English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: దీపావళి ముందు ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..భారీగా పెంచిన డీఏలు..మోదీ సర్కార్ ఆమోదం?

DA Hike Update 2025: దీపావళికి ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పనుంది మోదీ సర్కార్. కరవు భత్యంలో 58% పెంపుదల ప్రకటనతో పాటు, నెలవారీ జీతంలో కూడా భారీ పెంపు ఉంటుందని వార్తలు వచ్చాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 24, 2025, 01:08 PM IST

Trending Photos

Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
7
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
6
Vivo T4X
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
6
OG first Review
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
6
Poco M7 Plus 5G
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
DA Hike: దీపావళి ముందు ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..భారీగా పెంచిన డీఏలు..మోదీ సర్కార్ ఆమోదం?

DA Hike Update 2025: దీపావళికి ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పనుంది మోదీ సర్కార్. కరవు భత్యంలో 58% పెంపుదల ప్రకటనతో పాటు, నెలవారీ జీతంలో కూడా భారీ పెంపు ఉంటుందని వార్తలు వచ్చాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

7వ వేతన సంఘం (7th Pay Commission) కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చివరి కరవు భత్యం (DA) పెంపు ఆమోదం పొందింది. దీపావళికి ముందు 48 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 66 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు జాక్‌పాట్‌ను అర్హులని కొన్ని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ లేదా డీఏ అంటే ఏమిటి? 
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వారి రోజువారీ అవసరాలను తీర్చడానికి, ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో మెరుగైన జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రభుత్వం వారి జీతం, పెన్షన్‌తో పాటు ఇచ్చే అదనపు డబ్బు డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ లేదా డిఎ. 

డీఏను దేని ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు? 
కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI-IW) ఫార్ములా ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణం, రోజువారీ ఖర్చులలో మార్పులను లెక్కిస్తుంది. మార్కెట్‌లోని వాస్తవ ధరల కదలికలపై డీఏ పెరుగుదల న్యాయంగా ఆధారపడి ఉందని నిర్ధారించుకోవడానికి ప్రభుత్వం డీఏను CPI-IW సూచికకు అనుసంధానించడం ద్వారా డీఏను నిర్ణయిస్తుంది.  

DA పెంపు 2025: 
లేబర్ బ్యూరో ఇటీవల జూన్ 2025 CPI-IW గణాంకాలను విడుదల చేసింది. ఇది మే నుండి సూచిక 1 పాయింట్ పెరిగి 145.0కి చేరుకుందని చూపించింది. దీని ఆధారంగా.. ఏడవ వేతన సంఘం కింద అమలు చేయబోయే జూలై 2025కి DA పెంపు 58% పెరిగింది. 

డీఏ పెంపు ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు? 
డీఏ పెంపు సెప్టెంబర్ 2025లో ఆమోదించిన తర్వాత జూలై 01, 2025 నుండి దీన్ని అమలు చేస్తారని అంచనా. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం.. సవరించిన డీఏను దీపావళికి ముందు అక్టోబర్‌లో చెల్లించాలని భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వారి జీతాలతో పాటు మూడు నెలల బకాయిలను కూడా పొందుతారు. 

Also Read: Kaithi 2 Movie: ఖైదీ 2 సినిమా ఆగిపోయిందా? కార్తీ, లోకేష్ మధ్యలో ఏం జరిగింది?

Also Read: GST On Petrol: జీఎస్టీ ఎఫెక్ట్..! పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో భారీ మార్పులు? ఏం జరుగుతుంది?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

DA Hike NewsDA Latest News TodayDA latest News today 2025DA hike News central governmentDA Hike news in telugu

Trending News