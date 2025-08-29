8th Pay Commission Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పదవీ విరమణ చేసిన వారి జీతం మరియు పెన్షన్ పెంపు జనవరి 2026 నుండి అమలులోకి వస్తుందని నేషనల్ కౌన్సిల్-జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (NC-JCM) స్టాఫ్ సైడ్ సెక్రటరీ శివ గోపాల్ మిశ్రా అన్నారు. NC-JCM అనేది ఒక అధికార సంస్థ, దీనిలో సీనియర్ అధికారులు, గుర్తింపు పొందిన ఉద్యోగి సంఘాల నాయకులు సభ్యులుగా ఉంటారు. 8వ వేతన సంఘం అధికారికంగా ఏర్పడిన తర్వాత ఇది ముఖ్యమైన చర్చలను నిర్వహిస్తుంది.
NC-JCM సిబ్బంది విభాగానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న మిశ్రా, ఉద్యోగుల తరపున 7వ వేతన సంఘంతో చర్చలు జరిపిన తన అనుభవాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. వేతన పెంపు అమలు తేదీని 10 సంవత్సరాలకు మించి ఆలస్యం చేయడానికి వీలులేదని ఆయన అన్నారు. 2016 జనవరి 1 నుంచి 7వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చిందని, అందుకే 2026 జనవరి 1 నుంచి 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి రావాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అయితే 8వ వేతన సంఘం ఇంకా అధికారికంగా ఏర్పాటు కానందున సవరించిన వేతనం, పెన్షన్లు జనవరి 2026 నుండే జమ అయ్యే అవకాశం లేదు. అయితే, ఆలస్యం అయినప్పటికీ, పెంపును జనవరి 1, 2026 నుండి పునరాలోచనగా అమలు చేయాలని మిశ్రా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
"ఈ ప్రక్రియకు సమయం పడుతుంది. కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాటాదారులతో చర్చలు జరిపి సిఫార్సులు సమర్పిస్తుంది. అప్పుడు ప్రభుత్వం దానిని అంగీకరిస్తుంది. కానీ, ఆలస్యం అయినప్పటికీ, పెంపును జనవరి 1, 2026 నుండి అమలు చేయాలి" అని ఆల్ ఇండియా రైల్వేమెన్స్ ఫెడరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి కూడా అయిన మిశ్రా అన్నారు.
7వ వేతన సంఘం ఉదాహరణను ఉటంకిస్తూ, జూలై 1, 2016 నుండి వేతన పెంపుదల అమలు చేయబడినప్పటికీ, జనవరి 2016 నుండి ఉద్యోగులకు ఆరు నెలల బకాయిలు చెల్లించారని మిశ్రా గుర్తు చేశారు. "ఈసారి కూడా బకాయిలను ఉద్యోగులకు చెల్లించాలి" అని ఆయన అన్నారు. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడిన తర్వాత.. అది NC-JCMతో సహా ఇతర వాటాదారులతో చర్చలు జరిపి.. జీతం, పెన్షన్ సవరణ కోసం ఫిట్మెంట్ కారకాలు.. ఇతర పద్ధతులను ప్రతిపాదిస్తుంది.
ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, ఫిట్మెంట్ కారకం 1.8 నుండి 2.46 వరకు ఉండవచ్చు. ఫిట్మెంట్ కారకం అనేది జీతం సవరణ కోసం ఉపయోగించే గుణకం, దీనిని ప్రాథమిక వేతనంతో గుణిస్తారు. అయితే కొత్త పే కమిషన్ అమలులోకి వచ్చినప్పుడు కరువు భత్యం సున్నాకి తగ్గించడంతో, ప్రభావవంతమైన జీతం పెంపు తక్కువగా ఉంటుంది.
Also Read: Realme P4 Pro: 1,000 రూపాయలకే స్మార్ట్ఫోన్ కొనండి..ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే లాంఛ్ అయ్యింది!
Also Read: India Post: రోజుకు రూ.70 పెట్టుబడితో రూ.7 లక్షలు వస్తాయి..పిల్లల బంగారు భవిష్యత్కోసం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook