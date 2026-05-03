8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఎగిరి గంతేసే వార్త..డీఏతో పాటు HRA పెంపునకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్?!

8th Pay Commission HRA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రం ఇటీవలే శుభవార్త తెలియజేసింది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని భర్తీ చేసేందుకు వీలుగా ఇటీవల కరువు భత్యం (DA) 60 శాతానికి పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. మరోవైపు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీవన వ్యయాలు, ఇంటి అద్దెను తీర్చడానికి ఇచ్చే HRAలో వచ్చిన ముఖ్యమైన మార్పులు చేయబోతున్నారు.
8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం ఎదురుచూస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కరువు భత్యాన్ని ఇటీవల సవరించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏలో 2 శాతం పెంచగా.. దీంతో వారి మొత్తం కరువు భత్యం 60 శాతానికి చేరింది. ఈలోగా కరువు భత్యంతో పాటు ప్రభుత్వం హెచ్ఆర్ఏను కూడా పెంచుతుందా అని చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సమాధానం అవును. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ నిబంధనల వివరణ ఇక్కడ ఉంది.
ఇటీవలి కాలంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం గురించి చాలా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, వారి దృష్టి ప్రధానంగా ఫిట్మెంట్ అంశం, మూల వేతనంపై కేంద్రీకృతమై ఉంది. అయితే, ఉద్యోగి చేతికి అందే నెలసరి వేతనంలో అనేక అలవెన్సులు చేరి ఉంటాయి.
'ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్' (AICPI) ఆధారంగా కరువు భత్యం (DA) ఏడాదికి రెండు సార్లు సవరిస్తారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ద్రవ్యోల్బణం నుండి ఉపశమనం కలిగించి, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాన్ని తట్టుకోవడంలో వారికి సహాయపడటమే దీని లక్ష్యంగా వస్తుంది.
ఇటీవల, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు (రైల్వే, రక్షణ రంగ ఉద్యోగులతో సహా) ఇచ్చే కరువు భత్యం (డీఏ)లో మార్పులను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం.. మూల వేతనంలో డీఏను 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి పెంపుదల చేశారు. ఈ మార్పు 2026 జనవరి 1 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందుకునే జీతంలో డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ అనేవి ప్రధానంగా రెండు ముఖ్యమైన భాగాలు వస్తున్నాయి. డీఏ నేరుగా ఉద్యోగి మూల వేతనంపై ఆధారపడి ఉండగా, హెచ్ఆర్ఏ అనేది ఇంటి అద్దె ఖర్చుగా పరిగణిస్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం.. డీఏ ఒక నిర్దిష్ట పరిమితిని (ఉదాహరణకు 50% దాటినప్పుడు) మించినప్పుడు, హెచ్ఆర్ఏ రేటు కూడా పెంచుతారు. కరువు భత్యం అనేది కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రమే లభిస్తుండగా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు హెచ్ఆర్ఏ కలిపి జీతంగా చెల్లిస్తారు.
