8th Pay Commission Fitment: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త..జీతంపై 3.8 శాతం పెంపు..నెలకు కనీసం రూ.69,000 జీతం!

8th Pay Commission Fitment Factor: దేశవ్యాప్తంగా 50 లక్షలకు పైగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే లక్ష్యంతో.. 8వ వేతన సంఘం కోసం కనీస మూల వేతనాన్ని రూ.69,000గా ఉండాలని ఉద్యోగ సంఘం NC-JCM ప్రతిపాదించింది. ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో నానాటికి పెరుగుతున్న ఖర్చులకు అనుగుణంగా ఆర్థిక సహాయం కోసం అధిక ఇంక్రిమెంట్లు, వేతన పునర్వ్యవస్థీకరణ, హెచ్ఆర్ఏ (HRA)ను సర్దుబాటు చేయడం వంటి సిఫార్సులను ఇందులో ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు.
జాతీయ మండలి-JCM స్టాఫ్ సైడ్ సంఘం చేసిన ప్రతిపాదన ప్రకారం.. 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో కనీస మూల వేతనాన్ని రూ.69,000గా ప్రతిపాదిస్తూ 8వ వేతన సంఘానికి 51 పేజీల మెమోరాండంను సమర్పించింది. CNBC-TV18 ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం.. 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు రూ.18,000 వేతన పెంపునకు సంబంధించినవి. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, భౌగోళిక రాజకీయ ఒత్తిళ్ల మధ్య 50 లక్షలకు పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీవితాలను మెరుగుపరచడమే ఈ సిఫార్సుల లక్ష్యంగా మారనున్నాయి.
అంతేకాకుండా.. వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ రేటును ప్రస్తుతమున్న 3 శాతం నుండి 6 శాతానికి రెట్టింపు చేయడం వెనుకున్న ప్రాముఖ్యత, అవసరాన్ని ఈ మెమోరాండం చర్చించనుంది. అధిక ఇంక్రిమెంట్ ద్రవ్యోల్బణం.. పెరుగుతున్న ధరలు, జీవన వ్యయాలను మరింత మెరుగ్గా ప్రతిబింబిస్తుందని ఇందులో వాదన ఉంది.
HRA సవరణ ప్రతిపాదన
NC-JCM హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA)లో కూడా పెంపును ప్రతిపాదించింది. దాని వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. X నగరాలకు 40 శాతం.. Y నగరానికి 35 శాతం.. Z నగరానికి 30 శాతంగా పెంపును ప్రతిపాదించారు. ఆటోమేటిక్ ద్రవ్యోల్బణ సర్దుబాట్ల కోసం హెచ్ఆర్ఏను కరువు భత్యానికి అనుసంధానించాలని, అదనంగా ప్రతి ఐదేళ్లకు నగర వర్గీకరణ సమీక్షలు చేయాలని ఇది సిఫార్సు చేస్తుంది.
భత్యాలు, వేతన సమానత్వం
నిర్దేశిత అర్హతల కంటే అదనపు అర్హతలు కలిగిన వారికి 10 శాతం అదనపు వేతనంతో పాటు కార్మిక చట్టాల ప్రకారం ఓవర్టైమ్ పనికి రెట్టింపు రేటుతో వేతన సదుపాయాన్ని కల్పించాలి. అలాగే వైద్యం, రక్షణ, ప్రయోగశాలల వంటి అధిక ప్రమాదం ఉండే విభాగాల్లో పనిచేసేవారికి మెరుగైన వేతనం కల్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. వేతన శ్రేణులను న్యాయబద్ధత (equity) ఆధారంగా పునర్వ్యవస్థీకరించారు. ఇందులో కనీస-గరిష్ట వేతన నిష్పత్తిని 1:12 వద్ద పరిమితం చేయడం ద్వారా, ఉద్యోగ ప్రమాణాలను, ఉద్యోగుల మనోధైర్యాన్ని పెంపొందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
