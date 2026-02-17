English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన..ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్

8th Pay Commission latest news కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో చాలాకాలంగా ఉన్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission)పై సందేహాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా 2025 డిసెంబర్ 31 తర్వాత పదవీ విరమణ చేసిన వారికి పెన్షన్ ఎలా వర్తిస్తుంది అనే అంశంపై అనేక ప్రశ్నలు వచ్చాయి. దీనిపై ప్రభుత్వం తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చింది.

Salary Hike : కేంద్రం చెప్పిన ప్రకారం, పెన్షన్ సవరణలు స్వయంచాలకంగా అమలులోకి రావు. ఇవి చట్టబద్ధమైన నిబంధనల ప్రకారం మాత్రమే అమలు అవుతాయి. ఆర్థిక బిల్లు 2025 ద్వారా పెన్షన్ విధానంలో నేరుగా ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని కూడా ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అంటే పాత పెన్షనర్లు, కొత్త పెన్షనర్లు అని వేరు చేయబోమని కేంద్రం హామీ ఇచ్చింది.

లోక్‌సభలో ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి మాట్లాడుతూ, ఉద్యోగుల జీతాలు, భత్యాలు, పెన్షన్‌లపై నిర్ణయాలు తీసుకునే పూర్తి అధికారం 8వ వేతన సంఘానికే ఉంటుందని తెలిపారు. వేతన సంఘం తన సిఫార్సులు సమర్పించిన తర్వాత, ప్రభుత్వం వాటిని పరిశీలించి ప్రత్యేక ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుందని చెప్పారు. ఆ ఉత్తర్వుల ప్రకారమే ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఆర్థిక లాభాలు అందుతాయని వివరించారు.

ఇక 8వ వేతన సంఘం పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయడానికి ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్‌ను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా జీతాలు, పెన్షన్లు, ఇతర భత్యాలపై సూచనలు పంపవచ్చు.

అదే విధంగా MyGov పోర్టల్‌లో 18 ప్రశ్నలతో ఒక ఆన్‌లైన్ ప్రశ్నాపత్రాన్ని రూపొందించారు. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మాత్రమే కాకుండా, పెన్షనర్లు, న్యాయ శాఖ సిబ్బంది, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ఉద్యోగులు కూడా పాల్గొనవచ్చు. పరిశోధకులు, విద్యావేత్తలు, సామాన్య పౌరులు కూడా తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయడానికి అవకాశం ఉంది.

ఈ సర్వే ద్వారా వచ్చిన సూచనలు వేతన సంఘం నిర్ణయాలకు ఉపయోగపడతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడానికి మార్చి 16 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. కాబట్టి జీతాలు, పెన్షన్లపై తమ మాట వినిపించాలనుకునే వారు ఈ గడువులోపు స్పందించడం అవసరం.

8th Pay Commission8th Pay Commission Latest NewsCentral Government Employees Salary Hikepension revision rulescentral government pension update

