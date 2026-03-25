8th Pay Commission: ఉద్యోగులు మరో తీపికబురు..8వ వేతన సంఘం ద్వారా జీతాలు భారీగా పెంపు?! అకౌంట్లోకి జమ అప్పటి నుంచే!

8th Pay Commission Update: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన శుభవార్త. కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘం ప్రక్రియ వేగవంతం చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షనర్లకు పెన్షన్లు 30 నుంచి 34 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా. 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అయితే కమిటీ పెంపు శాతాన్ని నిర్ధారించినా కొంతమేర ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది. పెంపు వస్తే 1.1 కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది.
దేశంలో 8వ వేతన సంఘం ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతున్న క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో ఆశలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం.. ఈసారి జీతాలు, పెన్షన్లలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే దీని అమలు ఎప్పుడవుతుందో తెలియాల్సి ఉంది.
నిపుణుల ప్రకారం ఈ వేతన సంఘం ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. అయినా పెరిగిన జీతాలు ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోకి రావడానికి 2026-27 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వరకు ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గత వేతన సంఘాల అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ విధంగా నిర్ణయానికి వస్తున్నారు.
కొన్ని జాతీయ నివేదికల ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం అమలు తరువాత జీతాలు, పెన్షన్లు 30 నుంచి 34 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల సుమారు 1.1 కోట్ల మందికి లబ్ధి చేకూరుతుందని తెలుస్తోంది. ఈ పెంపు దేశీయ వినియోగాన్ని పెంచేందుకు సహకరిస్తుందని.. ఆర్థిక వ్యవస్థపై సానుకూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. పెరుగుదల తుది స్థాయి మాత్రం పే మ్యాట్రిక్స్ మార్పులు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, అలవెన్సుల సవరణలు వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ అంశాలపై ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.
ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం.. దేశంలో దాదాపు 50.14 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు పాత పెన్షన్ పథకం కింద సుమారు 69 లక్షల మంది, జాతీయ పింఛను వ్యవస్థ కింద మరికొంత మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారట. వీరిపై ఈ సవరణ ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం 8వ పే కమీషన్ సంప్రదింపుల దశలోనే ఉంది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో వివిధ వర్గాల నుంచి సూచనలు, వారి అభిప్రాయాలను సేకరించి పరిగణలోకి తీసుకోనున్నారు. ఇదే విషయంపై MyGov పోర్టల్ ద్వారా కమిషన్ ప్రశ్నావళికి సమాధానాలు సమర్పించేందుకు గడువును 2026 మార్చి 31 వరకు పొడిగించింది. ఈ విధంగా ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే పలువురి సలహాలు సూచనలు స్వీకరిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
