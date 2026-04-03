Salary Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు త్వరలో శుభవార్త.. ఇదే జరిగితే పర్స్‌ ఫుల్‌

Salary Likely Hike 34 Percent: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా తమ వేతనాలు పెరగాలని ఆశిస్తున్నారు. ఆదాయం పెరగకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగ వర్గాలు 8వ వేతన సంఘం కోసం ఎన్నో ఆశలతో ఎదురుచూస్తున్నారు. వేతనాలు, పింఛన్లు భారీగా పెరుగుతాయని ఆశిస్తున్న వారికి కొంత ఊరట లభించే విషయం తెలిసిందే. 8వ వేతన సంఘం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. ఉద్యోగ వర్గాల్లో జరుగుతున్న చర్చ ప్రకారం భారీగా జీతాల పెంపు ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
Also Read: Pakistan Petrol Price: పాకిస్థాన్లో లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్ ఎంతో తెలుసా?
8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కీలకంగా ఉంది. ఆ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో జీతం భారీగా పెరుగుతుందని చర్చ జరుగుతోంది. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 ఉంటే దానికి అనుగుణంగా జీతాల పెంపు 34 శాతం పెరుగుతాయని తెలుస్తోంది. ఆ మేరకు వేతన సంఘం సిఫార్సు చేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకవేళ అదే జరిగితే 2026 జనవరి 1 నుంచి 49 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, 68 లక్షల మంది పెన్షనర్ల జీతాలు, పెన్షన్లు సుమారు 34 శాతం పెరగవచ్చు.
Also Read: Traffic Alert: వాహనదారులకు అలర్ట్.. ఎల్లుండి జూబ్లీహిల్స్ ప్రధాన రోడ్డు క్లోజ్
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారుల కోసం 7వ వేతన సంఘం స్థానంలో 8వ వేతన సంఘం అమలులోకి వస్తుంది. రాబోయే 8వ వేతన సంఘం దాదాపు 49 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, 68 లక్షల పెన్షనర్లకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించనుంది. కొత్త వేతన సంఘం 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటోంది. దీంతో జీతాలు, పెన్షన్లలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండవచ్చని ఆశిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మూల వేతనాన్ని సవరించడానికి ఉపయోగించే కీలక గుణకం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్. దీనికి ఆమోదం లభిస్తే మొత్తం జీతం, అలవెన్సులలో సగటున సుమారు 34 శాతం పెరుగుదల ఉంటుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ఉద్యోగులతోపాటు పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
Also Read: KKR vs SRH: కేకేఆర్కు రెండో ఓటమి.. 46 పరుగుల తేడాతో హైదరాబాద్ భారీ విజయం
జీతం పెరుగుదల ఎంత?
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇప్పటికే ఉన్న బేసిక్ పేనును నేరుగా గుణిస్తుంది
ప్రస్తుత మూల వేతనం రూ.18,000 ఉందని అనుకుంటే 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో కొత్త మూల వేతనం = రూ.18,000 × 2.57 = రూ.46,260 అవుతుంది. దీని అర్థం మూల వేతనంలో గణనీయమైన పెరుగుదల జరుగుతుంది. డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ వంటి అలవెన్సులు కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
