/Chips Packet: ఐదేళ్ల బాలుడు ప్రాణం తీసిన చిప్స్ ప్యాకెట్.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..!

Chips Packet:ఈ రోజుల్లో చిన్నపిల్లలు చిప్స్, చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు వంటి తినుబండారాలను చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. మార్కెట్లో అనేక రకాల చిప్స్ ప్యాకెట్లు అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. పిల్లలను ఆకర్షించడానికి కొన్ని కంపెనీలు చిప్స్ ప్యాకెట్లలో చిన్న ప్లాస్టిక్ బొమ్మలను కూడా పెడుతున్నాయి. అయితే ఇలాంటి బొమ్మలు కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి.
ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం జిల్లా గుత్తిలో ఒక విషాద సంఘటన జరిగింది. ఫర్హాన్ అనే ఐదేళ్ల బాలుడు చిప్స్ ప్యాకెట్ కొనుగోలు చేసి తిన్నారు. ఆ ప్యాకెట్లో ఉన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ బొమ్మను కూడా అతను చిప్స్ అనుకోని.. తినేయడంతో.. అది అతని గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది. దీంతో బాలుడికి ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమైంది. వెంటనే తల్లిదండ్రులు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లినా, అప్పటికే బాలుడు మరణించాడు. ఈ సంఘటన అందరినీ తీవ్రంగా కలచివేసింది.
ఈ ఘటన తల్లిదండ్రులకు ఒక పెద్ద హెచ్చరికగా నిలుస్తుంది . పిల్లలకు తినుబండారాలు కొనిచ్చేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా చిన్న బొమ్మలు, గుండీలు లేదా ఇతర చిన్న వస్తువులు ఉన్న ప్యాకెట్లను చిన్న పిల్లలకు ఇవ్వకూడదు. పిల్లలు ఆ వస్తువులను నోటిలో పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలా చేస్తే అవి గొంతులో ఇరుక్కుని ప్రాణాపాయం కలిగించవచ్చు.
పిల్లలు తినేటప్పుడు పెద్దలు వారి దగ్గర ఉండాలి. వారు ఏమి తింటున్నారు, ఎలా తింటున్నారు అనే విషయాలను గమనించాలి. అలాగే చిన్నారులకు ప్రమాదకరమైన వస్తువుల గురించి అవగాహన కల్పించాలి. కంపెనీలు కూడా పిల్లల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇలాంటి చిన్న బొమ్మలను ప్యాకెట్లలో ఉంచకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
పిల్లల ప్రాణాల కంటే విలువైనది మరొకటి లేదు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ పిల్లల భద్రత విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి అన్న విషయం ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది. చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా పెద్ద విషాదానికి దారితీస్తుంది. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండి పిల్లలను సురక్షితంగా కాపాడాలి.
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