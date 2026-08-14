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Independence Day: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏమేం చేయాలి..? జెండా ఎలా ఎగరవేయాలి?

Know How To Celebrate 80th Independence Day Here Full Guidelines: భారతదేశ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా దేశభక్తి ఉప్పొంగుతోంది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా వాడవాడలా త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడుతుంది. అయితే ఈ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఎలా నిర్వహించాలనేది ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. అవి తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 14, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:41 PM IST
Independence Day: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏమేం చేయాలి..? జెండా ఎలా ఎగరవేయాలి?
Image Credit: Independence Day 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Independence Day: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏమేం చేయాలి..? జెండా ఎలా ఎగరవేయాలి?
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