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Amravati: రాత్రివేళ గజ్జెలు, ఏడుపుల శబ్దాలు.. హస్టల్ నుంచి 608 మంది విద్యార్థులు పరార్.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Maharashtra news: రాత్రి కాగానే  గజ్జెల శబ్దాలు, నవ్వులు, ఏడ్పులు విన్పిస్తున్నాయని ప్రభుత్వ హస్టల్ లోని ఏకంగా 608 విద్యార్థులు ప్రాణ భయంతో పారిపోయారు. ఈ ఘటన  పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై స్థానికంగా విద్యాశాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 14, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:38 PM IST
Amravati: రాత్రివేళ గజ్జెలు, ఏడుపుల శబ్దాలు.. హస్టల్ నుంచి 608 మంది విద్యార్థులు పరార్.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: maharashtranews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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