8th Pay Commission Update: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపికబురు.. ఆలోపు భారీగా వేతనాల పెంపు.. ఎంతో తెలుసా..? ఎవరెవరికి బెనిఫిట్..?

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కళ్లన్నీ 8వ వేతన సంఘం పైనే ఉన్నాయి. వేతన సంఘం అమలైతే.. జీతాలు పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతాయని చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఇది అమలు చేయడానికి ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చని తెలుస్తోంది. 8వ వేతన సంఘం అధికారికంగా ఏర్పడిన తర్వాత సిఫారసులు తుది రూపంలోకి దాల్చడానికి సంవత్సరంకి పైగా సమయం పట్టవచ్చని అంచనా. 

8th Pay Commission Update: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చాలా కాలంగా  8వ కేంద్ర వేతన సంఘం ద్వారా వేతనాలు పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతాయని చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ ఈ మార్పులు అమలు చేయడానికి అంచనా కంటే ఎక్కువ కాలం పట్టవచ్చని తెలుస్తోంది.  8వ వేతన సంఘం అధికారికంగా ఏర్పడిన తర్వాత సిఫార్సులు తుది రూపంలోకి వచ్చేందుకు ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం అవసరమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. గత వేతన సంఘాల విధానాన్ని అనుసరిస్తే, కేంద్ర ఉద్యోగులకు వేతనాల పెంపు 2027 జూలైలో అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఆ సమయానికి సుమారు 18 నెలల బకాయిలు కూడా రావచ్చని అంచనా.

అంచనా సమయం ఏది..
కేంద్ర క్యాబినెట్ ఈ ఏడాది జనవరిలోనే 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చింది. కానీ ఇంకా దాని ఏర్పాటును అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడిన తర్వాత ధరల పెరుగుదల డేటా మరియు ఆర్థిక పరిస్థితులను పరిశీలించి చివరి నివేదికను సమర్పించడానికి 12 నుంచి 18 నెలలు పట్టవచ్చు. ప్రభుత్వం 2027 ప్రారంభంలో ఈ సిఫార్సులకు స్పందించి ఆమోదం తెలిపితే అవి 2027 జూలై నుంచి అమలులోకి వస్తాయి.

18 నెలల బకాయిల విషయం ఏంటి..
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రభుత్వం బకాయిల చెల్లింపును 2026 జనవరి నుంచి ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. మొదట వేతన మార్పుల అమలు కూడా అదే తేదీ నుంచి జరుగుతుందని భావించారు. కానీ ఈ ప్రక్రియ 2027 మధ్యలో మొదలైతే 18 నెలల బకాయిలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితి ఏడవ వేతన సంఘం సమయంలో కూడా జరిగిందని అందరికీ తెలిసింది.

జీతాలు ఎంత పెరిగే అవకాశం ఉంది..
ఈ మార్పులు ధరల పెరుగుదల, డీఏ రేట్లు మరియు ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఆర్థిక నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం మూల వేతనానికి గుణించే సంఖ్య అంటే ఫిట్‌మెంట్ ఫాక్టర్ 2.57 నుంచి 3.0 నుంచి 3.2 వరకు పెరగే అవకాశం ఉంది. దీని ఫలితంగా చాలా మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 20 నుంచి 25 శాతం వరకు వేతన పెంపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఇంకా రాని అధికారిక ప్రకటన..
ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇంకా 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు లేదా దాని సమయం గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కానీ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల సంక్షేమాన్ని ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో సమతుల్యం చేస్తూ ముందుకు సాగుతుంది. పెన్షన్లు మరియు సబ్సిడీలపై ఖర్చులు భారీగా పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తుంది.

బెనిఫిట్ ఎవరికి..
ఈ వేతన పెంపు అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రక్షణ దళ సిబ్బంది, పెన్షన్ పొందేవారు, స్వతంత్ర సంస్థల సిబ్బంది మరియు కేంద్ర మార్గదర్శకాలను పాటించే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఉద్యోగులకు ప్రధానంగా ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.

గతంలో ఏం జరిగింది..
7వ వేతన సంఘం 2013లో ఏర్పడి 2015లో సిఫార్సులు సమర్పించింది. 2016 నుంచి అవి అమలులోకి వచ్చి ఉద్యోగులకు సగటున 23.5 శాతం వేతనాలు మరియు భత్యాల పెంపు తెచ్చాయి. అలాగే ఎనిమిదవ వేతన సంఘం కూడా ఇలాంటి ప్రణాళిక పాటిస్తే 2027 జులై నుంచి అమలు అవ్వే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు 18 నెలల బకాయిలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని అంచనా. సంఘం త్వరగా ఏర్పడి ప్రభుత్వం ఆలస్యం చేయకుండా ఆమోదం తెలిపితే ఇదంతా సులభంగా సాధ్యమవుతుంది.

