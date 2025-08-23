English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: దీపావళి ముందు ఉద్యోగులకు భారీ బోనస్? డీఏలు భారీగా పెంచే అవకాశం!

7th pay commission DA hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రాబోయే దీపావళి లోపు ఉద్యోగులకు డీఏలు పెంపుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీపావళికి ముందుగా అంటే సెప్టెంబరులో దీనిపై ఓ నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 23, 2025, 10:15 PM IST

DA Hike: దీపావళి ముందు ఉద్యోగులకు భారీ బోనస్? డీఏలు భారీగా పెంచే అవకాశం!

7th pay commission DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రాబోయే దీపావళి లోపు ఉద్యోగులకు డీఏలు పెంపుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీపావళికి ముందుగా అంటే సెప్టెంబరులో దీనిపై ఓ నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు. అయితే కొత్త డీఏ (డియర్ నెస్ అలోవెన్స్) ప్రకటించిన ప్రతిసారి వాటిని జులై 1 తేదీ నుంచి అమలు చేస్తూ వస్తున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా ఈసారి సెప్టెంబరులో పెంచే డీఏలు వచ్చే ఏడాది జులై 1, 2025 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. 

కొత్తగా డీఏలు పెంచుతారనే వార్త చక్కర్లు కొడుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఎవరికి ఎంత మేర బకాయిలు రావాల్సి ఉందనే అంచనాలకు వస్తున్నారు. పెంచిన డీఏలను ఉద్యోగుల బ్యాంకు ఖాత్లలో బకాయిలతో సహా డబ్బును జమ చేసే అవకాశం ఉంది. దీనిపై ఎవరు ఎలాంటి 

ప్రస్తుతం 55%గా ఉన్న డీఏను 3% నుండి 4%కి పెంచేందుకు అవకాశం ఉందని అంచనా. దీంతో  59%గా నిర్ణయించవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం, కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిని రెండుసార్లు ప్రకటిస్తుంది. ఫిబ్రవరి లేదా మార్చిలో ఒకసారి.. సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్‌లో రెండోసారి డీఏల పెంపును ప్రకటిస్తారు.  

డీఏ పెంపు ప్రకటన ఆలస్యం అయినప్పటికీ, ఉద్యోగులకు ఎటువంటి నష్టం లేదు. ఎందుకంటే వారి బకాయిలు పూర్తిగా చెల్లించబడతాయి. డీఏ పెంపు మొత్తాన్ని అది ఎప్పుడు అమలులోకి వస్తుందో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ప్రకటించలేదు. మొత్తం మీద ఈసారి ఉద్యోగులకు వారి బకాయిలు అందుతాయని భావిస్తున్నారు.  

డీఏ పెంపు ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు ప్రతి సంవత్సరం స్వల్పంగా పెరుగుతున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణం కూడా డీఏ పెంపును ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది కాకుండా, కోవిడ్ కాలంలో నిలిపివేయబడిన 18 నెలల డీఏ బకాయిల చెల్లింపు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదురు చూస్తున్నారు.   

ఉద్యోగ సంఘాలు నిరంతరం డిమాండ్ చేస్తున్నప్పటికీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఈ విషయంలో ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయలేదు. కోవిడ్ కాలంలో పెన్షనర్లకు డీఏ కూడా నిలిపివేయబడింది. ఎనిమిదవ వేతన సంఘం సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ బకాయిలు చెల్లించవచ్చని ఉద్యోగులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

