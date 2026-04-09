8th Pay Commission Hike: ఉద్యోగులు ఎగిరిగంతేసే వార్త..రూ.46,000కు పెరగనున్న జీతం..పండగే పండగ!

8th Pay Commission Hike Update: 8వ వేతన సంఘంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీగా జీతం పెరగనున్నట్లు సమాచారం. ఉద్యోగులకు జీతంతో పాటు ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వారికి కూడా పెన్షన్ భారీ మొత్తంలో పెరగనుందని తెలుస్తోంది. దీని కోసం సుమారు 1.2 కోట్ల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే జీతం, పెన్షన్ ఏమాత్రం పెరుగుతుందని అందరూ అడుగుతున్న ప్రశ్న. దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్‌ త్వరలోనే విడుదల కానున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి సమాచారం అందుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 9, 2026, 11:43 AM IST

ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నిరీక్షణకు ఇప్పుడు తెరపడనుంది. జాతీయ మండలి ముసాయిదా కమిటీ ఏప్రిల్ 13న సమావేశం కానుందని సమాచారం అందుతోంది. ఆ మీటింగ్‌‌లో 8వ వేతన సంఘం ముసాయిదా సిఫార్సులను ఖరారు చేయనున్నారు. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లందరికీ ఇదో తీపికబురు అనే చెప్పాలి.

ఈ అత్యంత ముఖ్యమైన సమావేశం ఏప్రిల్ 13న జరగనుంది. ఇందులో భాగంగా 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులన్నింటినీ సవివరంగా చర్చించనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించే ఈ కమిటీ అతి త్వరలోనే ఈ ముసాయిదాను సిద్ధం చేయనుంది. సుమారు 1.2 కోట్ల మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ నిర్ణయం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగుల జీతం, పెన్షన్, అలవెన్సులు ఎంతమేర పెరుగుతాయనేది అందర్ని వెంటాడుతున్న ప్రశ్నగా మారింది. అయితే దీనిపై అతిత్వరలోనే ఓ నోటిఫికేషన్ అందుబాటులోకి వస్తుందని చెబుతున్నారు. 

ఈ ముసాయిదా కమిటీ ప్రభుత్వానికి, ఉద్యోగ సంఘాలకు మధ్య  ప్రధాన వారధిగా పనిచేస్తుంది. సరైన వేతన విధానాన్ని నిర్ణయించడంలో వీరు ముఖ్యమైన సలహాలు అందిస్తారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం అమలుతో పాటు ముఖ్యంగా 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' విషయంపైనా తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే ఇదే విషయమై ఉద్యోగులు, ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకోవాలని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే ఒక పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది. అందువల్ల ఈ అనిశ్చితి త్వరలోనే ముగుస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు.

కొన్ని జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం కనీస మూల వేతనాన్ని రూ.46,000 కంటే ఎక్కువగా నిర్ణయించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అదేవిధంగా పెన్షనర్లు కూడా కనీస పెన్షన్ రూ.25,000 కంటే పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. జీతాలు, పెన్షన్ల పెంపులో 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. 7వ పే కమిషన్ సమయంలో ఈ ఫ్యాక్టర్ విలువ 2.57గా ఉండేది. ఇది కనీస వేతనాన్ని రూ.7,000 నుండి రూ.18,000కు పెంపుదల చేసింది. అంతకుముందు 6వ వేతన సంఘం నిర్ధారించిన ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.86గా ఉండేది. అయితే ఈసారి 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల్లో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.5 నుంచి 2.86 మధ్య ఉండనుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఒకవేళ ఈ ప్రతిపాదన ఆమోదం పొందితే.. పెన్షనర్లకు కనీసం పెన్షన్ రూ.9,000 నుంచి సుమారు రూ.25,740 వరకు పెరగొచ్చని ఆశిస్తున్నారు. 

(గమనిక: ఈ పోస్ట్ కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే అందించబడింది. తాజా, అత్యంత కచ్చితమైన సమాచారం కోసం అధికారిక ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్‌లను సంప్రదించమని సిఫార్సు చేస్తున్నాము. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

