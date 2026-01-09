English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • 8th Pay Commission Calculator: ఉద్యోగులకు సంక్రాంతికి ముందు గుడ్‌న్యూస్..ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసింది!? పండగ చేసుకోండి!

8th Pay Commission Calculator: ఉద్యోగులకు సంక్రాంతికి ముందు గుడ్‌న్యూస్..ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసింది!? పండగ చేసుకోండి!

8th Pay Commission Fitment Factor: 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ఏర్పాటు, అమలుపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. 2026 జనవరి 1 నుండి కొత్త వేతన సవరణలు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో, వివిధ స్థాయిల అధికారుల జీతాలు ఎంత పెరగవచ్చో అని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 9, 2026, 12:27 PM IST

Trending Photos

Gruha Lakshmi Scheme: సంక్రాంతి ముందు మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్..వారి ఖాతాల్లో రూ.2,000..మూడు నెలల డబ్బులు ఒకేసారి జమ!
7
siddaramaiah
Gruha Lakshmi Scheme: సంక్రాంతి ముందు మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్..వారి ఖాతాల్లో రూ.2,000..మూడు నెలల డబ్బులు ఒకేసారి జమ!
RTC Strike: సంక్రాంతి ముందు ప్రయాణీకులకు ఆర్‌టీసీ బిగ్‌ షాక్‌.. ఈనెల 12 నుంచి సమ్మె..!
5
APSRTC strike latest update
RTC Strike: సంక్రాంతి ముందు ప్రయాణీకులకు ఆర్‌టీసీ బిగ్‌ షాక్‌.. ఈనెల 12 నుంచి సమ్మె..!
The Raja Saab:‘ది రాజా సాబ్’ ముందున్న సవాళ్లు ఇవే.. ప్రభాస్ టార్గెట్ ఇదే..!
5
The Raja Saab Review
The Raja Saab:‘ది రాజా సాబ్’ ముందున్న సవాళ్లు ఇవే.. ప్రభాస్ టార్గెట్ ఇదే..!
Hair Growth Tips: పొలంలో దొరికే అరుదైన పసరు..దీన్ని వాడితే జలపాతం లాంటి పొడవైన ఒత్తైన జుట్టు మీ సొంతం!
6
Hair care
Hair Growth Tips: పొలంలో దొరికే అరుదైన పసరు..దీన్ని వాడితే జలపాతం లాంటి పొడవైన ఒత్తైన జుట్టు మీ సొంతం!
8th Pay Commission Calculator: ఉద్యోగులకు సంక్రాంతికి ముందు గుడ్‌న్యూస్..ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసింది!? పండగ చేసుకోండి!

8th Pay Commission Fitment Factor: 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ఏర్పాటు, అమలుపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. 2026 జనవరి 1 నుండి కొత్త వేతన సవరణలు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో, వివిధ స్థాయిల అధికారుల జీతాలు ఎంత పెరగవచ్చో అని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి 10 ఏళ్లకు ఒకసారి తన ఉద్యోగుల వేతన నిర్మాణాన్ని సమీక్షించడానికి వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. 7వ వేతన సంఘం గడువు 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగిసింది. ఈ క్రమంలో కొత్తగా అమలు కాబోతున్న 8వ వేతన సంఘం ద్వారా ఏఏ స్థాయి ఉద్యోగులకు ఎంతెంత జీతం పెరుగుతుందనే అంచనాలను తెలుసుకుందాం.

సుమారు 49 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, 68 లక్షల మంది పెన్షనర్లు 8వ వేతన సంఘం సిఫారుసులపై లబ్ధి పొందుతారు. ఇది అమలు తర్వాత మూల వేతనం (Basic Pay), భత్యాలు (Allowances), పెన్షన్లలో పెరుగుదల ఉంటుందని ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు. 

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (Fitment Factor) అంటే ఏమిటి?
కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సులలో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అత్యంత కీలకమైనది. పాత మూల వేతనాన్ని కొత్త మూల వేతనంగా మార్చడానికి ఉపయోగించే గుణకాన్నే 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' అంటారు. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న మూడు రకాల ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంచనాలు ఇలా ఉన్నాయి. కనీసం 1.92 నుంచి 2.15 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ 2.57 వరకు ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

కేంద్ర ప్రభుత్వంలో లెవెల్ 1 (గ్రూప్ డి) నుండి లెవెల్ 18 (క్యాబినెట్ సెక్రటరీ) వరకు 18 స్థాయిల ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వివిధ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ల ప్రకారం జీతాలు ఎలా ఉండవచ్చనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వేతన స్థాయి ప్రస్తుత మూల వేతనం (7th CPC) 1.92 ఫిట్‌మెంట్ వద్ద (అంచనా) 2.15 ఫిట్‌మెంట్ వద్ద (అంచనా) 2.57 ఫిట్‌మెంట్ వద్ద (అంచనా)
లెవెల్ 1 (Entry Level) ₹18,000 ₹34,560 ₹38,700 ₹46,260
లెవెల్ 5 ₹29,200 ₹56,064 ₹62,780 ₹75,044
లెవెల్ 10 (Group B/A) ₹56,100 ₹1,07,712 ₹1,20,615 ₹1,44,177
లెవెల్ 15 (Senior Group A) ₹1,82,200 ₹3,49,824 ₹3,91,730 ₹4,68,254
లెవెల్ 18 (Highest Level) ₹2,50,000 ₹4,80,000 ₹5,37,500 ₹6,42,500

ముఖ్య విషయాలు
8వ వేతన సంఘం అమలులోకి వస్తే, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కనీస మూల వేతనం ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 18,000 నుండి గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. జీతాల పెంపుతో పాటు, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా కరువు భత్యాన్ని (డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA)) కూడా ప్రభుత్వం సర్దుబాటు చేస్తుంది.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న గణాంకాలు ప్రస్తుత విశ్లేషణలు, నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిషన్ తుది నివేదిక సమర్పించిన తర్వాతే ఖచ్చితమైన జీతం పెరుగుదలపై స్పష్టత వస్తుంది.

Also Read: EPF Wage Ceiling: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.300 నుంచి రూ.21,000 వరకు..74 ఏళ్లలో జరిగిన మార్పులు ఇవే?!

Also Read: Anasuya On Shivaji: శివాజీతో వివాదంపై రూటు మార్చిన యాంకర్ అనసూయ..శివాజీకి సపోర్ట్ చేస్తూ వ్యాఖ్యలు..ఇదేం ట్విస్ట్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

8th Pay Commission8Th Pay Commission CalculatorCentral Government Employees8th Pay Commission Fitment FactorSalary Increase

Trending News