/Amravati: రాత్రివేళ గజ్జెలు, ఏడుపుల శబ్దాలు.. హస్టల్ నుంచి 608 మంది విద్యార్థులు పరార్.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

608 students return home in Amravati Maharashtra: మహారాష్ట్రలోని అమరావతి జిల్లాలో ఒక ప్రభుత్వ ఆశ్రమ పాఠశాలలో వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. హాస్టల్లో రాత్రి పూట గజ్జెల శబ్దాలు, నవ్వులు, ఏడుపులు వినిపిస్తున్నాయని కొంత మంది విద్యార్థులు చెప్పారు. తొలుత దీన్ని కొంత మంది కొట్టి పడేసిన ఆతర్వాత అన్ని క్లాసుల వారికి ఇది పాకింది. తమకు కూడా రాత్రి పూట వింతైన శబ్దాలు విన్పిస్తున్నాయని అక్కడి వారు భయంతో ఏకంగా 608 విద్యార్థినులు భయంతో హస్టల్ అంతా ఖాళీ చేశారు.
అమరావతి జిల్లా మెల్ఘాట్ ప్రాంతంలోని డోమా ప్రభుత్వ హస్టల్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర రచ్చగా మారింది. ఈ హస్టల్ లో.. మొత్తం 608 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీరిలో 263 మంది బాలురు, 345 మంది బాలికలు ఉన్నారు. మరోవైపు దీనిపై విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు హస్టల్ కు వచ్చి ఆరా తీశారు. సిబ్బంది మాత్రం అలాంటిది ఏమి లేదని చెప్పడం గమనార్హం. మరీ ఈ వింత శబ్దాల ఘటనలపై విద్యాశాఖ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.
కొంత మంది విద్యార్థుల్ని మానసిక వైద్య నిపుణులతో పరీక్షలు చేయించగా.. కొందరిలో తీవ్రమైన హిస్టీరియా వంటి లక్షణాలు ఉండొచ్చని వైద్యులు సూచించినట్లు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు సంజయ్ చౌదరి పేర్కొన్నారు. ఇది మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పరిస్థితి కావచ్చని, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది.
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