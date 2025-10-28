Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోట్లకు.. రూ.50 లక్షలు.. కాలు మీద కాలేసుకుని కూర్చుని సంపాదించండి!

Rs 100 Notes Sell: ప్రతి ఒక్కరూ రోజు ఎంతోకొంత డబ్బులు సంపాదించాలనే అనుకుంటారు. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది కూలి పనులు చేస్తే.. మరి కొంతమంది ఉద్యోగాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక మరి కొంతమంది అయితే అతిగా డబ్బులు సంపాదించాలని ఆశతో దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటారు. మరి కొంతమంది నిద్రపోతూ ఎలాంటి పనులు చేయకుండా ఖాళీగా కలలు కంటూ ఉంటారు. డబ్బులు సంపాదించడం అనేది అంత ఈజీ పని కాదు. ఎంతో కష్టపడితే తప్ప డబ్బులు రావు.. అలాంటిది ఇప్పుడు కొంతమంది ఎంతో సులభంగా సంపాదిస్తున్నారు.
అవును చాలామంది పాత నోట్ల బిజినెస్ ద్వారా లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే రాత్రికి రాత్రి ధనవంతులైపోతున్నారు. పాత నోట్లు ఎక్కడున్నా వాటిని సేకరించి ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పుడు చాలామంది పాత నోట్లను అమ్ముతున్నారు. మీ దగ్గర కూడా కొన్ని అరుదైన పాత నోట్లను ఉంటే రెండు లక్షల నుంచి దాదాపు మూడు లక్షల రూపాయల వరకు విక్రయించవచ్చు. అలాగే కొన్ని అరుదైన పాత నోట్లనైతే ఏకంగా ఐదు లక్షల రూపాయలకు అమ్మొచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పాత రూ.100 నోట్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది.
ఈ నోట్లను చాలామంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రస్తుతం చాలామంది దగ్గర పాత రూ.100 నోట్లు ఉన్నాయి.. అయితే వీటిని విక్రయించాలనుకుంటూ ఉంటారు.. కానీ ఈ నోట్లను విక్రయించాలి అనుకుంటే అవి తప్పకుండా కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాత రూ.100 నోట్లను విక్రయించాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఆ నోటు మంచి కండిషన్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది.
పాత నోటు కండిషన్లో ఉండడమే కాకుండా దానిపై మహాత్మా గాంధీ చిత్రం కూడా ముద్రించాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్.. దానిపై 786 అనే సిరీస్ నెంబర్ కూడా కలిగి ఉండాలి. ఇలా ఉంటేనే ఈ పాత వంద రూపాయల నోట్లను ఎంతో సులభంగా అమ్మేయవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక్క నోటుకు మార్కెట్లో రూ.5 లక్షల వరకు వ్యాల్యూ ఉంది..మీ దగ్గర ఈ పాత వంద రూపాయల నోటు ఒక్కటంటే ఇప్పుడు ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు పొందవచ్చు. అలాగే ఇలాంటి పాత నోట్లు మీ దగ్గర 10 ఉంటే ఏకంగా రూ.50 లక్షల రూపాయల పొందవచ్చు. అయితే, ఈ నోటిపై సిరీస్ నెంబర్ అనేది ముందు వరసలో లేదా చివరి వరుసలో ఉన్న అమ్మేయవచ్చు..
చాలామంది ఈ పాత నోట్లను ఎలా విక్రయించాలో తెలియక సతమతమవుతున్నారు. అయితే ఈ పాత నోట్లను ఓఎల్ఎక్స్ లో కూడా ఎంతో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. దీనికోసం ముందుగా ఓఎల్ఎక్స్ వెబ్సైట్లో మీ ప్రొఫైల్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం ముందుగా ఓఎల్ఎక్స్ ఓపెన్ చేసి అందులో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఫోన్ నెంబర్ తో లాగిన్ అయిన తర్వాత.. మీ దగ్గర ఉన్న 10 నోట్లను ఫోటోలు తీసి అందులో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా అప్లోడ్ చేస్తే.. కావలసినవారు మీకు ఫోన్ చేసి నేరుగా మిమ్మల్ని కలిసి నోట్లను కొనుగోలు చేస్తారు.
(Note: రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాత వంద రూపాయల నోట్లతో పాటు అరుదైన నోట్లను విక్రయించడం చట్టరీత్యా నేరం. ఇలా అమ్మే వారిపై ఆర్బిఐ ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కూడా సోషల్ మీడియా ఆధారంగా తీసి రాసింది మాత్రమే. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు)
