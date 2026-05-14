  786 Series Notes Scam: 786 సిరీస్ నోట్లు 3 ఉంటే రూ.86 లక్షలు మీ సొంతం.. ఫేస్‌బుక్‌లో చూసి కాల్ చేస్తే..!

786 Series Notes Scam: 786 సిరీస్ నోట్లు 3 ఉంటే రూ.86 లక్షలు మీ సొంతం.. ఫేస్‌బుక్‌లో చూసి కాల్ చేస్తే..!

Cyber Fraud Helpline Number: 786 సిరీస్ నోట్లు 3 ఇస్తే.. రూ.86 లక్షలు ఇస్తామంటూ.. మధ్యప్రదేశ్‌లో ఓ చెఫ్‌ను నిండాముంచారు సైబర్ కేటుగాళ్లు. డబ్బులు హోమ్ డెలవరీ చేస్తామని.. అయితే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, డెలవరీ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ చెల్లించాలంటూ రూ.36 లక్షలు కాజేశారు. వివరాలు ఇలా..   
Written ByAshok Krindinti Updated byAshok Krindinti
Published: May 14, 2026, 01:10 PM IST|Updated: May 14, 2026, 01:10 PM IST
Image Credit: Cyber Fraud (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

