/తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఈ వినాయక చవితికి ఏకంగా 6 రోజులు సెలవులే.. ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే..!!

School Holidays 2026: వినాయక చవితి పండగా వస్తుందంటే.. హడావుడి మామూలుగా ఉండదు. ప్రతి నగరం, పట్టణం, పల్లెల్లో పండగ శోభ సంతరించుకుంటుంది. వీధివీధిలో బొజ్జ గణపక్య విగ్రహాలు కొలువుదీరుతాయి. వాడా వాడా విద్యుత్ కాంతులతో మెరిసిపోతుంటాయి. వినాయక మండల వద్ద యువత సందడి మరో లెవల్ అని చెప్పాలి. ఆటాపాటలతో పండగ సంబురాలు అంబరాన్నంటుతాయి. అందుకే వినాయక చవిత పండగను పాఠశాల విద్యార్థుల నుంచి కాలేజీ విద్యార్థుల వరకు ఎంతో ఇష్టపడుతుంటారు. నిత్యం తమ మండపం దగ్గరే ఉండాలని చాలా మంది ఇష్టపడుతుంటారు. కానీ పాఠశాలలు, కాలేజీలకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ సమయం కేటాయించలేకపోతుంటారు.
కానీ ఈసారి, వినాయక చవితికి వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి. ఎన్ని రోజులు సెలవులు ఉంటాయో తెలిస్తే విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేస్తారు. వినాయక చవితి అంటే ఒకటి రెండు రోజులు కాదు, ఏకంగా ఆరు రోజుల సెలవులు. ఈ సెలవుల్లో విద్యార్థులు వినాయక ప్రతిష్ఠ, నిమజ్జనం వంటి కార్యక్రమాలను వైభవంగా జరుపుకోవచ్చు. సాధారణంగా ప్రతి వినాయక చవితికి ఒక రోజు మాత్రమే సెలవు ఉంటుంది. ఈసారి ఆరు రోజుల సెలవులు ఎలా వస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం.
వచ్చే వారం వినాయక చవితి... ఈరోజు గల్లిగల్లి, వడవాడలలో గణపతి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠిస్తారు. సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ (సోమవారం)న వినాయక చవితి సందర్భంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు విద్యాసంస్థలకు, కార్యాలయాలకు అధికారిక సెలవు దినంగా ప్రకటించాయి. అంటే పాఠశాల విద్యార్థుల నుండి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల వరకు అందరికీ మినహాయింపు ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ కుటుంబాలతో కలిసి పండుగను జరుపుకునేందుకు వీలుగా ఈ సెలవును పొడిగించారు.
అయితే, ఈ వినాయక చవితికి మరో రెండు సెలవులు రానున్నాయి. ఈ వారాంతం రెండవ శనివారం... కాబట్టి ప్రతి నెలా లాగే, సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ రెండవ శనివారం సెలవుగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాతి ఆదివారం సాధారణ సెలవు... అంటే సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ కూడా సెలవుగానే ఉంటుంది. అందువల్ల, వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 14న ఉన్నప్పటికీ, దానికి ముందు రెండు రోజుల వారాంతపు సెలవులు ఉన్నాయి. ఈ పండుగ సెలవు వల్ల వారాంతం కాస్త ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది.
వినాయక చవితికి ముందు, పండల్ కట్టడం, విగ్రహాలను ఎంపిక చేయడం, వాటిని రవాణా చేయడం వంటి పనులతో తీరిక లేకుండా ఉంటుంది... కాబట్టి యువతకు ఏమాత్రం తీరిక సమయం ఉండదు. కానీ ఈసారి, పండుగకు ముందు వచ్చే సెలవులు వారి కోసమే... వారు పాఠశాల లేదా కళాశాలలో తరగతులు కోల్పోకుండా వినాయక చవితి రోజున కూడా పని చేసుకోవచ్చు.
గణేశ విగ్రహాల నిమజ్జనం సమయంలో ఎంత సందడి ఉంటుందో, వినాయక చవితి సమయంలో కూడా అంతే సందడి ఉంటుంది. అయితే మంచి విషయం ఏమిటంటే, వినాయక ప్రతిష్ఠ, నిమజ్జనం రెండూ వారాంతంలో వస్తున్నాయి... అందువల్ల, విద్యార్థులు పాఠశాలలకు లేదా కళాశాలలకు పరుగెత్తాల్సిన అవసరం లేకుండా సెలవులు పొందుతున్నారు. కొంతమంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు వినాయక విసర్జన కోసం వరుసగా మూడు రోజుల సెలవు పొందుతున్నారు.
ప్రతి సంవత్సరం, వినాయక విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత, వాటిని 3, 5, 7, 9, 11వ తేదీలలో నిమజ్జనం చేస్తారు. అయితే, హైదరాబాద్, వరంగల్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన నగరాల్లో, నిమజ్జన వేడుకలు 11వ రోజు రోజంతా ఘనంగా జరుగుతాయి. అందువల్ల, చాలా ప్రదేశాలు వినాయక నిమజ్జనం జరిగే రోజున సెలవు పాటిస్తాయి. సెప్టెంబర్ 25న మరో సెలవు రాబోతోంది. హైదరాబాద్, మేడ్చల్, మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాల వంటి ఇతర ప్రాంతాలు ప్రతి సంవత్సరం వినాయక నిమజ్జనం కోసం ప్రభుత్వ సెలవును ప్రకటిస్తాయి... ఈసారి కూడా ఖచ్చితంగా సెలవు ఉంటుంది.
అయితే, నిమజ్జన సెలవు సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ, శుక్రవారం నాడు వస్తుంది. అంతేకాకుండా, సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ శనివారం... ఈ రోజు కొన్ని విద్యాసంస్థలకు, అలాగే ఐటీ,కార్పొరేట్ ఉద్యోగులకు వారాంతపు సెలవు. సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ ఆదివారం కాబట్టి, అది సాధారణ సెలవు. తెలుగు విద్యార్థులకు గణేష్ ఉత్సవానికే కాకుండా నిమజ్జన కార్యక్రమానికి కూడా వరుసగా మూడు రోజుల సెలవు లభిస్తోంది... దీంతో ఈ గణేష్ పండుగకు మొత్తం సెలవుల సంఖ్య ఆరుకు చేరుకుంది.
సెప్టెంబర్ 12 - రెండో శనివారం సెలవు
సెప్టెంబర్ 13 - ఆదివారం సెలవు
సెప్టెంబర్ 14 (సోమవారం) - వినాయక చవితి పండగ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికారిక సెలవు ఉంది.
సెప్టెంబర్ 25 (శుక్రవారం) - వినాయక నిమజ్జనం సెలవు
సెప్టెంబర్ 26 (శనివారం) - వీకెండ్ సెలవు
సెప్టెంబర్ 27 - ఆదివారం సెలవు
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