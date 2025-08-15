English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్!! జీతం పెరగాలంటే మరో రెండేళ్లు ఆగాల్సిందే?

8th Pay Commission Implementation: ఎనిమిదో వేతన సంఘం అమలు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి కేంద్ర ఉద్యోగులు భారీ జీతాల పెంపును ఆశిస్తున్నారు. పెన్షనర్లు కూడా దీని ప్రయోజనం పొందుతారు. అయితే, వేతన సంఘం అమలు ఆలస్యం కావచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 15, 2025, 02:25 PM IST

Trending Photos

School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
10
Independence Day 2025
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్!! జీతం పెరగాలంటే మరో రెండేళ్లు ఆగాల్సిందే?

8th Pay Commission Implementation: ఎనిమిదో వేతన సంఘం అమలు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి కేంద్ర ఉద్యోగులు భారీ జీతాల పెంపును ఆశిస్తున్నారు. పెన్షనర్లు కూడా దీని ప్రయోజనం పొందుతారు. అయితే, వేతన సంఘం అమలు ఆలస్యం కావచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం జనవరి 2025లో వేతన సంఘాన్ని ప్రకటించింది. కానీ ఈ ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా సాగుతోంది. అత్యంత కీలకమైన నిబంధనలను ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. ఏడవ వేతన సంఘం అమలు కాలక్రమాన్ని పరిశీలిస్తే.. ఎనిమిదవ వేతన సంఘం మరికొంత కాలం వేచి ఉండాల్సి ఉంటుందని అంచనా. ఇది జనవరి 2028 నాటికి అమల్లోకి వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి వేతన సంఘం ఏర్పడుతుంది. ఈ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లు, ఇతర భత్యాలను సవరిస్తుంది. వాస్తవికత ఏమిటంటే 8వ వేతన సంఘం ప్రకటించబడినప్పటికీ.. కమిషన్‌కు ఇంకా ఛైర్మన్ లేదా సభ్యులను నియమించలేదు. ప్రకటన వెలువడి ఏడు నెలలు గడిచినా, నిబంధనలను ఇంకా ఖరారు చేయలేదు.

ఏడవ వేతన సంఘం సెప్టెంబర్ 25, 2013న ప్రకటించబడింది. కానీ కమిషన్ సిఫార్సులు 33 నెలల తర్వాత మాత్రమే అమలు చేయబడ్డాయి. 8వ వేతన సంఘం వ్యవహారాలు ఇప్పుడు అదే విధంగా కొనసాగుతున్నాయని అంచనా. ఏడవ వేతన సంఘం ప్రకటించిన ఐదు నెలల తర్వాత నిబంధనలను జారీ చేశారు. సభ్యులను మార్చి 4, 2014న నియమించారు. 20 నెలల తర్వాత నవంబర్ 19, 2015న, కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించింది. చివరకు దీనిని జూన్ 29, 2016న అమలు చేశారు. ఏడవ వేతన సంఘం సిఫార్సులు జనవరి 1, 2016 నుండి భూతకాలం పాటు అమలు చేయబడ్డాయి.

8వ వేతన సంఘం ఇలాగే ముందుకు సాగితే, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జీత సవరణ కోసం రెండేళ్లకు పైగా వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. ఈ నెలలో టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ విడుదల అవుతుందని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు. 

Also Read: Saree Cancer: బిగుతుగా చీర కడితే క్యాన్సర్..అమ్మాయిలకు వార్నింగ్ ఇస్తున్న డాక్టర్లు!

Also Read: Viral News: మనిషి ముఖంతో మేక పిల్ల పుట్టింది..! వీరబ్రహ్మేంద్రుడు చెప్పిన కాలజ్ఞానం నిజమైందా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

8th Pay Commission8Th Pay Commission Salary8Th Pay Commission Salary Calculator8th Pay Commission implementation8th Pay Commission salary increase

Trending News