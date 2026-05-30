/8th CPC Jobs: రాత పరీక్ష లేకుండానే నెలకు రూ.1,80,000 జీతం..కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కొన్ని రోజులే ఛాన్స్!

8th Central Pay Commission Jobs: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఓ అద్భుత అవకాశం వచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతనాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ వ్యవస్థలో కీలక మార్పులకు మార్గదర్శకంగా నిలిచే 8వ సెంట్రల్ పే కమిషన్ (8వ వేతన సంఘం) లో కన్సల్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ విధానాల రూపకల్పనలో భాగస్వామ్యం కావాలనుకునే వారికి ఇది అరుదైన అవకాశం. ఈ పోస్టులకు ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేదు, కేవలం ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు నెలకు రూ.90,000 నుండి రూ.1.80 లక్షల వరకు వేతనం పొందే అవకాశం ఉంది.
ఖాళీల వివరాలు, వయోపరిమితి
ఈ నియామకాలు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన జరుగుతాయి. ఫైనాన్స్, హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్, లీగల్ రీసెర్చ్ వంటి విభాగాల్లో నిపుణులను కింది పోస్టుల ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. సీనియర్ కన్సల్టెంట్ విభాగంలో 10 ఉద్యోగాలు 10 ఏళ్ల అనుభవంతో 45 ఏళ్లు గరిష్ట వయసుగా నిర్ణయించారు. ఈ ఉద్యోగానికి నెలకు రూ.1,80,000 జీతం ఇస్తారు. అలాగే కన్సల్టెంట్ విభాగంలో 5 పోస్టు ఉండగా వారికి కనీసం 6 ఏళ్ల అనుభవంతో 40 ఏళ్లు గరిష్ట వయసుగా నిర్ణయించగా.. ఈ ఉద్యోగానికి నెలకు రూ.1,20,000 జీతం అందించనున్నారు. చివరిగా యంగ్ ప్రొఫెషనల్ విభాగంలో 10 ఖాళీలు ఉండగా.. వారికి కనీసం 4 ఏళ్ల అనుభవంతో గరిష్టంగా 32 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి. ఇందులో ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.90,000 జీతం అందిస్తారు.
అలాగే పార్ట్టైమ్ అభ్యర్థులకు వారు పనిచేసిన రోజుల ప్రాతిపదికన చెల్లింపు ఉంటుంది. అయితే వీరికి DA, HRA, ట్రావెల్ అలవెన్స్, మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్ వంటి అదనపు ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు వర్తించవు.
అర్హతలు ఇవే..
ఫైనాన్స్, ఎకనామిక్స్, హ్యూమన్ రిసోర్స్, పబ్లిక్ పాలసీ, ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ లేదా సంబంధిత విభాగాల్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ / MBA (Finance/HR) లేదా LLB/న్యాయశాస్త్రంలో ఉన్నత విద్య అభ్యసించి ఉండాలి. పే స్ట్రక్చర్, సర్వీస్ రూల్స్, పెన్షన్ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ పరిపాలన రంగాల్లో అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
అవసరమైన సాంకేతిక నైపుణ్యాలు..
పైన పేర్కొన్న రంగాల్లో అనుభవంతో పాటు కంప్యూటర్ నైపుణ్యాలైన.. MS Excel, Spreadsheet Analysis, PowerPoint Presentations, Data Interpretation, Policy Analysis, Financial Modelling, లీగల్ రీసెర్చ్లో పట్టు ఉండాలి.
ఈ ఉద్యోగాల బాధ్యతలు ఏమిటంటే?
కేంద్ర ఉద్యోగుల వేతన నిర్మాణాలు, అలవెన్సులు మరియు పెన్షన్ వ్యవస్థపై అధ్యయనం & విశ్లేషణతో పాటు అంతర్జాతీయ పే స్ట్రక్చర్లతో పోలికలు, వ్యయ ప్రభావ అంచనాలు రూపొందించడం వంటివి ఉన్నాయి. డేటా ఆధారిత విధాన నివేదికల తయారీ, ప్రభుత్వానికి కీలక సిఫార్సులు అందించడం వంటి ప్రక్రియలో భాగం కావాల్సి ఉంటుంది.
ఉద్యోగాల ఎంపిక ప్రక్రియ..
ఈ పోస్టులకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిగా కింది దశల్లో జరుగుతుంది. దరఖాస్తుల పరిశీలన (అర్హతలు, అనుభవం ఆధారంగా) చేసిన తర్వాత సరైన అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్టింగ్ చేసి నేరుగా ఇంటర్వ్యూకి పంపిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో చివరిగా.. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ పూర్తవ్వగానే తుది ఎంపిక లిస్టు విడుదల చేస్తారు.
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి!
దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది. ఆఫ్లైన్ దరఖాస్తులు స్వీకరించరు. తొలుత 8వ సెంట్రల్ పే కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. అందులో మీ వ్యక్తిగత వివరాలతో రిజిస్టర్ చేసుకోండి. విద్యా అర్హతలు, ఉద్యోగ అనుభవ వివరాలను తప్పులు లేకుండా నమోదు చేయండి. అవసరమైన సర్టిఫికెట్లను, పత్రాలను అప్లోడ్ చేసి.. డిక్లరేషన్ను అంగీకరించి, ఫారమ్ను సబ్మిట్ చేయాలి. అర్హత, ఆసక్తి గల నిపుణులు ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడానికి వెంటనే అప్లై చేసుకోండి!
