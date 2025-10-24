English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్ జాక్‌పాట్.. 18 నెలల బకాయిలు, జీతాల పెంపుపై కీలక అప్‌డేట్!

8th Pay Commission Double Salary: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కొన్ని ముఖ్యమైన వార్తలు వచ్చేశాయి. 8వ వేతన కమిషన్ అమలు తర్వాత 2 పెద్ద బహుమతుల కోసం ఎంప్లాయిస్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆ శుభవార్తలేంటో వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 24, 2025, 12:54 PM IST

8th Pay Commission Double Salary: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కొన్ని ముఖ్యమైన వార్తలు వచ్చేశాయి. 8వ వేతన కమిషన్ అమలు తర్వాత 2 పెద్ద బహుమతుల కోసం ఎంప్లాయిస్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆ శుభవార్తలేంటో వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు 8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై చాలా నెమ్మదిగా పనిచేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈలోగా, ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కొన్ని అదిరిపోయే వార్తలు ఉన్నాయి. 

సాధారణంగా ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కొత్త వేతన కమిషన్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. 7వ వేతన కమిషన్ 2016లో అమల్లోకి వచ్చింది. దీని ప్రకారం, 8వ వేతన కమిషన్ 2026లో అమల్లోకి రానుంది. కానీ దీని కోసం పని చాలా నెమ్మదిగా సాగుతోంది. 8వ వేతన కమిషన్ చైర్మన్, సభ్యులను నియమించడం, దానికి సంబంధించిన నియమాలను ఖరారు చేసే పని ఇంకా పూర్తి కాలేదు. 

తాజా ట్రెండ్స్ ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం 2027 మధ్య నాటికి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడల్లా, దాని ప్రయోజనాలు జనవరి 2026 నుండి వర్తిస్తాయి. అందువల్ల, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు జనవరి 2026 నుండి బకాయిలను పొందుతారు. అంటే దాదాపు 17 నెలల బకాయిలు. అందువల్ల దాని అమలు సమయంలో, జీతం పెంపుతో పాటు పెద్ద మొత్తం కూడా ఉంటుంది.

జనవరి 2025లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. కానీ దాదాపు పది నెలలు గడిచినా, ఎటువంటి అధికారిక నోటిఫికేషన్ లేదా అధికారిక నిర్మాణం విడుదల కాలేదు. ఈ ఆలస్యం ఉద్యోగులలో గందరగోళాన్ని సృష్టించింది. వారు కమిషన్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేస్తారు.. దాని సిఫార్సులు ఎప్పుడు అమలులోకి వస్తాయి అని ఆలోచిస్తున్నారు.

సిఫార్సులు ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు?
7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు డిసెంబర్ 31, 2025 నాటికి తుది రూపం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. గత అనుభవం ఆధారంగా, వేతన సంఘాలు తమ నివేదికను సిద్ధం చేయడానికి 18 నుండి 24 నెలల సమయం పడుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం దానిని సమీక్షించి ఆమోదించడానికి మరో 3 నుండి 9 నెలల సమయం పడుతుంది. ఉదాహరణకు 7వ వేతన సంఘం ఫిబ్రవరి 2014లో ఏర్పాటైంది. అది నవంబర్ 2015లో తన నివేదికను సమర్పించింది. సిఫార్సులు జనవరి 1, 2016 నుండి అమలు చేశారు.

ఈసారి కూడా ఇలాంటి షెడ్యూల్‌నే పాటిస్తే.. 8వ వేతన సంఘం నివేదిక ఏప్రిల్ 2027 నాటికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అయితే, సిఫార్సులను జనవరి 1, 2026 నుండి అమలు చేస్తే, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు దాదాపు 17 నెలల బకాయిలను పొందే అవకాశం ఉంది.

జీతం పెంపు ఎంత?
కోటక్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం ప్రకారం కనీస ప్రాథమిక జీతం రూ.18,000 నుండి రూ.30,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్‌మెంట్ కారకం 1.8 నుండి 2.86 వరకు ఉంటుందని అంచనా. కనీసం, ఫిట్‌మెంట్ కారకం 1.8గా నిర్ణయిస్తే.. కనీస ప్రాథమిక జీతం రూ.32,000 అవుతుంది.

రేటింగ్స్
ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్: 1.8
జీతం పెరుగుదల: 13%
ఆర్థిక భారం: GDPలో 0.6–0.8%
అంచనా వేసిన ప్రభుత్వ వ్యయం: రూ. 2.4–3.2 లక్షల కోట్లు

జీతం పెరుగుదల అంచనాలు
1.80 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ - రూ.32,000
1.92 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ - రూ.34,560 
2.08 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ - రూ.37,440 
2.28 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ - రూ.41,040 
2.57 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ - రూ.46,260 
2.86 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ - రూ.51,480

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక ప్రకటన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల దృష్ట్యా ఈ ప్రక్రియ ఆలస్యం కాకూడదని చాలా మంది ఆశిస్తున్నారు. కొత్త వేతన నిర్మాణం వివిధ విభాగాలలో వేతన అంతరాన్ని తగ్గించడానికి, ఉద్యోగులలో మనోధైర్యాన్ని పెంచడానికి సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు. అన్నీ ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగితే, 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులను 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అమలు చేయవచ్చు. దీనివల్ల లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు భారీ జీతాల పెంపు, 17 నెలల బకాయిల భారీ మొత్తం లభిస్తుంది.

