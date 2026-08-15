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ప్రయాణీకులకు పండగే.. ఏకంగా 7 కొత్త అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు! తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా రూట్లు ఇవే!

భారతీయ రైల్వే మన దేశంలోనే అతిపెద్ద రవాణా వ్యవస్థ. ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు రైలు ద్వారా తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు. వేల సంఖ్యలో రైళ్లు సుదూర గమ్యస్థానాలకు అతి తక్కువ సమయంలో చేరుస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైలు ప్రయాణికులకు ఒక శుభవార్త అందింది. ఏడు కొత్త అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్ల కనెక్టివిటీని పెంచడానికి రైల్వే బోర్డు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ రైళ్లు తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా కూడా ప్రయాణించనున్నాయి, వాటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 15, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:27 AM IST
ప్రయాణీకులకు పండగే.. ఏకంగా 7 కొత్త అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు! తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా రూట్లు ఇవే!
Image Credit: Railways Approves 7 New Amrit Bharat Express:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ప్రయాణీకులకు పండగే.. ఏకంగా 7 కొత్త అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు! తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా రూట్లు ఇవే!
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