5 States Assemlby Elections Results 2026: బెంగాల్, తమిళనాడులో గెలిచేదెవరు..? వేల కోట్లలో బెట్టింగ్స్..

గత కొంత కాలంగా రాజకీయ పార్టీలు, విమర్శలు, ప్రతి విమర్శల నడుమ జరిగిన ఎన్నికలు గత నెల 29వ తేదితో ముగిసాయి. అదే రోజు సాయంత్రం పలు సంస్థలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకటించాయి. అయితే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో తమిళనాడులో డీఎంకే మళ్లీ అధికారంలోకి రాబోతుందని మెజారిటీ సర్వే సంస్థలు చెబుతున్నాయి. యాక్సెస్ మై ఇండియా మాత్రం తమిళనాడులో టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించబోతున్నట్టు ప్రకటించి సంచలనం రేపింది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ .. ఇప్పటికే ఎన్నికల్లో గెలిచిన తమ పార్టీ అభ్యర్ధులను అలర్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే క్యాంప్ రాజకీయాలకు తెరలేపారు. అటు డీఎంకే కూడా అదే తరహాలో క్యాంపు రాజకీయాలకు తెరలేపారు. ఇక తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ లో ఎవరు గెలుస్తారనే దానిపై సట్టా బజార్ లో వేల కోట్ల బెట్టింగ్స్ నడుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ ఎన్నికల ఫలితాలపై వేల కోట్లు చేతులు మారాయి.
మరోవైపు పశ్చిమ బెంగాల్ లో గత పదహేనుళ్లుగా ఉన్న టీఎంసీ నేతృత్వంలోని మమతా బెనర్జీ మళ్లీ అధికారం చేపట్టబోతుందా లేదా కుదేలవుతుందా అనే ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సారైనా బెంగాల్ లో పాగా వేయాలనే బీజేపీ ఆశలు ఫలిస్తాయా అనేది చూడాలి. నాలుగు రాష్ట్రాలు ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది. 9 గంటల నుంచి తొలి ట్రెండ్స్ రానుండగా.. మధ్యాహ్నానికి ఫలితాలపై స్పష్టత రానుంది. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్లో టీఎంసీ, బీజేపీ మధ్య టఫ్ ఫైట్ ఉన్నట్టు సర్వేలు చెబుతున్నాయి. అటు తమిళనాడులో డీఎంకే, ఏఐ డీఎంకే కూటముల మధ్య హోరాహోరీ పోరు సాగుతుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇక అస్సాంలో కాషాయ జెండా మరోసారి ఎగురుతుందనే సర్వేలు చెబుతున్నాయి. కేరళలో మాత్రం యూడీఎఫ్ అధికారంలోకి వస్తుందని తెలుస్తోంది. ఇక పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీయే సర్కార్ జెండా పాతే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇప్పటికే కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద కేంద్ర బలగాలతో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు.
పశ్చిమ బెంగాల్లో మొత్తం 294 సీట్లు ఉండగా, 148 మ్యాజిక్ ఫిగర్ కానుంది. తమిళనాడులో 234 సీట్లు ఉన్నాయి. అక్కడ 118 మ్యాజిక్ ఫిగర్. కేరళంలో 140 సీట్లు ఉండగా.. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 71. పుదుచ్చేరిలో 30 సీట్లు ఉండగా 16 సీట్లు దక్కించుకున్న వాళ్లకు అధికారం రానుంది. అస్సాంలో 126 సీట్లు ఉండగా, 64 మ్యాజిక్ ఫిగర్ కానుంది. మొత్తంగా ఎవరు రాజులు.. ఎవరు బంటులు అనేది మరికొన్ని గంటల్లో తేలిపోనుంది.
Also Read: Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
Also Read: Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.