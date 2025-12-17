8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు షాకింగ్ న్యూస్..DA పెంపు, ఇతర ప్రయోజనాలు రద్దు..క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం!

8th Pay Commission DA Reset: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నుంచి రిటైర్మెంట్ పొందిన వారికి రాబోయే రోజుల్లో డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR), పెన్షన్ పెంపు వంటి ప్రయోజనాలు రావరంటూ ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ వార్త పెన్షనర్లలో తీవ్ర ఆందోళన కలిగించడం వల్ల ప్రభుత్వ అధికారిక వాస్తవ నిర్ధారణ సంస్థ PIB (ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో) దీనిపై స్పందించింది.
ఏం జరిగింది?
ఆర్థిక చట్టం 2025 ప్రకారం.. పదవీ విరమణ చేసిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇకపై కరువు భత్యం (DA/DR) పెంపు ఉండదని, అలాగే కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సుల ద్వారా వచ్చే ప్రయోజనాలను కూడా ప్రభుత్వం ఉపసంహరించనున్నట్లు ఇటీవలే ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో తెగ ప్రచారం జరుగుతోంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి క్లారిటీ ఇదే..!
ఈ వైరల్ వార్తను సంపూర్ణంగా నకిలీదని ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) తోసిపుచ్చింది. ప్రభుత్వం అలాంటి నిర్ణయం ఏదీ తీసుకోలేదని స్పష్టం చేసింది. "ఆర్థిక చట్టం 2025 ప్రకారం.. పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులకు ప్రయోజనాలు అందవనే వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు. ఇది పూర్తిగా తప్పుడు సమాచారం. ప్రజలు ఇలాంటి వార్తలను నమ్మొద్దు, షేర్ చేయవద్దు" అని PIB ఫ్యాక్ట్ చెక్ X (ట్విట్టర్) వేదికగా వెల్లడించింది.
ఉద్యోగుల్లో గందరగోళానికి అసలు కారణం..
ఈ తప్పుడు ప్రచారం పెరగడానికి ప్రధాన కారణం CCS (పెన్షన్) రూల్స్, 2021లోని 37వ నిబంధనలో జరిగిన ఒక చిన్న మార్పు. దీనిపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్లనే అందరికీ ఇది వర్తిస్తుందని భయపడుతున్నారు.
నిజానికి రూల్ 37 దేని గురించి చెబుతుంది?
ఇది కేవలం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో (PSU) విలీనమైన ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ సదరు ఉద్యోగి తీవ్రమైన దుష్ప్రవర్తన కారణంగా ఉద్యోగం నుండి తొలగిస్తే, అప్పుడు మాత్రమే వారి పెన్షన్ ప్రయోజనాలను కోల్పోతారు. ఇది సాధారణంగా పదవీ విరమణ చేసిన ఇతర ఏ పెన్షనర్కు వర్తించదు. పెన్షన్ లెక్కించే విధానంలో ఎలాంటి మార్పులూ జరగలేదు. ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ పెన్షనర్ల ప్రయోజనాలను గౌరవిస్తుందని, పండుగలకు ముందు డీఆర్ (DR) ప్రకటించే సంప్రదాయం కొనసాగుతుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. తప్పుడు వార్తలను చూసి ఆందోళన చెందకుండా, అధికారిక వెబ్సైట్లను మాత్రమే సంప్రదించాలని కోరారు.
