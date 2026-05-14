Cyber Fraud Helpline Number: కాదేది మోసానికి అనర్హం.. అన్నట్లు ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు సైబర్ నేరగాళ్లు. తాజాగా 786 సిరీస్ నోట్లు ఉంటే.. 86 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని ఓ చెఫ్కు గాలం వేశారు. తనకు జాక్పాట్ తగిలిందనే భ్రమలో ఆ చెఫ్ ఏకంగా రూ.36 లక్షలు పోగొట్టుకున్నాడు. మధ్యప్రదేశ్ ఉజ్జయిన్లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు వివరాలు వెల్లడించారు. నేపాల్కు చెందిన మోహన్ అనే యువకుడు.. ఇండోర్ రోడ్లోని ఒక హోటల్లో చెఫ్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఫేస్బుక్లో పోస్టులు చూస్తుండగా.. అతనికి ఓ ప్రకటన కనిపించింది. ఆ ప్రకటనలో ఉన్న నంబర్కు ఫోన్ చేయగా.. 786 సిరీస్ నంబర్ల నోట్లు మూడు ఉంటే రూ.86 లక్షలు ఇస్తామని అవతలి వ్యక్తి చెప్పాడు.
అయితే ఈ రూ.86 లక్షలు కావాలంటే.. కొంత మొత్తం ఛార్జీల రూపంలో చెల్లించాలని అన్నాడు. దీంతో నిజంగా తనకు రూ.86 లక్షలు వస్తాయని నమ్మిన చెఫ్ మోహన్.. జనవరి 28 నుంచి ఫిబ్రవరి 10 మధ్యకాలంలో వారు 3,66,546 రూపాయలు సైబర్ మోసగాళ్లు చెప్పిన అకౌంట్కు జమ చేశాడు. డెలివరీ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ, రిజిస్ట్రేషన్, టీడీఎస్ చెల్లించాలంటూ దఫాదఫాలుగా అకౌంట్లోకి డబ్బులు వేయించుకున్నారు. రూ.86 లక్షలు హోమ్ డెలవరీ ద్వారా అడ్రస్కు పంపిస్తామని నమ్మించారు. ఈ విషయం తన స్నేహితుడికి మోహన్ చెప్పాడు. 'నీకు రూ.86 లక్షలు కాదు.. ముందు నీ డబ్బులు మోసపోయావు..' అని అతడు సైబర్ మోసం గురించి చెప్పడంతో మోహన్ షాక్కు గురయ్యాడు.
వెంటనే లబోదిబోమంటూ 1930 హెల్ప్ లైన్ నంబరుకు కాల్ చేసి తాను మోసపోయినట్లు చెప్పాడు. విచారణ అనంతరం.. రాష్ట్ర సైబర్ సెల్ ఈ కేసును నానాఖేడా పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేసింది. 1930 సైబర్ పోర్టల్ ద్వారా అందిన ఈ-ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఐపీసీలోని సెక్షన్లు 318(4), 319(2) కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అవుతున్న కొద్దీ.. సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త మార్గాల్లో దోచుకుంటున్నారు. కేవైసీ అని.. పార్ట్టైమ్ జాబ్స్ అని.. లైక్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ పెడితే చాలు అని.. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పేరుతో.. ఆన్లైన్ షాపింగ్ అని.. లోన్ యాప్, డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటూ రకరకాలుగా ఆన్లైన్ దొంగలు డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు. పోలీసులు, అధికారులు ఎంత అవగాహన కల్పిస్తున్నా.. నిత్యం వందలాది మంది తమ డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్నారు. మోసపోయమని గ్రహించిన వెంటనే.. 1930 నంబర్కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయండి. మోసం జరిగిన వెంటనే రిపోర్ట్ చేస్తే.. మీ డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. National Cyber Crime Reporting Portal ద్వారా ఆన్లైన్లో కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అదేవిధంగా వెంటనే మీ బ్యాంక్ను సంప్రదించి.. మీ ఖాతాను బ్లాక్ చేయించండి. అప్రమత్తంగా ఉండండి.. మీ డబ్బును జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి.. ఎందుకు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు.