DA Hike: దీపావళి ముందు ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..భారీగా పెంచిన డీఏలు..మోదీ సర్కార్ ఆమోదం?

DA Hike Update 2025: దీపావళికి ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పనుంది మోదీ సర్కార్. కరవు భత్యంలో 58% పెంపుదల ప్రకటనతో పాటు, నెలవారీ జీతంలో కూడా భారీ పెంపు ఉంటుందని వార్తలు వచ్చాయి.
7వ వేతన సంఘం (7th Pay Commission) కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చివరి కరవు భత్యం (DA) పెంపు ఆమోదం పొందింది. దీపావళికి ముందు 48 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 66 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు జాక్పాట్ను అర్హులని కొన్ని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
డియర్నెస్ అలవెన్స్ లేదా డీఏ అంటే ఏమిటి?
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వారి రోజువారీ అవసరాలను తీర్చడానికి, ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో మెరుగైన జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రభుత్వం వారి జీతం, పెన్షన్తో పాటు ఇచ్చే అదనపు డబ్బు డియర్నెస్ అలవెన్స్ లేదా డిఎ.
డీఏను దేని ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు?
కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI-IW) ఫార్ములా ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణం, రోజువారీ ఖర్చులలో మార్పులను లెక్కిస్తుంది. మార్కెట్లోని వాస్తవ ధరల కదలికలపై డీఏ పెరుగుదల న్యాయంగా ఆధారపడి ఉందని నిర్ధారించుకోవడానికి ప్రభుత్వం డీఏను CPI-IW సూచికకు అనుసంధానించడం ద్వారా డీఏను నిర్ణయిస్తుంది.
DA పెంపు 2025:
లేబర్ బ్యూరో ఇటీవల జూన్ 2025 CPI-IW గణాంకాలను విడుదల చేసింది. ఇది మే నుండి సూచిక 1 పాయింట్ పెరిగి 145.0కి చేరుకుందని చూపించింది. దీని ఆధారంగా.. ఏడవ వేతన సంఘం కింద అమలు చేయబోయే జూలై 2025కి DA పెంపు 58% పెరిగింది.
డీఏ పెంపు ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు?
డీఏ పెంపు సెప్టెంబర్ 2025లో ఆమోదించిన తర్వాత జూలై 01, 2025 నుండి దీన్ని అమలు చేస్తారని అంచనా. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం.. సవరించిన డీఏను దీపావళికి ముందు అక్టోబర్లో చెల్లించాలని భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వారి జీతాలతో పాటు మూడు నెలల బకాయిలను కూడా పొందుతారు.
Also Read: Kaithi 2 Movie: ఖైదీ 2 సినిమా ఆగిపోయిందా? కార్తీ, లోకేష్ మధ్యలో ఏం జరిగింది?
Also Read: GST On Petrol: జీఎస్టీ ఎఫెక్ట్..! పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో భారీ మార్పులు? ఏం జరుగుతుంది?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook