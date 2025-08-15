8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్!! జీతం పెరగాలంటే మరో రెండేళ్లు ఆగాల్సిందే?

8th Pay Commission Implementation: ఎనిమిదో వేతన సంఘం అమలు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి కేంద్ర ఉద్యోగులు భారీ జీతాల పెంపును ఆశిస్తున్నారు. పెన్షనర్లు కూడా దీని ప్రయోజనం పొందుతారు. అయితే, వేతన సంఘం అమలు ఆలస్యం కావచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం జనవరి 2025లో వేతన సంఘాన్ని ప్రకటించింది. కానీ ఈ ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా సాగుతోంది. అత్యంత కీలకమైన నిబంధనలను ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. ఏడవ వేతన సంఘం అమలు కాలక్రమాన్ని పరిశీలిస్తే.. ఎనిమిదవ వేతన సంఘం మరికొంత కాలం వేచి ఉండాల్సి ఉంటుందని అంచనా. ఇది జనవరి 2028 నాటికి అమల్లోకి వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి వేతన సంఘం ఏర్పడుతుంది. ఈ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లు, ఇతర భత్యాలను సవరిస్తుంది. వాస్తవికత ఏమిటంటే 8వ వేతన సంఘం ప్రకటించబడినప్పటికీ.. కమిషన్కు ఇంకా ఛైర్మన్ లేదా సభ్యులను నియమించలేదు. ప్రకటన వెలువడి ఏడు నెలలు గడిచినా, నిబంధనలను ఇంకా ఖరారు చేయలేదు.
ఏడవ వేతన సంఘం సెప్టెంబర్ 25, 2013న ప్రకటించబడింది. కానీ కమిషన్ సిఫార్సులు 33 నెలల తర్వాత మాత్రమే అమలు చేయబడ్డాయి. 8వ వేతన సంఘం వ్యవహారాలు ఇప్పుడు అదే విధంగా కొనసాగుతున్నాయని అంచనా. ఏడవ వేతన సంఘం ప్రకటించిన ఐదు నెలల తర్వాత నిబంధనలను జారీ చేశారు. సభ్యులను మార్చి 4, 2014న నియమించారు. 20 నెలల తర్వాత నవంబర్ 19, 2015న, కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించింది. చివరకు దీనిని జూన్ 29, 2016న అమలు చేశారు. ఏడవ వేతన సంఘం సిఫార్సులు జనవరి 1, 2016 నుండి భూతకాలం పాటు అమలు చేయబడ్డాయి.
8వ వేతన సంఘం ఇలాగే ముందుకు సాగితే, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జీత సవరణ కోసం రెండేళ్లకు పైగా వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. ఈ నెలలో టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ విడుదల అవుతుందని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు.
