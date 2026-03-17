8th Pay Commission Updates: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇది కదా కావాల్సింది.. తెరపైకి సూపర్ డిమాండ్

8th Pay Commission Latest News: 8వ వేతన సంఘం ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుంది..? జీతం ఎంత పెరుగుతుంది..? బేసిక్ పే, ఇతర అలవెన్సులు ఎలా ఉంటాయి..? ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సుల గురించే చర్చ జరుగుతోంది. నవంబర్లో కమిషన్ నిబంధనలు ప్రకటించిన కేంద్రం.. మళ్లీ ఎలాంటి అప్డేట్ ఇవ్వలేదు. జనవరి నెలకు సంబంధించిన డీఏ పెంపు ప్రకటన కూడా ఇప్పటివరకు చేయలేదు. దీంతో ఇటు కొత్త వేతన సంఘం అప్డేట్స్, అటు డీఏ పెంపు ప్రకటన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది హోలీ సందర్భంగా డీఏ పెంపును ప్రకటించే కేంద్రం.. ఈసారి మాత్రం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అయితే జీతాల పెంపు ప్రకటన ఎప్పుడు వచ్చినా.. జనవరి 1వ తేదీ నుంచి అమలులోకి తీసుకురానుంది. మరీ 8వ వేతనం సంఘం సిఫార్సులు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయనే విషయంపై మాత్రం క్లారిటీ లేదు.
కమిషన్ తన సిఫార్సులను 18 నెలల్లోపు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఆ తరువాత కేంద్ర కేబినెట్లో చర్చించి.. మార్పులు చేర్పులు చేసి ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం లభిస్తుంది. 7వ వేతనం సంఘ కాల పరిమితి డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగియడంతో 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయా..? లేదా ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తాయా..? అనేది ఇంకా నిర్ణయించలేదు.
AITUC డిమాండ్ ఇదే..
ఈ నేపథ్యంలోనే 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులను జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలు చేయాలని ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ (AITUC) డిమాండ్ చేస్తోంది. కమిషన్ సిఫార్సులను అధికారికంగా ఎప్పుడు అమలు చేసినా.. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు జనవరి 1, 2026 తేదీల నుంచి బకాయిలు చెల్లించాలనే డిమాండ్ను కేంద్రం ముందు ఉంచింది. వేతన సంఘం తన వెబ్సైట్లో 18 ప్రశ్నలను పోస్ట్ చేయగా.. ఉద్యోగులు, పెన్షన్లు, యూనియన్లు, ఇతర వాటాదారుల నుంచి ఈ విషయాలపై అభిప్రాయాన్ని కోరింది. ఈ అభ్యర్థనలకు AITUC రిప్లై ఇస్తూ.. ఈ డిమాండ్ను తెరపైకి తీసుకువచ్చింది. ఆమోదం తెలిపిన తేదీ నుంచి కాకుండా.. పే స్కేళ్లు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లు, ఇతర ప్రయోజనాల సవరణ జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలు చేయాలని AITUC కోరుతోంది.
గతంలో ఏం జరిగింది..?
గతంలో వేతన సంఘం పదవీ కాలం ముగిసిన మరుసటి రోజు నుంచే కొత్త పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. 6వ వేతన సంఘం మార్చి 2008లో తన నివేదికను సమర్పించగా.. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు బెనిఫిట్స్ మాత్రం జనవరి 1, 2006 నుంచే అమలులోకి వచ్చాయి. అదేవిధంగా 7వ వేతన సంఘం నవంబర్ 2015లో తన నివేదికను సమర్పించింది. కేంద్ర మంత్రివర్గం జూన్ 2016లో ఆమోద ముద్ర వేయగా.. జనవరి 1, 2016 నుంచే సిఫార్సులు అమలులోకి తీసుకువచ్చి.. బకాయిలను మంజూరు చేసింది. అయితే ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం విషయంలో ఒక చిక్కు ఉంది. ఏడో వేతన సంఘం ప్రకటించినప్పుడే.. ప్రభుత్వం సిఫార్సుల అమలుకు సంబంధించిన తేదీని కూడా వెల్లడించింది. ఈసారి మాత్రం అమలు తేదీ గురించి ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. అందుకే గతంలో అమలు చేసిన మాదిరే.. ఈసారి కూడా జనవరి 1, 2026 నుంచి కొత్త పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ఇదే జరిగితే.. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఖాతాల్లో ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో బకాయిలు జమ అవుతాయి.
Also Read: EPFO New Employee Scheme: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ తీపికబురు..వారి అకౌంట్లోకి రూ.15,000 జమ..ఉగాది పండుగ ముందు బంపర్ ఆఫర్!
Also Read: LPG vs Induction: LPG గ్యాస్ vs ఇండక్షన్..ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్? ఏది డబ్బు ఆదా చేస్తుంది? పూర్తి వివరాలు ఇవే!