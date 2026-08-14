/Independence Day: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏమేం చేయాలి..? జెండా ఎలా ఎగరవేయాలి?

80th Independence Day: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వం అధికార యంత్రాంగానికి మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. జెండా వందనం చేసేప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంది. దేశానికి సంబంధించిన అంశం కావడంతో ఒక్క చిన్న తప్పు చేసినా శిక్షార్హమే. 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ కార్యక్రమం సందర్భంగా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాలు తప్పక పాటించాలి. జాతీయ జెండా ఎలా ఎగురవేయాలి? ఏ సమయానికి తదితర అన్ని సూచనలు ఇలా ఉన్నాయి.
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాలను జిల్లా అధికారులు, డివిజన్ స్థాయి అధికారులు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, తహసీల్దార్లు, ఎంపీడీఓలు, మండల స్థాయి అధికారులు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, గ్రామస్థాయి అధికారులు, విద్యాసంస్థల అధిపతులు, సంబంధిత అధికారులందరూ ఎలాంటి మినహాయింపు లేకుండా కచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంది. స్వాతంత్ర్య వేడుకలు అంత తేలికగా తీసుకోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సి ఉంది.
వేడుకలను ఎలా నిర్వహించాలి..
జాతీయ గేయం - వందేమాతరం మొదట ఆళపించారు. సుమారు 3 నిమిషాల 10 సెకన్లు ఉంటుంది.
అనంతరం మూడు రంగుల జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించాలి
జాతీయ గీతం - జనగణమన (సుమారు 52 సెకన్లు) ఆళపించాలి.
ముఖ్య అతిథి/ సంబంధిత అధికారి ప్రసంగం, అనుమతించిన కార్యక్రమాలు ఇతర ఏవైనా చివరలో నిర్వహించాలి.
జాతీయ గేయం - వందేమాతరం
అధికారికంగా ఉన్న వందేమాతరం పాటను మాత్రమే ఆలపించాలి. పెన్డ్రైవ్ లేదా డౌన్లోడ్ చేసిన పాటను సమయానికి వినిపించాలి. ఈ సమయంలో యూట్యూబ్ లేదా ఇతర లింకులపై ఆధారపడితే ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి.
వందేమాతరం పాట నిడివి సుమారు 3 నిమిషాల 10 సెకన్లు ఉంటుంది. ఇది మాత్రమే ఆళపించాలి.
అధికారిక సాహిత్యం, స్వరం, ఉచ్చారణ, పదశుద్ధిని యథాతథంగా అందరూ పాటించాలి.
వందేమాతరం బృందంగా (టీమ్) పాడితే ముందే శిక్షణ పొంది ఉండాలి.
జాతీయ గీతం – జనగణమన
జాతీయ గీత జనగణమన నిడివి సుమారు 52 సెకన్లు ఉంటుంది. ఇది మాత్రమే వేడుకల్లో ఆలపించాలి.
జనగణమన గీతాన్ని సంక్షిప్త (చిన్నగా) మార్పులు చేసినా.. లేదా తప్పుగా రికార్డు చేసిన పాటలు పాడరాదు.
జనగణమనలో పదశుద్ధి, స్వరం, ఉచ్చారణలో ఎటువంటి మార్పులు ఉండరాదు.
జాతీయ గేయం–జాతీయ గీతం క్రమం
జాతీయ గేయం, జాతీయ గీతం రెండింటినీ ఆలపించే లేదా వినిపించే ప్రతి సందర్భంలో ముందుగా వందేమాతరం.. ఆ తరువాత జనగణమన ఉండాలి. ఈ క్రమాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మార్చరాదు.
గౌరవం, క్రమశిక్షణ
జాతీయ గేయం లేదా జాతీయ గీతం ఆలపిస్తున్నప్పుడు/ వినిపిస్తున్నప్పుడు హాజరైన వారందరూ నిటారుగా నిలబడి పూర్తి గౌరవాన్ని పాటించాలి. ఈ సమయంలో మాట్లాడటం, అనవసరంగా తిరగడం, కార్యక్రమానికి అంతరాయం కలిగించే ఫొటోలు/ వీడియోలు తీయడం లేదా గౌరవానికి భంగం కలిగించే ప్రవర్తన చేయరాదు.
కవాతు ఏర్పాట్లు
జాతీయ గీతం అనంతరం.. ప్రసంగానికి ముందు పోలీసు, హోంగార్డులు, ఎన్సీసీ, స్కౌట్స్, ఇతర అధీకృత బృందాలతో నిర్దేశిత కవాతును నిర్వహించాలి. అనుమతించిన దేశభక్తి బ్యాండ్ ప్రదర్శనలకు అవసరమైన సహకారం అందించాలి.
ముందస్తు రిహార్సల్
స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు సంబంధించి ముందుగానే పూర్తిస్థాయి రిహార్సల్ నిర్వహించి కింది అంశాలను పరిశీలించాలి
జాతీయ గేయం, జాతీయ గీతం సరైన రికార్డులు, వాటి వ్యవధి
వేడుకల్లో విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా ధ్వనివ్యవస్థ, ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ సదుపాయం ఏర్పాటుచేసుకోవాలి
జాతీయ పతాకం, పతాక స్తంభం, తాడు, పతాకావిష్కరణ విధానం అన్ని ఉండేలా చూసుకోవాలి
కవాతు, ఆసనాలు, భద్రత, పారిశుధ్యం, అత్యవసర ఏర్పాట్లు కార్యక్రమం ముందే చూసుకోవాలి
గాయక బృందం, బ్యాండ్, నిర్వాహకుల మధ్య సమన్వయం ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి.
జాతీయ పతాక నియమావళి
జాతీయ పతాకం పరిశుభ్రంగా, చిరుగులు లేకుండా, నిర్దేశిత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. భారత పతాక నియమావళి, ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగానే పతాకాన్ని ప్రదర్శించాలి, ఆవిష్కరించాలి, సంరక్షించాలి.
దేశభక్తి- జాతీయ సమైక్యత కార్యక్రమాలు
రాజకీయ, అభ్యంతరకర లేదా సందర్భానికి అనుచితమైన అంశాలను అనుమతించరాదు.