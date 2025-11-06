8th Pay Commission Level 1 Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన పెంపు, పెన్షనర్ల పెన్షన్ పెంపును నిర్ణయించడంలో ఫిట్మెంట్ అంశం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఫిట్మెంట్ అంశం ఆధారంగా లెవల్ 1 ఉద్యోగుల వేతన పెంపుదల ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లలో ప్రధాన మార్పులకు అధికారికంగా పునాది వేసిన 8వ వేతన సంఘం నిబంధనలను (TOR) కేంద్ర మంత్రివర్గం గత వారం ఆమోదించింది. జస్టిస్ (రిటైర్డ్) రంజనా దేశాయ్ ఈ ప్యానెల్కు నాయకత్వం వహిస్తారు.
కొత్తగా ఏర్పడిన 8వ వేతన సంఘం 18 నెలల్లో తన నివేదికను సమర్పిస్తుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. రాబోయే నెలల్లో, జీతాల పెంపు కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఫిట్మెంట్ అంశంతో సహా అనేక కీలక అంశాలపై వార్తలు వస్తాయి. కమిటీ తన సిఫార్సులను సమర్పించే ముందు వివిధ వాటాదారులతో సంప్రదిస్తుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల పెంపును, పెన్షనర్ల పెంపును నిర్ణయించడంలో ఫిట్మెంట్ కారకం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కొత్త ప్రాథమిక వేతనాన్ని నిర్ణయించడానికి ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనాన్ని ఫిట్మెంట్ కారకంతో గుణిస్తారు.
8వ వేతన సంఘం ఫిట్మెంట్ కారకం 1.92 నుండి 3.0 పరిధిలో ఉంటుందని విస్తృతమైన అభిప్రాయం ఉంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం.. ఫిట్మెంట్ కారకం 1.8 నుండి 2.46 పరిధిలో ఉంటుందని అంచనా.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 1.8, 2.46 మధ్య స్థిరీకరించినట్లయితే, ప్యూన్లు, సహాయకులతో సహా లెవల్ 1 ఉద్యోగుల ప్రాథమిక కనీస జీతం రూ. 18,000 నుండి రూ. 32,400 కు పెరుగుతుంది. దీని అర్థం లెవల్ 1 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దాదాపు 80% జీతం పెంపు ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం 58% DA, ఇంటి అద్దె భత్యంతో, లెవల్ 1 ఉద్యోగి మొత్తం ప్రారంభ జీతం సుమారు రూ.29,000 గా ఉండనుంది. అంటే ప్రభావవంతమైన పెరుగుదల సుమారు 13%. 1.82 ఫిట్మెంట్ కారకం వద్ద, జీతం పెంపు 14%కి చేరుకోవచ్చని, 2.15 ఫిట్మెంట్ కారకం వద్ద, 34% జీతం పెంపు ఉంటుందని ఆంబిట్ క్యాపిటల్ ఎత్తి చూపింది. ఫిట్మెంట్ కారకం 2.46గా నిర్ణయిస్తే.. లెవల్ 1 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతం 54% పెరగవచ్చు. ఇది అతిపెద్ద జీతాల పెంపు అవుతుంది.
బ్రోకరేజ్ సంస్థ అంచనా వేసిన ఫిట్మెంట్ కారకం ఆధారంగా లెవల్ 1 ఉద్యోగులకు జీతం పెరిగే అవకాశం ఇక్కడ ఉంది: 1.82 ఫిట్మెంట్ కారకం: రూ.18,000 ప్రాథమిక జీతం రూ.32,760 / 2.15 కి పెరగవచ్చు ఫిట్మెంట్ కారకం: రూ.18,000 ప్రాథమిక జీతం రూ.38,700 / 2.46 కి పెరగవచ్చు ఫిట్మెంట్ కారకం: రూ.18,000 ప్రాథమిక జీతం రూ.44,280 కి పెరగవచ్చు. అయితే, ఈ గణాంకాలు ప్రాథమిక జీతం మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తాయి. ప్రస్తుత 58% కరువు భత్యం, ఇంటి అద్దె భత్యం, రవాణా భత్యం కలిపిన తర్వాత ఇవి మారవచ్చు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: KGF Actor: కేజీఎఫ్ నటుడు కన్నుమూత..క్యాన్సర్తో ఆస్పత్రిలో చికిత్స..వైద్యం కోసం చేతిలో డబ్బు లేక..!
Also Read: Kavya Maran: ఐపీఎల్ వేలానికి ముందు కావ్య పాప షాకింగ్ నిర్ణయం..జట్టు పేరు మార్చడానికి దరఖాస్తు..కొత్త పేరు ఏంటంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook