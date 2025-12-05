8th Pay Commission: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త! జీతాల పెంపుపై శుభవార్త చెప్పిన మోదీ సర్కార్..జీతాలు పెరిగేది అప్పటినుంచే?

8th Pay Commission Hike News: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రోజు దగ్గర పడుతోంది. మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర క్యాబినేట్ 8వ వేతన సంఘ ToR కు తాజాగా ఆమోదం పలికింది. ఈ క్రమంలో వచ్చే ఏడాది అనగా 2026 జనవరి 1 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతం పెంపు అమలు కానుంది. ఈ వార్త తెలుసుకున్న ఉద్యోగులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
8వ వేతన కమిషన్ కూర్పు
8వ వేతన సంఘానికి నాయకత్వం వహించడానికి ప్రభుత్వం క్రమబద్ధీకరించిన, దృష్టి కేంద్రీకరించిన బృందాన్ని ఎంచుకుంది. ఇది మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలలో కొత్త ఆశావాదాన్ని రేకెత్తించింది. సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ చైర్పర్సన్గా వ్యవహరిస్తారు. దీంతో ఈ ప్రక్రియకు సమగ్రత, న్యాయపరమైన అంశాలను కూడా పరిశీలిస్తుందని ఉద్యోగులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ కమిటీలో సభ్యుడిగా ప్రఖ్యాత విద్యావేత్త, డేటా నిపుణుడు ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ పార్ట్-టైమ్ మెంబర్గా చేరారు. అదే విధంగా పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి పంకజ్ జైన్ ఈ వేతన సంఘ సభ్య-కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తారు. కమిషన్ కు సంబంధించిన పరిపాలనా, కార్యాచరణ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తారు. కమిషన్ దాని సిఫార్సులను సమర్పించడానికి దాదాపుగా 18 నెలల కాలపరిమితిని ఇస్తారు. ఈ మధ్యలో ఏదైనా తక్షణ విధాన అవసరాలు తలెత్తితే మధ్యంతర నివేదికలను సమర్పించే సౌలభ్యాన్ని కమిషన్ కలిగి ఉంది.
ముందు ఏమి ఉంది?
రాబోయే నెలల్లో కమిషన్ డేటా విశ్లేషణ.. ఉద్యోగ సంఘాలు, స్టాక్ హోల్డర్స్తో సంప్రదింపులు, ఆర్థిక నమూనాలకు సంబంధించిన సిఫార్సులను సరిచేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. కాలక్రమం గత దృష్టాంతాలను అనుసరిస్తే, సవరించిన వేతన స్కేళ్లను జనవరి 1, 2026 నుండి అమలు చేయవచ్చు. ఇది భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రభుత్వ వేతన నిర్మాణంలో మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
