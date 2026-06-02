/Gujarat 2 bus Collision: గుజరాత్ లో ఘోరం.. రెండు బస్సులు ఢీకొని 7 గురు దుర్మరణం..

7 killed over above 10 injured after 2 Maharashtra buses collide in Gujarat: గుజరాత్ లోని సూరత్ జిల్లా బర్డోలి సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. రెండు బస్సులు ఒకదానికి మరోకటి బలంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఒక్కసారిగా రెండు బస్సుల్లో మంటలు చెలరేగాయి. స్పాట్ లోనే ఏడుగురు దుర్మరణం చెందారు. మరో పది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం తర్వాత బస్సు బోల్తా పడటంతో గాయపడ్డ వారి సంఖ్య మరింత పెరుగుతుంది. స్థానికులు వెంటనే ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు, అంబులెన్స్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు.
#Gujrat के तापी-सूरत नेशनल हाईवे भयानक सड़क हादसा..उवा गांव के बाहरी इलाके में दो महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों के बीच हुई भीषण टक्कर..एक्सीडेंट एक बस पूरी तरह जलकर राख बस के अंदर करीब 7 लोग जिंदा जल गए..बस को काटकर शवों को बाहर निकाला @TNNavbharat @CMOMaharashtra pic.twitter.com/iUUwZEniYH
— Atul singh (@atuljmd123) June 2, 2026
ఘటన స్థలంకు అగ్నిమాపక, వైద్య, సహాయక బృందాలు చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. చనిపోయిన వారి డెడ్ బాడీలను పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. అయితే.. రెండు బస్సులు మహారాష్ట్రకు చెందినవిగా గుర్తించారు. రోడ్డుపై బోల్తా పడిన ట్యాంకర్ను తప్పించేందుకు డ్రైవర్లు ప్రయత్నించడంతో రెండు బస్సులు ఒకదానికి మరోకటి ఢీకొని ఈ ప్రమాదం జరిగిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
మొత్తంగా దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. బాధితుల రోదనలతో ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మరోవైపు చెల్లాచెదురుగా ప్రయాణికులు సామాగ్రి పడిపోయాయి. పోలీసులు బాధితుల్ని గుర్తించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
