8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..వచ్చే 1వ తేదీ నుంచి జీతం ఎంత పెరుగుతుందంటే?

8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అమలుపై కీలక సమాచారం వెలువడింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన సవరణ ప్రక్రియలో జాప్యం జరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 20, 2026, 09:48 AM IST

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..వచ్చే 1వ తేదీ నుంచి జీతం ఎంత పెరుగుతుందంటే?

8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అమలుపై కీలక సమాచారం వెలువడింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన సవరణ ప్రక్రియలో జాప్యం జరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల వెంటనే జీతాలు పెరగకపోయినా, భవిష్యత్తులో అందే బకాయిల (Arrears) రూపంలో భారీ లబ్ధి చేకూరనుంది.

1. అమలులో జాప్యం - కారణాలేంటి?
నియమ నిబంధనల ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి రావాలి. అయితే, ICRA నివేదిక ప్రకారం.. వేతన సంఘం తన తుది నివేదికను సమర్పించడానికి ఇంకా 15 నుండి 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల 2026 ప్రారంభంలోనే జీతాల పెంపు ఉండకపోవచ్చు.

2. 15 నెలల బకాయిలు అందే ఛాన్స్!
అమలు ఆలస్యమైనప్పటికీ, ప్రభుత్వం దీనిని జనవరి 1, 2026 నుండి వర్తింపజేస్తే, ఉద్యోగులకు దాదాపు 15 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం నాటి బకాయిలు ఒకేసారి అందుతాయి. ఈ భారీ బకాయిల చెల్లింపు వల్ల 2028 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ జీతాల వ్యయం 40% నుండి 50% వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా.

3. గత వేతన సంఘాల అనుభవాలు..
7వ వేతన సంఘం: కేవలం 6 నెలల బకాయిలతోనే ప్రభుత్వ వ్యయం 20% పెరిగింది.
6వ వేతన సంఘం: రెండున్నర ఏళ్ల జాప్యం కారణంగా ప్రభుత్వంపై దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ఒత్తిడి పడింది. ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం విషయంలో కూడా అదే స్థాయి ఆర్థిక ప్రభావం ఉంటుందని ICRA విశ్లేషించింది.

4. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ముందస్తు జాగ్రత్తలు
భవిష్యత్తులో పెరిగే జీతాలు, పెన్షన్ల భారాన్ని తట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఒక వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తోంది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మూలధన వ్యయాన్ని (Capital Expenditure) 14% పెంచి, సుమారు రూ. 13.1 లక్షల కోట్లకు చేర్చాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. తద్వారా వేతనాల భారం పడకముందే మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయాలని చూస్తోంది.

5. ఉద్యోగులకు కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి?
ప్రస్తుతానికి జీతాల పెంపు వాయిదా పడినట్లు కనిపించినా, అది రద్దు కాలేదని గుర్తుంచుకోవాలి. అమలు ఆలస్యమయ్యే కొద్దీ బకాయిల రూపంలో పెద్ద మొత్తం ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ అవుతుంది. అయితే, స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చే వరకు ఉద్యోగుల్లో కొంత అనిశ్చితి కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

8వ వేతన సంఘం అమలు అనేది కేవలం వేతన సవరణ మాత్రమే కాదు, ఇది దేశ ఆర్థిక బడ్జెట్‌ను ప్రభావితం చేసే పెద్ద ప్రక్రియ. 2026 బడ్జెట్ ద్వారా ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం మరింత స్పష్టత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

