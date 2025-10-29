8th Pay Commission Salary Calculator: లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న కొత్త పే కమిషన్పై కేంద్రం ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది. కమిటీ చైర్పర్సన్గా సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ను నియమించగా.. సభ్యులుగా IIM బెంగళూరులో ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్, పెట్రోలియం కార్యదర్శి పంకజ్ జైన్ ఉన్నారు. ఈ కమిషన్ 18 నెలలోపు తన సిఫార్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందజేస్తుంది. ఆ తరువాత కేంద్రం మరో మూడు నుంచి తొమ్మిది నెలల్లో సిఫార్సులు అమలు చేయనుంది. కొత్త పే కమిషన్ పూర్తిగా అమలు కావడానికి 2028 వరకు పట్టవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో కొత్త పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కొత్త పే కమిషన్లో జీతాల పెంపు, పెన్షన్ పెంపు ఎలా ఉంటుందని అందరిలోనూ ఓ టెన్షన్ నెలకొంది. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా ఉద్యోగుల బేసిక్ పే నిర్ణయించనున్నారు. ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 ఉంది. నివేదికల ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘలో 1.83 నుంచి 2.46 మధ్య ఉండవచ్చు. ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. బేసిక్ పేను ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ గుణిస్తారు.
అదేవిధంగా పే కమిషన్లో డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) సున్నా నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని కొత్త బేసిక్ పేను పెంచుతారు. ఆ తరువాత క్రమంగా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి డీఏ పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం 55 శాతం డీఏ అమలులో ఉంది. కొత్త పే కమిషన్లో డీఏను తొలగిస్తే.. మొత్తం జీతంలో పెరుగుదల (ప్రాథమిక + DA + HRA) కొంచెం తక్కువగా కనిపించవచ్చు. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.83 వద్ద ఉంటే.. జీతం 14%, 2.15 అయితే 34 శాతం వరకు, 2.46 వద్ద సిఫార్సు చేస్తే జీతంలో 54 శాతం పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగి.. లెవల్ 5 లో ఉన్నారని అనుకుందాం..
ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం ఉద్యోగి జీతం
==> ప్రాథమిక వేతనం: రూ.29,200
==> డియర్నెస్ అలవెన్స్ (55%): రూ.16060
==> డియర్నెస్ అలవెన్స్ (మెట్రో 27%): రూ.7884
==> మొత్తం వేతనం: రూ.53144
8వ వేతన సంఘంలో 2.46 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలు చేస్తే లెవల్-5 ఉద్యోగుల కొత్త జీతం ఇలా..
==> కొత్త బేసిక్ పే: రూ.29,200x2.46= 71832
==> డియర్నెస్ అలవెన్స్: 0% (రీసెట్)
==> డియర్నెస్ అలవెన్స్ (మెట్రో, 27%): రూ.19394
==> మొత్తం జీతం: రూ.91226
ముఖ్య గమనిక: ఈ లెక్కలన్ని నిపుణుల అంచనాలు మాత్రమే. 8వ వేతన సంఘం అన్ని ఉద్యోగుల సంఘాలు, ఇతరులతో చర్చించిన తరువాత ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను నిర్ణయిస్తుంది. దాని ఆధారంగా ఫైనల్గా జీతాల పెంపు ఉంటుంది.
