8Th Pay Commission Salary: 8వ వేతన సంఘం కీలక అప్డేట్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతం ఒక్కసారిగా.. రూ.40 వేలకు పెంపు!

8Th Pay Commission Salary Increase Telugu: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతికి ముందే తీపి కబురు అందింది. లక్షలాదిమంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షన్ దారులకు ఎనిమిదో వేతన సంఘం సంబంధించిన గుడ్ న్యూస్ రానే వచ్చింది. ఉద్యోగ సంఘాల ఎనిమిదో వేతన సంఘం నిబంధనలను (ToR) ఆమోదించింది. అంతేకాకుండా ప్యానల్ సభ్యుల పేర్లను కూడా ఖరారు చేసింది. అతి త్వరలోనే ఈ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించబోతోంది.
ఎప్పటిలాగే ఈసారి కూడా ఈ కమిషన్ జీతాలను సమీక్షించేందుకు భవిష్యత్తులో జీతాలను లెక్కించేందుకు ప్రత్యేకమైన సూత్రాలను నిర్ణయించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది అంతేకాకుండా కమిటీ సిఫారసుల అమలు చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఫిట్మెంట్ కారకాన్ని నిర్ణయించబోతున్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల ఉద్యోగులకు సంబంధించిన బేసిక్ శాలరీ, పెన్షనర్ల పెన్షన్ రెండింటికి క్యాలిక్యులేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది..
జీతం ఎంత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి?
ఒక ఉద్యోగికి సంబంధించిన ప్రాథమిక జీతం అంచనా వేసుకుని లెక్కలు వేస్తే.. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి బేసిక్ శాలరీ రూ.35 వేలు అనుకుంటే.. ఏడవ వేతన సంఘం లో ఉన్న ఫిట్మెంట్ కారకం 2.57 కాగా.. కొత్త జీతం రూ.35× 2.57 = రూ.89 వేలు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక ఎనిమిదో వేతన సంఘం కారకం 2.0 లేదా 2.5 మధ్య ఉండే అవకాశాలున్నాయి.. దీంతో కొత్త జీతం రూ.70 వేల నుంచి రూ.87 వేల వరకు ఉండే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే ఒక్కొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగి జీతం రూ.30 వేలకు పైగానే పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
అలాగే ఒక ఉద్యోగి DA, HRAతో నెల జీతం రూ.45 వేల జీతం అందుకున్న.. ఇందులోని మూలవేతనం రూ.18 వేలు అవుతుంది. ఇక 8వ వేతన సంఘం కారకం 2.57 అనుకుని లెక్క చేసి చూస్తే.. కొత్తగా రూ. 45 వేల జీతం నుంచి పెరిగి రూ.56 వేల జీతం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ జీతానికి 35 శాతం వరకు డిఏ, ఇతర అలవించును కలిపితే.. నెల జీతం మొత్తం రూ.78 వేల వరకు చేరుతుంది. అంటే 45000 సంపాదించే ఒక సాధారణ ఉద్యోగి నెలవారి ఆదాయంలో సుమారు రూ.30 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు పెరుగుతుంది. ఇక కేంద్రం ఏడవ వేతన సంఘాన్ని 2016 సంవత్సరంలో అమలు చేసింది. 10 సంవత్సరాల తర్వాత కొత్త వేతన సంఘం అమలవుతుంది. మళ్లీ ఎనిమిదవ వేతన సంఘం 2028 సంవత్సరం అమలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.
