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Chips Packet: ఐదేళ్ల బాలుడు ప్రాణం తీసిన చిప్స్ ప్యాకెట్.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..!

Chips Packet:ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనంతపురం జిల్లా గుత్తిలో జరిగిన విషాద ఘటన అందరినీ కలచివేసింది. ఐదేళ్ల బాలుడు ఫర్హాన్ చిప్స్ ప్యాకెట్‌ వల్ల మరణించడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. చిప్స్ తిన్నాక ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడిన బాలుడిని ఆస్పత్రికి తరలించినా ప్రాణాలు నిలవలేదు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 16, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:49 PM IST
Chips Packet: ఐదేళ్ల బాలుడు ప్రాణం తీసిన చిప్స్ ప్యాకెట్.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..!
Image Credit: chips(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Chips Packet: ఐదేళ్ల బాలుడు ప్రాణం తీసిన చిప్స్ ప్యాకెట్.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..!
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