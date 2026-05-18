8th Pay Commission Update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన సవరణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన 8వ సెంట్రల్ పే కమిషన్ నేటి నుంచి హైదరాబాద్లో కీలక సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. మే 18, 19 (సోమ, మంగళవారాలు) రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ భేటీలలో వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, అసోసియేషన్లతో కమిషన్ చర్చలు జరపనుంది.
ముందుగా దరఖాస్తు చేసుకుని, మెమో ఐడీ పొందిన ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు మాత్రమే ఈ సమావేశాల్లో పాల్గొని తమ ప్రతిపాదనలను కమిషన్ ముందు ఉంచేందుకు అవకాశం లభించింది. ఈ చర్చల ఆధారంగానే కమిషన్ తన తుది నివేదికను రూపొందించనుంది.
ఉద్యోగ సంఘాల కీలక డిమాండ్లు ఇవే!
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రతినిధి సంస్థ అయిన 'నేషనల్ కౌన్సిల్ జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ' (NC-JCM) డ్రాఫ్ట్ కమిటీతో పాటు తెలంగాణకు చెందిన ఉద్యోగ సంఘాలు ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా కింది డిమాండ్లను కమిషన్ ముందు ఉంచాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని రూ.69,000 కు పెంచడం ప్రధాన డిమాండ్గా పెట్టుకున్నారు.
వేతన సవరణ కోసం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.83 గా నిర్ధారించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అలాగే ప్రతి ఏటా ఇచ్చే యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ను కనీసం 6 శాతానికి పెంపుతో పాటుగా కనీస హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ను 30 శాతానికి పెంచాలని వారు కోరుతున్నారు. అదే విధంగా ఉద్యోగుల చిరకాల డిమాండ్ పాత పెన్షన్ విధానం (OPS)ను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేయనున్నారు.
తదుపరి సమావేశాల షెడ్యూల్..
హైదరాబాద్ సమావేశాల అనంతరం 8వ పే కమిషన్ దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలోనూ పర్యటించనుంది. హైదరాబాద్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నంలో త్వరలోనే ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. ఆయా సమావేశాల తాలూకా తేదీలను అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. జూన్ 1 నుంచి 4 వరకు జమ్మూలోని శ్రీనగర్లో 8వ వేతన సంఘ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. అలాగే జూన్ 8న లడాఖ్లో పే కమిషన్ భేటీ కానుంది.
అయితే శ్రీనగర్, లడాఖ్ ప్రాంతాలకు చెందిన ఉద్యోగ సంఘాలు కమిషన్ను కలవడానికి మే 16 లోపే ఆన్లైన్ ద్వారా అపాయింట్మెంట్లు పూర్తి చేసుకున్నాయి. సెక్టార్ల వారీగా ఉద్యోగుల అవసరాలకు అనుగుణంగా డిమాండ్లలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
