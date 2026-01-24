8th Pay Commission DA Hike Update: 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ఏర్పాటు, రాబోయే రోజుల్లో కరువు భత్యం (DA) పెంపుపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో జీతాల పెంపు, డీఏ విలీనం, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై సమగ్ర విశ్లేషణ ఇక్కడ ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు 8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. 2026 నాటికి డీఏ గణనీయంగా పెరిగి, కొత్త పే కమీషన్ అమల్లోకి వచ్చే సమయానికి జీతాల ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారనుంది.
1. 70% డీఏ దిశగా అడుగులు?
నవంబర్ 2025లో 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడినప్పటికీ, నివేదిక సమర్పించడానికి సమయం పడుతుంది. ప్రస్తుతం డీఏ ప్రాథమిక వేతనంలో 58% గా ఉంది. జనవరి 2026 నాటికి ఇది 60% కి చేరుతుందని అంచనా. 2027 మధ్య నాటికి పే కమీషన్ నివేదిక వచ్చే సమయానికి, డీఏ కనీసం మూడు సార్లు సవరించబడి సుమారు 70% కి చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
2. గత వేతన సంఘాల డీఏ గణాంకాలు
కొత్త వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చిన ప్రతిసారీ డీఏను ప్రాథమిక వేతనంలో విలీనం చేసి, డీఏను సున్నా (0) నుండి తిరిగి ప్రారంభిస్తారు.
|వేతన సంఘం
|ముగిసే సమయానికి డీఏ శాతం
|5వ వేతన సంఘం
|74%
|6వ వేతన సంఘం
|125%
|7వ వేతన సంఘం
|58% - 60% (ప్రస్తుత అంచనా)
3. ప్రాథమిక వేతనంలో డీఏ విలీనం?
కొత్త పే స్కేల్ అమలు చేసేటప్పుడు, ఆ సమయంలో ఉన్న డీఏను మూల వేతనానికి (Basic Pay) జోడించడంపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డీఏ మొత్తాన్ని పూర్తిగా మూల వేతనంలో కలిపి, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో గుణించి కొత్త జీతాన్ని నిర్ణయించడం. 50% డీఏను మాత్రమే కలిపి మిగిలిన దానిని విడిగా ఉంచడం. అయితే, ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వ అభీష్టానుసారం జరుగుతుంది.
4. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రభావం
7వ వేతన సంఘంలో 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను వాడారు. దీనివల్ల కనీస జీతం ₹7,000 నుండి రూ.18,000 కి పెరిగింది. ప్రస్తుతం డీఏ శాతం (60%) గతంలో కంటే తక్కువగా ఉన్నందున, 8వ వేతన సంఘం అమలులో ప్రాథమిక జీతం పెరిగితే, అది ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే జీతంపై మరింత సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది.
8వ వేతన సంఘం నివేదిక వచ్చే నాటికి డీఏ 70% కి చేరితే, ఉద్యోగుల జీతాలు గత కమిషన్ల కంటే మరింత సమర్థవంతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటుంది. డీఏ విలీనం ఎలా జరుగుతుందనే దానిపై ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
