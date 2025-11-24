English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • 8th Pay Commission Latest News: ఈ 7 డిమాండ్స్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ గిఫ్ట్..!

8th Pay Commission Latest News: ఈ 7 డిమాండ్స్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ గిఫ్ట్..!

Central Government Employees Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన వేతన సంఘం టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR)పై ఉద్యోగ, పెన్షనర్ సంఘాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ToR లో మార్పులు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. కేంద్రానికి లేఖలు రాశాయి. ముఖ్యంగా 7 డిమాండ్స్‌కు అంగీకారం తెలపాలని కోరుతున్నాయి. పూర్తి వివరాలు ఇలా..   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Nov 24, 2025, 01:22 PM IST

Trending Photos

EPS Pension Hike: ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500..ఉద్యోగికి వైకల్యం వస్తే ఎంత పెన్షన్ ఇస్తారు? ఈ లెక్క చూడండి!
7
EPFO Pension Hike
EPS Pension Hike: ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500..ఉద్యోగికి వైకల్యం వస్తే ఎంత పెన్షన్ ఇస్తారు? ఈ లెక్క చూడండి!
Ram Chandra Agarwal Success Story: రూ.300తో మెగా మార్ట్ నిర్మించాడు.. తర్వాత మొత్తం నష్టాలే.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే నేడు రూ.6,552 కోట్లకు యజమాని..!
7
Vishal Mega Mart
Ram Chandra Agarwal Success Story: రూ.300తో మెగా మార్ట్ నిర్మించాడు.. తర్వాత మొత్తం నష్టాలే.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే నేడు రూ.6,552 కోట్లకు యజమాని..!
Top-5 Business Ideas: ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు.. అందుకే సైడ్‌ ఇన్‌కమ్‌ మస్ట్ భయ్యా.. ఈ టాప్‌-5 సైడ్ బిజినెస్ ఐడియాలపై ఓ లుక్కెయ్యండి..!!
7
top 5 business ideas
Top-5 Business Ideas: ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు.. అందుకే సైడ్‌ ఇన్‌కమ్‌ మస్ట్ భయ్యా.. ఈ టాప్‌-5 సైడ్ బిజినెస్ ఐడియాలపై ఓ లుక్కెయ్యండి..!!
Gold Benefits: బంగారాన్ని ఆభరణాలుగా కాకుండా.. ఈ విధంగా కూడా వాడుతున్నారా.. గోల్డ్ విషయంలో ఎవరు ఊహించని ట్రెండ్..
6
edible gold benefits
Gold Benefits: బంగారాన్ని ఆభరణాలుగా కాకుండా.. ఈ విధంగా కూడా వాడుతున్నారా.. గోల్డ్ విషయంలో ఎవరు ఊహించని ట్రెండ్..
8th Pay Commission Latest News: ఈ 7 డిమాండ్స్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ గిఫ్ట్..!

Central Government Employees Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతభత్యాలకు సంబంధించి కొత్త పే కమిషన్ ప్రస్తుతం అధ్యయనం చేస్తోంది. ఇటీవల 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించి వేతన సంఘం టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR) జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ ToR పై ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల నుంచి కొన్ని అభ్యంతరాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ToR లో కొత్త పే కమిషన్ సిఫార్సుల అమలు తేదీని ప్రస్తావించలేదని అంటున్నారు. ప్రతి పదేళ్లకు కొత్త వేతన సంఘం ఏర్పడుతుంది. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 7వ వేతన సంఘం గడువు డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగుస్తుంది. ఈ లెక్కన కొత్త పే కమిషన్ జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లో రావాల్సి ఉంది. అయితే ToR తేదీని పేర్కొనకపోవడంతో ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చే విషయంపై క్లారిటీ లేదు. 

Add Zee News as a Preferred Source

18 నెలల సమయం..

కొత్త పే కమిషన్ ToRలో జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లు, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఇతర ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం కమిషన్‌కు తన నివేదికను సమర్పించేందుకు 18 నెలల సమయం ఉంది. నివేదిక అందజేసిన తరువాత.. మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేస్తుంది. అనంతరం కొత్త జీతాలు, పెన్షన్లు అమల్లోకి వస్తాయి. ToR విడుదల తరువాత ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలు సమీక్షించి.. అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశాయి. ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AIDEF), సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ కాన్ఫెడరేషన్ (CCGEW), భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్ (BPS) తదితర సంఘాలు.. ఈ మేరకు ప్రధాని మోదీ, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌లకు లేఖలు రాశాయి. వేతన సంఘం టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR) లో మార్పులు చేయాలని కోరాయి.

ఈ 7 అంశాల్లో మార్పు చేయాలని..

ToR లో చేర్చిన కొన్ని అంశాలపై ఉద్యోగ సంఘాలు అభ్యంతరాలు లేవనెత్తాయి. పాత పెన్షన్ పథకం (OPS) పునరుద్ధరణ, ఇప్పటికే ఉన్న రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు పెన్షన్ల సవరణ, మునుపటి పే కమిషన్లలో నిబంధనలు చేర్చాలని కేంద్రానికి లేఖ రాశాయి. అదేవిధంగా కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సులు ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తాయో స్పష్టంగా ToR లో పేర్కొనాలని డిమాండ్ చేశాయి. "అన్‌ఫండ్డ్ కాస్ట్" అనే పదాన్ని ToR నుంచి తొలగించాలనే కోరాయి. పెన్షన్‌ను రాజ్యాంగ హక్కుగా సుప్రీంకోర్టు ప్రకటించిందని.. కాబట్టి పెన్షన్‌ను ప్రభుత్వంపై భారంగా పరిగణించకూడదని కోరుతున్నాయి. 2004 తర్వాత నియమితులైన 2.6 మిలియన్లకు పైగా ఉద్యోగులకు ఓపీఎస్ పునరుద్దరించాలని.. 8వ వేతన సంఘం అన్ని వ్యవస్థలను సమీక్షించాలని లేఖలో పేర్కొన్నాయి.

కొత్త, పాత పెన్షనర్ల మధ్య అంతరాన్ని తొలగించేందుకు తేదీతో సంబంధం లేకుండా అన్ని పెన్షనర్లకు ఏకరీతి సూత్రాన్ని వర్తింపజేయాలని కోరుతున్నాయి. "గ్రామీణ డాక్ సేవకులు (GDS), స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థలను కూడా 8వ వేతన సంఘంలో చేర్చాలి. ఈ పరిధిలోకి చట్టబద్ధమైన సంస్థలను కూడా చేర్చాలి. ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం దృష్ట్యా.. ఉద్యోగులకు వెంటనే 20 శాతం మధ్యంతర ఉపశమనం ఇవ్వాలి. పెన్షనర్ల విషయంలో కూడా ఇది వర్తింపజేయాలి. అదేవిధంగా సెంట్రల్ గ్రూప్ హెల్త్ స్కీమ్ (CGHS)లో మార్పులు చేయాలి.  CGHS కేంద్రాలను ప్రారంభించి.. క్యాష్ లెస్ ట్రీట్‌మెంట్, పెండింగ్‌లో ఉన్న పార్లమెంటరీ కమిటీ సిఫార్సులను అమలు చేయాలి.." అని కేంద్రానికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నాయి. 

Also Read: Top 5 Tips To Boost CIBIL Score: ఈ  5 విషయాలు గుర్తుంచుకుంటే మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎప్పటికీ 750 కంటే తగ్గదు.. బ్యాంకులు పిలిచి లోన్స్ ఇస్తాయి..!!

Also Read: Top-5 Business Ideas: ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు.. అందుకే సైడ్‌ ఇన్‌కమ్‌ మస్ట్ భయ్యా.. ఈ టాప్‌-5 సైడ్ బిజినెస్ ఐడియాలపై ఓ లుక్కెయ్యండి..!!   

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

8th Pay Commission8th Pay Commission News8th Pay Commission Latest UpdatesCentral Government Employees

Trending News