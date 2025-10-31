English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Schools Holiday: అన్నీ స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు.. ఎప్పుడప్పుడంటే..?

Schools Holiday: అన్నీ స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు.. ఎప్పుడప్పుడంటే..?

Schools Will Remain Close For 10 Days In November 2025: క్యాలెండర్‌లో మరో నెల ముగిసి కొత్త నెల వచ్చేసింది. ఈ సందర్భంగా నవంబర్‌ నెలలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పాఠశాలలకు సెలవులు తెలుసుకుంటే అన్ని రకాలుగా ప్రయోజనం ఉంటుంది. మరి ఈ నెలలో ఎన్ని సెలవులు వచ్చాయో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 31, 2025, 11:37 PM IST

Trending Photos

EPFO Rules: 10ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత మీకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుంది? EPF కొత్త రూల్స్ ఇవే!
6
EPFO
EPFO Rules: 10ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత మీకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుంది? EPF కొత్త రూల్స్ ఇవే!
Justice Surya Kant Net Worth: ఆశ్చర్యపరుస్తున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్.. అతని భార్య ఆస్తుల చిట్టా!
6
Justice Surya Kant net worth
Justice Surya Kant Net Worth: ఆశ్చర్యపరుస్తున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్.. అతని భార్య ఆస్తుల చిట్టా!
Sridevi: శ్రీదేవి కెరీర్ అతని వల్లే నాశనం అయింది.. అంతా డబ్బుల కోసమే..ఆర్జీవి బయటపెట్టిన నిజాలు
5
Boney Kapoor Sridevi controversy
Sridevi: శ్రీదేవి కెరీర్ అతని వల్లే నాశనం అయింది.. అంతా డబ్బుల కోసమే..ఆర్జీవి బయటపెట్టిన నిజాలు
FASTag KYV: ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈరోజే లాస్ట్ డేట్.. ఈ స్టెప్ మిస్ అయితే మీ అకౌంట్ బ్లాక్..!
5
Fastag Kyv Verification
FASTag KYV: ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌ వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈరోజే లాస్ట్ డేట్.. ఈ స్టెప్ మిస్ అయితే మీ అకౌంట్ బ్లాక్..!
Schools Holiday: అన్నీ స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు.. ఎప్పుడప్పుడంటే..?

Schools Remain Close 10 Days: ఈ ఏడాది ఏ నెలలో రానన్ని సెలవులు అక్టోబర్‌లో వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అక్టోబర్‌ నెలలో ఒక్క విద్యార్థులకే కాకుండా బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెద్ద ఎత్తున సెలవులు వచ్చాయి. ఇక అక్టోబర్‌ ముగిసి నవంబర్‌ నెల వచ్చేసింది. క్యాలెండర్‌లో మరో నెల మారింది. కొత్త నెల అక్టోబర్‌ ప్రారంభమవడంతో మరి ఈ నెలలో ఎన్ని సెలవులు వచ్చాయో తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతోపాటు పాఠశాలలు, కళాశాలల సెలవులు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్‌ హలీడే.. అన్నీ స్కూళ్లు, బ్యాంకులు, ఆఫీస్‌లకు సెలవు

నవంబర్‌ -2025 నెలలో పాఠశాలలకు దేశవ్యాప్తంగా భారీ సెలవులు వచ్చాయి. దాదాపుగా పది రోజుల సెలవులు పాఠశాలలకు వస్తున్నాయి. తెలంగాణ, ఏపీతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో జాతీయ సెలవులతోపాటు స్థానిక ఉత్సవాలు, ప్రత్యేక దినాలు, పండుగల నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు సెలవులు ఉన్నాయి. నవంబర్‌ నెల ప్రారంభ రోజు అంటే ఒకటో తేదీన చాలా రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉంది. నవంబర్‌ 1వ తేదీన దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయా రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర అవతరణ ఉత్సవం నిర్వహిస్తుండడంతో పాఠశాలలకు సెలవు వచ్చింది. ఇలా నవంబర్‌ నెలలో ఎన్ని సెలవులు వచ్చాయో తెలుసుకుందాం.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. రూ.1,032 కోట్ల బిల్లులు విడుదల

నవంబర్ సెలవుల జాబితా
నవంబర్‌ 1వ తేదీ: పలు రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం. ఉమ్మడి ఏపీ ఏర్పడిన రోజు కూడా ఇదే. కానీ ఏపీ ప్రభుత్వం మాత్రం సెలవు ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం.
నవంబర్‌ 2: ఆదివారం 
నవంబర్ 5: గురునానక్ జయంతి (పంజాబ్‌తోపాటు పలు రాష్ట్రాల్లో సెలవు). కార్తీక పౌర్ణమి సెలవు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉంది.
బాలల దినోత్సవం: నవంబర్ 14 (దాదాపు దేశవ్యాప్తంగా అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు)
గురు తేగ్ బహదూర్ అమరవీరుల దినోత్సవం- నవంబర్ 24 (దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవు ఉంటుంది)

Also Read: Govt Employees Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో జాక్‌పాట్‌.. 4 శాతం డీఏ పెంపు

రెండో శనివారం- నవంబర్ 8
ఆదివారం- నవంబర్ 9
ఆదివారం- నవంబర్ 16
ఆదివారం- నవంబర్ 23
ఆదివారం- నవంబర్ 30

Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్‌ హలీడే.. అన్నీ స్కూళ్లు, బ్యాంకులు, ఆఫీస్‌లకు సెలవు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tomorrow School holidaySchools HolidayHeavy RainsMontha CycloneRegional Festivals Holidays

Trending News