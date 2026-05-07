8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించి మే 13 & 14 తేదీల్లో ఢిల్లీలో రక్షణ, రైల్వే యూనియన్లతో 8వ వేతన సంఘం ప్రతినిధులు సమావేశం కానుంది. ఈ భేటికి రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖతో పాటు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఎంప్లాయిస్ కు  ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న యూనియన్లు ఇందులో పాల్గొంటాయి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 7, 2026, 01:32 PM IST

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం బిగ్ అప్‌డేట్.. కేంద్రం కీలక సమావేశం..

8th Pay Commission Big Update: ప్రభుత్వ రంగంలో  ఎక్కువ మంది ఉపాధి కల్పిస్తోంది రైల్వే శాఖ. ఆ తర్వాత రక్షణ శాఖ అని చెప్పాలి.  కీలకమైన రక్షణ, రైల్వేలకు చెందిన యూనియన్లు,పెన్షనర్లతో విస్తృత సంప్రదింపుల కోసం 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం మే 13, 14 తేదీలలో ఢిల్లీలో సమావేశం కానుంది. ఈ  చర్చల్లో  పాల్గొనడానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ మే 10.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు,  పెన్షనర్ల వేతనం, అలవెన్సులు,  సేవా నిబంధనలపై సిఫార్సులు రూపొందించే ముందు క్షేత్రస్థాయి నుండి అభిప్రాయాలను సేకరించడానికి కమిషన్ వీరితో భేటి కాబోతుంది.  

ఇందులో ఎవరు పాల్గొనాలి.. ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి..

ఈ సమావేశాలలో రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ,  రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఉద్యోగులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న యూనియన్లు లేదా సంస్థలు పాల్గొనవచ్చు. ఆసక్తిగల వారు తప్పనిసరిగా అధికారిక NIC పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అప్లికేషన్ ను  పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన చెల్లుబాటు అయ్యే మెమో ఐడిని పొందడానికి నిర్దేశిత ఫార్మాట్‌లో ఒక మెమోరాండంను సమర్పించాలి. ఎంపిక చేయబడిన దరఖాస్తుదారులను సంప్రదింపుల కోసం షెడ్యూల్ చేయబడుతుంది.ప్రభుత్వ రంగాలకు చెందిన యూనియన్లతో  కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు ఢిల్లీలో ఎక్కడా సమావేశం అవుతారనేది ఇంకా ఖరారు కాలేదు. పూర్తి వివరాలు 8cpc.gov.in లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ సమావేశాలు దేని కోసం అంటే..

ఈ సంప్రదింపులు రక్షణ,  రైల్వే కార్మిక సంఘాలకు వారి డిమాండ్లు, సూచనలు., విధానపరమైన నిర్ణయాలను  నేరుగా కమిషన్ కోర్ టీమ్‌కు సమర్పించడానికి ఓ ఛాన్స్ ను  కల్పిస్తాయి. ఈ దశలో సేకరించిన సమాచారం, వేతన సవరణ, పెన్షన్ సంస్కరణ, అలవెన్సులు, సేవా నిబంధనల మార్పులపై కమిషన్ యొక్క తుది సిఫార్సులను రూపొందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

సంప్రదింపుల ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నందున, ఢిల్లీలో అదనపు సమావేశాలు కూడా షెడ్యూల్ చేయబడ్డాయని తెలిపింది.  వాటి వివరాలు దాని అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో పోస్ట్ చేయబడతాయని 8వ వేతన కమిషన్ ధృవీకరించింది.

ముఖ్యమైన వివరాలు క్లుప్తంగా.. 

కమిషన్: 8వ కేంద్ర వేతన కమిషన్

సమావేశ తేదీలు: మే 13–14, 2026

ప్రదేశం: ఢిల్లీ (వేదిక వివరాలు ఇంకా ప్రకటించలేదు)

రంగాలు: రక్షణ శాఖ(MoD),  రైల్వే శాఖ (MoR)

ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు: యూనియన్లు, సంఘాలు, సంస్థలు

ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి: NIC పోర్టల్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో

దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ: మే 10, 2026

కావలసినవి: మెమోరాండం,  చెల్లుబాటు అయ్యే మెమో ఐడి

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

