English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
8th Pay Commission: పోరుబాటకు సిద్ధమైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు?! ఓపీఎస్, పెన్షన్లపై 8వ వేతన సంఘంతో పోరాటం.. ఇకపై చావో రేవో!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 2, 2026, 07:53 PM IST

8th Pay Commission Union Demands: ఎన్నో రోజులుగా 8వ వేతన సంఘం ద్వారా జీతాలు, పెన్షన్ల పెంపు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సహనం ఇప్పుడు నశిస్తోంది. దేశంలోని లక్షలాది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అతిపెద్ద సంస్థ అయిన ఎన్‌సీ-జేసీఎం (NC-JCM) (స్టాఫ్ సైడ్) ఇప్పుడు పలు డిమాండ్లను చేస్తోంది. మోదీ సర్కార్ ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘానికి 9 అంశాల డిమాండ్ల జాబితాను వారికి సమర్పించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏప్రిల్ 1, 2026 తేదీన రాసిన ఓ లేఖ ఆధారంగా.. ఎన్‌సీ-జేసీఎం కార్యదర్శి శివ్ గోపాల్ మిశ్రా.. 8వ వేతన సంఘం సభ్య కార్యదర్శి పంకజ్ జైన్‌కు నిర్మొహమాటంగా ఇలా చెప్పారు. పే కమిషన్ జారీ చేసిన 18 ప్రశ్నలను సవరించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుత ఫార్మాట్‌లో అనేక ముఖ్యమైన అంశాలు లేవని ఉద్యోగ సంఘాలు భావిస్తున్నారు. అయితే NC-JCM ఉద్యోగ సంఘం పే కమీషన్ ముందుంచిన ప్రముఖ డిమాండ్స్‌ను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. పాత పింఛను వ్యవస్థ (OPS) పునరుద్ధరణ
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రాథమిక, ప్రధాన డిమాండ్ పాత పెన్షన్ పథకం (OPS)ను పునరుద్ధరించడమేనని ఉద్యోగ సంఘం అభిప్రాయపడింది. NPS (నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్) ఇటీవల ప్రకటించిన UPS (యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్) పట్ల ఉద్యోగులు సంతృప్తిగా లేరని వారు స్పష్టం చేశారు. తాము కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్‌కు అనుకూలంగా లేమని CCS (పెన్షన్) రూల్స్, 1972 (ప్రస్తుతం 2021) ప్రకారం పాత నాన్-కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్‌ను కోరుకుంటున్నామని వారు పునరుద్ఘాటించారు.

2. పెన్షనర్ల హక్కుల పరిరక్షణ
పెన్షనర్ల కోసం ఒక ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ పే కమిషన్‌ను కోరింది. ఇందులో కమ్యూటెడ్ విలువ పునరుద్ధరణ, పదవీ విరమణానంతర ప్రయోజనాలు, పెన్షన్ పెంపులో సమానత్వం వంటి అంశాలు ఉంటాయి.

3. మహిళా ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక నిబంధనలు
పని ప్రదేశ భద్రత, రుతుస్రావ సెలవు, ప్రసూతి ప్రయోజనాలు, శిశు సంరక్షణ సెలవు (CCL) పని ప్రదేశంలో సమానత్వం వంటి సున్నితమైన సమస్యలను కవర్ చేస్తూ.. మహిళా ఉద్యోగుల కోసం ఒక ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసేవిధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని వేతన సంఘాన్ని మొదటిసారిగా కోరారు.

4. విభాగాల్లో సమస్య పరిష్కారం
కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని ప్రతి విభాగంలో స్వతహాగా అనేక సవాళ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి విభాగం పనితీరు వివిధంగా ఉంటుంది కాబట్టి, విభాగాల వారీ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కమిషన్ ప్రత్యేక నిబంధనలను రూపొందించాలని NC-JCM వాదిస్తోంది.

5. గడువు పొడిగింపు
8వ వేతన సంఘానికి విన్నపాలను అందజేసే వివిధ శాఖాపరమైన అంశాలపై వినతిపత్రాలు సమర్పించే గడువును మే 31, 2026 వరకు పొడిగించాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంస్థలు, యూనియన్లతో సంప్రదించడానికి మరికొంత సమయం పట్టే నేపథ్యంలో వారు ఈ విధంగా గడువు పొడిగించాలని వారు కోరుతున్నారు.

6. పరిమితి విస్తరణ
తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసేందుకు 500 పదాల (3,500 అక్షరాల) పరిమితి చాలా తక్కువగా ఉందని ఉద్యోగులు ఫిర్యాదు చేస్తున్న క్రమంలో.. ఆ పరిమితిని 10,000 అక్షరాలను పెంచినట్లు AIDEF సెక్రటరీ జనరల్ సి.శ్రీకుమార్ ప్రకటించారు. అలాగే డాక్యుమెంట్ అటాచ్‌మెంట్ పరిమాణాన్ని (కెపాసిటీ) కూడా 2 MB నుండి 6 MBకి పెంచారు.

7. సాంకేతిక సమస్యలు
ప్రతి ప్రశ్నకు క్రమపద్ధతిలో సమాధానం ఇచ్చేలా ప్రశ్నావళి ఫార్మాట్‌ను సరళీకరించాలని ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సాంకేతిక ఇబ్బందుల కారణంగా దీన్ని విస్మరించకుండా ఉండేలా ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పణలతో పాటు ఇమెయిల్, హార్డ్ కాపీ ద్వారా కూడా వినతిపత్రాలను స్వీకరించాలని వారు అభ్యర్థిస్తున్నారు.

8వ వేతన సంఘం అందరినీ కలుపుకొని పోయేలా ఉండాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు NC-JCM కార్యదర్శి శివ గోపాల్ మిశ్రా స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగుల వాదనలు, సమాచారం, కారణాలను సమర్పించడానికి తగినంత అవకాశం, సమయం ఉండాలని ఆయన తెలియజేశారు.

NC-JCM ప్రస్తుతం అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలతో కలిసి ఒక ఉమ్మడి ఒప్పంద పత్రాన్ని రూపొందిస్తోంది. ఉద్యోగుల వైఖరి దూకుడుగా ఉండడంతో పాటు వారు పింఛన్ల నుండి వేతనాల పెంపు వరకు ఉన్న సమస్యలపై రాజీ పడటానికి సుముఖంగా లేనట్లు తెలుస్తోంది. పైన పేర్కొన్న డిమాండ్లను ఎంత ప్రముఖంగా చేర్చాలనేది నిర్ణయం ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం చేతిలో ఉంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

8th Pay CommissionOPS restorationOld Pension SchemeNC-JCM demandsPensioners rights

Trending News