలో చంద్రుడు.. ఈ రాశులవారికి కాసుల వర్షమే!
Tvk Vijay: చక్రం తిప్పిన త్రిష..?.. రిసార్ట్ రాజకీయాలకు తెరలేపిన టీవీకే విజయ్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
tvk Vijay
Tvk Vijay: చక్రం తిప్పిన త్రిష..?.. రిసార్ట్ రాజకీయాలకు తెరలేపిన టీవీకే విజయ్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
5 States Assemlby Elections Results 2026: బెంగాల్, తమిళనాడులో గెలిచేదెవరు..? వేల కోట్లలో బెట్టింగ్స్..

గత కొంత కాలంగా రాజకీయ పార్టీలు, విమర్శలు, ప్రతి విమర్శల నడుమ జరిగిన ఎన్నికలు గత నెల 29వ తేదితో ముగిసాయి. అదే రోజు సాయంత్రం పలు సంస్థలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకటించాయి. అయితే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో తమిళనాడులో డీఎంకే మళ్లీ అధికారంలోకి రాబోతుందని మెజారిటీ సర్వే సంస్థలు చెబుతున్నాయి. యాక్సెస్ మై ఇండియా మాత్రం తమిళనాడులో టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించబోతున్నట్టు ప్రకటించి సంచలనం రేపింది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ .. ఇప్పటికే ఎన్నికల్లో గెలిచిన తమ పార్టీ అభ్యర్ధులను అలర్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే క్యాంప్ రాజకీయాలకు తెరలేపారు. అటు డీఎంకే కూడా అదే తరహాలో క్యాంపు రాజకీయాలకు తెరలేపారు. ఇక తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ లో ఎవరు గెలుస్తారనే దానిపై సట్టా బజార్ లో వేల కోట్ల బెట్టింగ్స్ నడుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ ఎన్నికల ఫలితాలపై వేల కోట్లు చేతులు మారాయి.  

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు పశ్చిమ బెంగాల్‌ లో గత పదహేనుళ్లుగా ఉన్న టీఎంసీ నేతృత్వంలోని మమతా బెనర్జీ మళ్లీ అధికారం చేపట్టబోతుందా లేదా కుదేలవుతుందా అనే ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సారైనా బెంగాల్ లో పాగా వేయాలనే బీజేపీ ఆశలు ఫలిస్తాయా అనేది చూడాలి. నాలుగు రాష్ట్రాలు  ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది. 9 గంటల నుంచి తొలి ట్రెండ్స్‌ రానుండగా.. మధ్యాహ్నానికి ఫలితాలపై స్పష్టత రానుంది. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్‌లో టీఎంసీ, బీజేపీ మధ్య టఫ్‌ ఫైట్‌ ఉన్నట్టు సర్వేలు చెబుతున్నాయి. అటు తమిళనాడులో డీఎంకే, ఏఐ డీఎంకే కూటముల మధ్య హోరాహోరీ పోరు సాగుతుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇక అస్సాంలో కాషాయ జెండా మరోసారి ఎగురుతుందనే సర్వేలు చెబుతున్నాయి.  కేరళలో మాత్రం యూడీఎఫ్ అధికారంలోకి వస్తుందని తెలుస్తోంది. ఇక పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీయే సర్కార్ జెండా పాతే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇప్పటికే కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద కేంద్ర బలగాలతో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు.

పశ్చిమ బెంగాల్లో మొత్తం 294 సీట్లు ఉండగా, 148 మ్యాజిక్ ఫిగర్ కానుంది. తమిళనాడులో 234 సీట్లు ఉన్నాయి. అక్కడ 118 మ్యాజిక్ ఫిగర్. కేరళంలో 140 సీట్లు ఉండగా.. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 71. పుదుచ్చేరిలో 30 సీట్లు ఉండగా 16 సీట్లు దక్కించుకున్న వాళ్లకు అధికారం రానుంది. అస్సాంలో 126 సీట్లు ఉండ‌గా, 64 మ్యాజిక్ ఫిగ‌ర్ కానుంది. మొత్తంగా ఎవరు రాజులు.. ఎవరు బంటులు అనేది మరికొన్ని గంటల్లో తేలిపోనుంది. 

Also Read:  Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!

Also Read:  Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

5 Stats Assembly Election Results 20265 States Assembly Election Results 2026 LiveAssembly election ResultsElection Results 2026 LiveElection Results 2026

Trending News