/8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపికబురు..త్వరలోనే భారీగా పెరగనున్న జీతాలు..ఎంత పెరుగుతాయంటే?

8th Pay Commission Salary Hike: 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల పెన్షన్ ఎంత పెరుగుతుంది? రూ.18,000 మూల వేతనం పొందుతున్న ఉద్యోగి జీతం రూ.37,800కి పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే దీనిపై స్పష్టమైన వివరణను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వారి సిఫార్సుల అంశం 'ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్'పై చర్చలు ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ విషయంలో కొన్ని కొత్త సమాచారం వెలువడింది. కొత్త మూల వేతనాన్ని నిర్ణయించడంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకోవడం గమనార్హం.
8వ వేతన సంఘం సమావేశం జూన్ 22, 23 తేదీలలో ఉత్తర ప్రదేశ్లోని లక్నోలో జరిగింది. ఈ సమావేశం తర్వాత 2.10 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్ల మధ్య చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, దీనితో సంతృప్తి చెందని సంఘాలు, అధిక రేటును డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను పెంచితే, అది ఉద్యోగులకు భారీ ఆర్థిక ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.
భారతీయ రక్షా మజ్దూర్ సంఘ్ 4.0 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను డిమాండ్ చేసింది. నేషనల్ కౌన్సిల్ స్టాఫ్ సైడ్, ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను పట్టుబట్టాయి. ఆల్ ఇండియా ఎంపీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మంజిత్ సింగ్ పటేల్ మాట్లాడుతూ, "అదనపు వృద్ధి అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా, డిసెంబర్ 21 వరకు కేవలం కరువు భత్యం (డీఏ), ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ), రవాణా భత్యాన్ని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.10కి చేరవచ్చు" అని అన్నారు.
కనీస ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 2.10గా నిర్ణయిస్తే, రూ.18,000 మూల వేతనం పొందుతున్న ఉద్యోగి జీతం రూ.37,800కి పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా, రూ.19,900 జీతం రూ.41,790కి, రూ.21,000 జీతం రూ.45,570కి, రూ.25,500 జీతం రూ.53,550కి, రూ.29,200 జీతం రూ.61,320కి పెరుగనుందని సమాచారం అందుతోంది.
ఇదిలా ఉండగా, కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాల నుండి జీతభత్యాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించడం పూర్తి చేసిన తర్వాత 8వ వేతన సంఘం ఒక కీలక దశకు చేరుకుంది. ఆన్లైన్లో సమాచారాన్ని సమర్పించడానికి చివరి గడువు జూన్ 30, 2026 కావడంతో, సవరించిన జీతం, భత్యాలు, పెన్షన్, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై సిఫార్సులు సిద్ధం చేయడానికి ముందు, సేకరించిన సమాచారాన్ని పరిశీలించే ప్రక్రియను కమిటీ త్వరలో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తన సిఫార్సులను సమర్పించడానికి కమిషన్కు సుమారు 10 నెలల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉన్నందున, సంబంధిత వర్గాలతో సంప్రదింపులు జరపడం, అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతన నిర్మాణం, భత్యాలు, ఇతర సేవా సంబంధిత ప్రయోజనాలను సమీక్షించడంపై దృష్టి సారించారు.
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