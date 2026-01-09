8th Pay Commission Fitment Factor: 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ఏర్పాటు, అమలుపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. 2026 జనవరి 1 నుండి కొత్త వేతన సవరణలు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో, వివిధ స్థాయిల అధికారుల జీతాలు ఎంత పెరగవచ్చో అని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి 10 ఏళ్లకు ఒకసారి తన ఉద్యోగుల వేతన నిర్మాణాన్ని సమీక్షించడానికి వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. 7వ వేతన సంఘం గడువు 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగిసింది. ఈ క్రమంలో కొత్తగా అమలు కాబోతున్న 8వ వేతన సంఘం ద్వారా ఏఏ స్థాయి ఉద్యోగులకు ఎంతెంత జీతం పెరుగుతుందనే అంచనాలను తెలుసుకుందాం.
సుమారు 49 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, 68 లక్షల మంది పెన్షనర్లు 8వ వేతన సంఘం సిఫారుసులపై లబ్ధి పొందుతారు. ఇది అమలు తర్వాత మూల వేతనం (Basic Pay), భత్యాలు (Allowances), పెన్షన్లలో పెరుగుదల ఉంటుందని ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (Fitment Factor) అంటే ఏమిటి?
కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సులలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అత్యంత కీలకమైనది. పాత మూల వేతనాన్ని కొత్త మూల వేతనంగా మార్చడానికి ఉపయోగించే గుణకాన్నే 'ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్' అంటారు. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న మూడు రకాల ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంచనాలు ఇలా ఉన్నాయి. కనీసం 1.92 నుంచి 2.15 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ 2.57 వరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వంలో లెవెల్ 1 (గ్రూప్ డి) నుండి లెవెల్ 18 (క్యాబినెట్ సెక్రటరీ) వరకు 18 స్థాయిల ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వివిధ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ల ప్రకారం జీతాలు ఎలా ఉండవచ్చనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
|వేతన స్థాయి
|ప్రస్తుత మూల వేతనం (7th CPC)
|1.92 ఫిట్మెంట్ వద్ద (అంచనా)
|2.15 ఫిట్మెంట్ వద్ద (అంచనా)
|2.57 ఫిట్మెంట్ వద్ద (అంచనా)
|లెవెల్ 1 (Entry Level)
|₹18,000
|₹34,560
|₹38,700
|₹46,260
|లెవెల్ 5
|₹29,200
|₹56,064
|₹62,780
|₹75,044
|లెవెల్ 10 (Group B/A)
|₹56,100
|₹1,07,712
|₹1,20,615
|₹1,44,177
|లెవెల్ 15 (Senior Group A)
|₹1,82,200
|₹3,49,824
|₹3,91,730
|₹4,68,254
|లెవెల్ 18 (Highest Level)
|₹2,50,000
|₹4,80,000
|₹5,37,500
|₹6,42,500
ముఖ్య విషయాలు
8వ వేతన సంఘం అమలులోకి వస్తే, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కనీస మూల వేతనం ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 18,000 నుండి గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. జీతాల పెంపుతో పాటు, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా కరువు భత్యాన్ని (డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA)) కూడా ప్రభుత్వం సర్దుబాటు చేస్తుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న గణాంకాలు ప్రస్తుత విశ్లేషణలు, నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిషన్ తుది నివేదిక సమర్పించిన తర్వాతే ఖచ్చితమైన జీతం పెరుగుదలపై స్పష్టత వస్తుంది.
