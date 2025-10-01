English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Uttar Pradesh: 35 ఏళ్ల ఆంటీతో 75 ఏళ్ల ముసలోడు..శోభనం తెల్లారి వృద్ధుడు మృతి!

75 Years Old Man Marriage: ఒక ఊర్లో 75 ఏళ్ల ముసలాడు 35 ఏళ్ల మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ సంఘటన మిమ్మల్ని షాక్‌కు గురిచేస్తుందా? ఇది జరిగింది నిజమే. అయితే పెళ్లైన రెండో రోజు ఆ వృద్ధుడు మరణించాడు. ఇంతకీ ఈ విచిత్ర సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 1, 2025, 05:17 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
6
Schools Holiday
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
7
Motorola G96 5G
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Uttar Pradesh: 35 ఏళ్ల ఆంటీతో 75 ఏళ్ల ముసలోడు..శోభనం తెల్లారి వృద్ధుడు మృతి!

75 Years Old Man Marriage: ఒక ఊర్లో 75 ఏళ్ల ముసలాడు 35 ఏళ్ల మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ సంఘటన మిమ్మల్ని షాక్‌కు గురిచేస్తుందా? ఇది జరిగింది నిజమే. అయితే పెళ్లైన రెండో రోజు ఆ వృద్ధుడు మరణించాడు. ఇంతకీ ఈ విచిత్ర సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఏం జరిగిదంటే?
ఈ సంఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ లోని జౌన్ పూర్ లో జరిగింది. కుచ్ ముచ్ ప్రాంతంలోని సంగురు రామ్ అనే 75 ఏళ్ల వ్యక్తి తన భార్య మరణించిన తర్వాత ఒక ఏడాది ఒంటరిగా ఉన్నాడు. అతనికి పిల్లలు లేరు. కుటుంబాన్ని పోషించడానికి వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. 

భార్యను కోల్పోయిన తర్వాత అతను ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నాడట. దీన్ని అధిగమించడానికి అతను వేరే స్త్రీని వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నాడట. తన కోరిక గురించి తన బంధువులకు కూడా తెలియజేశాడట. 

ఇది విన్న అతని బంధువులు కొందరు దీనిని సమర్థించారు. కొందరు “75 ఏళ్ల వయసులో వివాహం అవసరమా?” అని విమర్శించారట. కొంతమంది గ్రామస్తులు కూడా దీనికి మద్దతు తెలిపారట. ఇలాంటి సంఘర్షణల నడుమ ఆ వృద్ధుడు 35 ఏళ్ల మహిళను వివాహం చేసుకున్నాడు. 

పెళ్లి తర్వాత రోజే మరణం!
అయితే ముసలాడిని పెళ్లాడిన ఆమెకు కూడా ఇది రెండో వివాహమే. ఆమె మొదటి భర్తకు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. తనకంటే చాలా పెద్దవాడిని వివాహం చేసుకోవడానికి ఎందుకు అంగీకరించారని అడిగినప్పుడు.. ఇంటిని తాను చూసుకుంటానని, తన పిల్లలను తాను చూసుకుంటానని అతనికి మాట ఇచ్చానని ఆమె సమాధానం ఇచ్చింది. 

మనబావతి మాట్లాడుతూ, తమ పెళ్లి రోజు రాత్రి, వారు చాలా మాట్లాడుకున్నారని, జీవితం గురించి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలను చర్చించుకున్నారని అన్నారు.

ఉదయం సంగురురామ్ పరిస్థితి అకస్మాత్తుగా మారిపోయింది. ఆ తర్వాత అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ పరీక్షించిన వైద్యులు అతను చనిపోయినట్లు ప్రకటించారు. అతని మరణానికి కారణం ఇంకా తెలియలేదు.

అంత్యక్రియల నిలుపుదల
75 ఏళ్ల సంగురురామ్ హఠాత్తుగా ఎలా మరణించాడనే దానిపై అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి. గ్రామస్తులు దీని గురించి రకరకాల ఊహాగానాలు లేవనెత్తారు. ఈ వృద్ధుడి ముఖ్యమైన బంధువులు కొందరు ఢిల్లీలో ఉన్నారు. ఈ మరణం కూడా వారికి అనుమానాలను రేకెత్తించింది. అంత్యక్రియలను నిలిపివేయాలని వారు అన్నారు. దీనిపై నిజనిజాలు తెలుసుకునేందుకు పోలీసులను ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంది. 

Also Read: Curd Side Effects: రాత్రిపూట పెరుగు తింటున్నారా? అది ఎంత ప్రమాదకరమో మీకు తెలుసా?

Also Read: Sridevi: మోడ్రన్ ఇల్లాలు..మరిదితో ఏకంగా 14 సినిమాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్‍!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Uttar PradeshJaunpurSangru Rammysterious deathpost-marriage death

Trending News